English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील 'या' शहराचं नाव बदलणार, केंद्र सरकारने दिली मंजुरी; शरद पवारांच्या NCP चा बालेकिल्ला

केंद्र सरकारने सांगलीमधील इस्लामपूर शहराचं नाव बदलण्यास मंजुरी दिली आहे. इस्लामपूरचं नाव बदलून ईश्वरपूर करण्यात आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 24, 2025, 10:53 AM IST
महाराष्ट्रातील 'या' शहराचं नाव बदलणार, केंद्र सरकारने दिली मंजुरी; शरद पवारांच्या NCP चा बालेकिल्ला

सांगलीच्या इस्लामपूर शहराचं अखेर नामकरण कऱण्यात आलं आहे. आता इस्लामपूर हे शहर ईश्वरपूर नावाने ओळखलं जाणार आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावानंतर केंद्र सरकारने इस्लामपूरचं नाव ईश्वरपूर करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातलं इस्लामपूर शहर ईश्वरपूर शहर या नावाने ओळखले जाणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य सरकारकडून अधिवेशनामध्ये मंत्री छगन भुजबळ यांनी इस्लामपूर शहराचा ईश्वरपूर शहर असं नाव करण्याची घोषणा करत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर आता अखेर इस्लामपूर शहराचं ईश्वरपूर शहर नामकरण करण्यास केंद्राने देखील मान्यता दिली आहे. महायुती सरकारकडून राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत, त्यामध्ये इस्लामपूर शहराचं नाव देखील बदलण्याची मागणी झाली होती. त्यानुसार महायुती सरकारने इस्लामपूर शहराचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया केली होती. इस्लामपूर शहर हे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांचा मतदारसंघ आहे.

या नाव बदलाबाबत वाद काय आहे?

हा निर्णय राजकीय प्रतीकात्मकता म्हणून पाहिला जात आहे. भाजप-नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला असून, विरोधक आणि काही मुस्लिम संघटनांनी याला धार्मिक भेदभावाची राजकीय खेळी म्हटले आहे. यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय वाद सुरू आहे, ज्यात अन्य नाव बदल प्रस्ताव (उदा. छत्री निजामपूर ते रायगडवाडी) देखील समाविष्ट आहेत.

FAQ

1) इस्लामपूरचे नाव इश्वरपूर करण्याचा निर्णय काय आहे?
महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर शहराचे नाव इश्वरपूर असे बदलण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, केंद्र सरकारकडे शिफारस पाठवली आहे.

2) हा निर्णय कधी आणि कसा घेण्यात आला?
निर्णय १८ जुलै २०२५ रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत जाहीर करण्यात आला. मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत याची घोषणा केली. राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला आहे.

3) इस्लामपूर शहर कुठे आहे आणि त्याचे महत्त्व काय?
इस्लामपूर हे सांगली जिल्ह्यातील एक प्रमुख शहर आहे, जे कृषी आणि व्यापार केंद्र म्हणून ओळखले जाते. येथे सुमारे ७०,००० लोकसंख्या आहे. हे शहर महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागात आहे आणि कृषी उत्पादन बाजार समिती (APMC) साठी प्रसिद्ध आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
IslampurIshwarpursangli

इतर बातम्या

नवी मुंबईत खळबळ! घराचं बंद दार तीन-चार दिवसांनी उघडताच आत द...

मुंबई बातम्या