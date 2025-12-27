English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  महाराष्ट्र बातम्या
Khopoli Murder CCTV: मंगेश काळोखेंच्या हत्येचं धक्कादायक CCTV आलं समोर; आधी पाठलाग अन् नंतर रस्त्यावर सर्वांसमोर हत्या

Khopoli Mangesh Kalokhe Murder CCTV: नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांच्या हत्येचं सीसीटीव्ही समोर आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 27, 2025, 06:10 PM IST
Khopoli Mangesh Kalokhe Murder CCTV: खोपोलीमध्ये नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांच्या हत्येनंतर खळबळ उडाली आहे. मुलाला शाळेतून सोडून घरी परतत असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता. मंगेश यांची निघृण हत्या करुन मृतदेह रस्त्यात फेकण्यात आला होता. दरम्यान या हत्येचं सीसीटीव्ही आता समोर आलं आहे. यामध्ये त्यांचा रस्त्यावर पाठलाग करुन टोळीने हत्या केल्याचं दिसत आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये नगरसेविका झालेल्या मानसी काळोखे यांच्या पतीची 26 डिसेंबरच्या सकाळी हत्या करण्यात आली. या हत्येचं वृत्त समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. मानसी काळोखे या एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेशी संलग्न आहेत.

मुलांना शाळेत सोडून घरी येत असताना हल्ला

नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांच्यावर सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. मुलाला शाळेतून सोडून घरी परतत असताना त्यांच्यावर हल्ला झाला. मंगेश यांची निघृण हत्या करुन मृतदेह रस्त्यात फेकण्यात आला. नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुक वादातूनच ही हत्या झाल्याची चर्चा आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

काळ्या गाडीतून आलेले हल्लेखोर

प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, काळया रंगाच्या गाडीतून हल्लेखोर आले होते. सध्या आरोपी फरार असून पोलिस शोध घेत आहेत.

प्रचारात पत्नीला साथ

खोपोली नगरपरिषदेची 2025 ची सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल 21 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर झाले. नगराध्यक्ष म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे कुलदीप शेंडे निवडून आले. खोपोली नगरपालिकेत एकूण 29 ते 31 प्रभाग आहेत. या निवडणुकीत महायुतीला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून शिंदे गटाने नगराध्यक्षपद पटकावले. नुकत्याच झालेल्या या निवडणुकीत मानसी काळोखे या एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून नवनिर्वाचित नगरसेविका झाल्या. मात्र निवडणुकीसंदर्भात त्याचे काहीजणांशी वाद झाले होते. संपूर्ण निवडणूक प्रचारादरम्यान मानसी यांचे पती मंगेश हे त्यांच्या पाठीशी होते. प्रचारामध्ये ते अगदी सावलीप्रमाणे त्यांच्या मागे वावरले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Khopoli murderMansi KalokheMangesh Kalokheमंगेश काळोखेमानसी काळोखे

