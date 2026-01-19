English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'जुन्या पिढीला मागे व्हायला हवं', नितीन गडकरींनी निवृत्तीबाबत केलं मोठं विधान

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या निवृत्तीबाबत मोठं विधान केलं आहे. एका कार्यक्रमात ते म्हणाले की, नव्या पिढीला संधी मिळाली पाहिजे. त्यांनी पुढे यायला हवं. गडकरींचा बोलण्याचा रोख कुणाकडे होता. ते काय म्हणाले? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 19, 2026, 04:20 PM IST
भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी पुढील पिढीने जबाबदारी घेण्याचा सल्ला दिला आणि सांगितले की, गोष्टी सुरळीत सुरू झाल्यावर जुन्या पिढीने मागे हटले पाहिजे. नागपुरात पत्रकार परिषदेत बोलताना गडकरी विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सवाबद्दल बोलत होते, ज्याची त्यांनी कल्पना केली होती. विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सवाचे आयोजन असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट (एआयडी) चे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी केले होते.

गडकरी म्हणाले की, काळे यांनी "अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ" उपक्रमात तरुण पिढीला सहभागी करून घेतले आहे. "मला वाटते की हळूहळू, पिढीगत बदल देखील आला पाहिजे," ते म्हणाले. "आशिषचे वडील माझे मित्र आहेत," गडकरी म्हणाले. आता आपण हळूहळू निवृत्त होऊन नवीन पिढीकडे जबाबदारी सोपवली पाहिजे आणि जेव्हा ही व्यवस्था सुरळीत सुरू होईल, तेव्हा आपणही निवृत्त होऊन इतर काही काम हाती घेतले पाहिजे.

एआयडीचे मुख्य मार्गदर्शक गडकरी यांनी सांगितले की, 6 ते 8 फेब्रुवारी दरम्यान नागपूर येथे होणाऱ्या "अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ एक्स्पो" चे हे तिसरे वर्ष आहे. गडकरी म्हणाले की, विदर्भात विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट उद्योजक आहेत. या तीन दिवसांच्या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट विदर्भाला भारताच्या औद्योगिक नकाशावर एक मजबूत आणि उदयोन्मुख विकास केंद्र म्हणून स्थापित करणे आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी कोणत्याही प्रदेशाच्या विकासासाठी औद्योगिक क्षेत्र, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे आणि सेवा क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले.

"अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ एक्स्पो" मध्ये कापड, प्लास्टिक, खनिजे, कोळसा, विमान वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, आयटी, आरोग्यसेवा, औषधनिर्माण, संरक्षण, रिअल इस्टेट, अक्षय ऊर्जा आणि स्टार्टअप्स यासारख्या उद्योगांचा सहभाग असेल. 

