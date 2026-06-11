/CBSE Re-Evaluation: 18 लाखपैकी 11 लाख विद्यार्थ्यांचे पेपर रिचेकींगला, सीबीएसईच्या ऑनलाइन पेपर तपासणीतही गोंधळ?

CBSE Re-Evaluation 2026: सीबीएसईच्या बारावीच्या परीक्षांबाबत यंदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यावर्षी प्रथमच उत्तरपत्रिका स्कॅन करून डिजिटल पद्धतीने तपासण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी आणि कथित त्रुटी समोर आल्याचा आरोप विद्यार्थी आणि पालकांकडून केला जातोय. पेपर व्यवस्थित स्कॅन न होणे, काही उत्तरपत्रिका अस्पष्ट दिसणे, गुण नोंदविताना चुका होणे अशा समस्यांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांनी फेरतपासणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. परिणामी निकाल प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सीबीएसईने यंदा प्रथमच बारावीच्या उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करून संगणकीय प्रणालीद्वारे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे तपासणी प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्याचा उद्देश होता. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका नीट स्कॅन झाल्या नसल्याची तक्रार समोर आली. काही उत्तरांचे भाग अस्पष्ट दिसत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणांवर परिणाम झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्याचे दिसून आले. काही प्रकरणांमध्ये उत्तरपत्रिकेतील कामगिरी आणि मिळालेले गुण यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा दावा करण्यात आला. काही पालकांनी तर एका विद्यार्थ्याचे गुण दुसऱ्याच्या खात्यात नोंद झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर तब्बल 18 लाख विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 11 लाख विद्यार्थ्यांनी फेरतपासणी किंवा पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केल्याची माहिती समोर येत आहे.
फेरतपासणीसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांचे निकाल अद्याप जाहीर झाले नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये चिंता वाढत आहे. अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अंतिम गुणपत्रिका उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज भरताना अडचणी येत आहेत. विशेषतः अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विज्ञान आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निकालातील कथित त्रुटी आणि फेरतपासणी निकालाच्या विलंबामुळे पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांनी वर्षभर केलेल्या मेहनतीचे योग्य मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अनेक पालक संघटनांनी सीबीएसईने या प्रकरणात तातडीने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि फेरतपासणीचे निकाल लवकरात लवकर जाहीर करावेत, अशी मागणी केली आहे. निकालातील विलंबामुळे विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक नियोजन विस्कळीत होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
देशातील सर्वात मोठ्या शैक्षणिक मंडळांपैकी एक असलेल्या सीबीएसईसमोर आता विद्यार्थी आणि पालकांचा विश्वास कायम राखण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रियेत खरोखरच त्रुटी आढळल्या असल्यास त्यांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. तसेच भविष्यात अशा समस्या टाळण्यासाठी स्कॅनिंग, डेटा पडताळणी आणि गुणवाटप प्रणाली अधिक मजबूत करण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.