मुंबईकरांनो रविवारी घराबाहेर पडताय; 'या' मार्गावर लोकल धावणार नाही, पाहा मेगाब्लॉकचे वेळापत्रक

Mumbai Local Megablock Update: रविवारचा दिवस मुंबईकरांसाठी खोळंबा करणारा ठरू शकतो. मध्य रेल्वेवर विद्याविहार-ठाणे दरम्यान पाचव्या व सहाव्या मार्गिकेवर तसंच, हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या मेगाब्लॉकमुळं प्रवाशांचा लोकल प्रवासात अडथळा येऊ शकतो. तसंच, काही लोकल रद्द देखील करण्यात येऊ शकतात. कसं आहे मेगाब्लॉकचे शेड्युल.
मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर सकाळी 8 ते दुपारी दीड वाजेपर्यंत हा ब्लॉक असेल. या कालावधीत अप आणि डाउन मार्गावरील मेल-एक्सप्रेस जलद मार्गावरुन चालवण्यात येणार आहे. यामुळं मेल एक्स्प्रेस 10 ते 15 मिनिटे उशिराने धावणार आहेत.
मध्य रेल्वेच्या कांजूरमार्ग स्थानकावर कल्याण दिशेकडील जुन्या पादचारी पुलाचे गर्डर्स हटवणे व उतरवणे यासाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. तो शनिवारी रात्री 12 ते रविवारी पहाटे 5 वाजेपर्यंत अप व डाउन धिम्या, जलद तसेच 5 आणि 6 व्या मार्गावर घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत धिम्या गाड्या जलद मार्गावर वाळविण्यात येतील. नाहुर, कांजूरमार्ग व विद्याविहार स्थानकांवर थांबणार नाहीत.
हार्बर मार्गावर सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, बांद्रा दरम्यान सकाळी 10.10 ते दुपारी 4.40 वाजेपर्यंत ब्लॉक असणार आहे. या दरम्यान सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, वांद्रे, गोरेगाव दरम्यामची लोकल सेवा बंद राहणार आहे. हार्बर मार्गावरील प्रवाशाच्या सोयीसाठी कुर्ला ते पनवेल दरम्यान स्पेशल लोकल चालविण्यात येणार आहे.
