'छत्रपती शिवाजी महाराज हे पाटीदार समाजाचे होते'; मुक्ताफळं उधळणाऱ्या या मंत्रीमहोदयांचं नाव काय? राऊतांचाही हल्लाबोल...

BJP Leader CR Patil controversial statment on Chhatrapati Shivaji Maharaj : छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराष्ट्रासाठी प्रचंड अभिमान, प्रेरणास्त्रोत आणि वंदनीय असणारे हे रयतेचे राजे. राज्याच्या इतिहासातील एक सुवर्ण अध्याय म्हणजे महाराज. मात्र याच महाराजांबाबत नुकतंच एका भाजप नेत्यानं त्याहूनही केंद्रात मंत्रीपदावर असणाऱ्या नेत्यानं असं काही वक्तव्य केलं आहे की आता महाराष्ट्रातून नेतेमंडळी आणि सामान्यांनीही या मुक्ताफळं उधळणाऱ्या मंत्र्यांबाबत नाराजीचा सूर आळवला आहे.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि गुजरात भाजपामधील मोठे नेते अशी ओळख असणाऱ्या सीआर पाटील यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल केलेल्या एका वक्तव्यामुळे सध्या राजकीय वर्तुळात नवा वाद पेटला आहे. 'छत्रपती शिवाजी महाराज हे पाटीदार समाजाचे होते', असे वक्तव्य सी.आर पाटील यांनी केलं आहे. सुरतमध्ये आयोजित पाटीदार समाजाच्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. राज्यात सध्या 29 महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी केलेल्या या विधानाचे राज्यातील निवडणूक प्रचारात जोरदार पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
'मला सांगताना आनंद होतोय की, छत्रपती शिवाजी महाराजही पाटीदार समाजाचे होते आणि त्यांनीही हिंदू स्वराज्याची स्थापना करण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले', असं पाटील म्हणाले. इतिहास अभ्यास संजय सोनवणी यांनी पाटील यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना झी 24तासशी संवाद साधला यावेळी ते म्हणाले, 'हे विधान राजकीय हेतूनं केलं असून, हा एक अत्यंत केविवाणा प्रयत्न असून, छत्रपती शिवाजी महाराज हे कोणत्या समाजाचे, जातीचे आणि धर्माचे होते असा विचार करण्याचा मूर्खपणाच आहे. शिवाजी महाराज सर्वांचे होते. मात्र इतिहास सांगतो की ते मराठा होते. त्यांनी अनेक पत्रांमध्ये तसा उल्लेख केला आहे. हे स्पष्ट असताना आणि इतिहास स्पष्ट असताना या मंडळींनी इतिहासाचं वाचन करण्याची गरज आहे. नाहीतर महापुरुषांबद्दल अशी बेधडक वक्तव्य करण्याचं धाडस त्यांनी केलं नसतं.'
दरम्यान, सीआर पाटलांच्या वक्तव्याने नवं राजकीय घमासान सुरु झालं असून, 'छत्रपती शिवाजी महाराजांना गुजराती करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे', असा हल्लाबोल खासदार संजय राऊत यांनी केला. तर, संभाजी ब्रिगेडचे नेते संतोष शिंदे यांनी भाजप किंवा अन्य कोणत्याही पक्षाचा नेता असं वक्तव्य करत असेल तर हे निषेधार्थच आहे अशी प्रतिक्रिया दिली. 'मुळात छत्रपती शिवाजी महाराज समजून घ्यायचे असतील तर त्यांना महाराष्ट्रात येऊन गडकोट फिरावे लागतील आणि मग ते कोणत्या समाजाचे होते, काय समाजाचे होते ते बोलावं. महाराजांचा इतिहास आयुष्यात आत्मसात करायचा नाही, त्यांच्यासारखं काम करायचं नाही हा या लोकांटा कुचकामीपणा आहे', असं ते म्हणाले.