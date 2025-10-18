English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांनो रविवारी घराबाहेर पडताय; 'या' मार्गावर लोकल धावणार नाही, पाहा मेगाब्लॉकचे वेळापत्रक

Mumbai Local Megablock Update: मुंबईकरांनो रविवारी घराबाहेर पडत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी. मेगाब्लॉक

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 18, 2025, 07:02 AM IST
मुंबईकरांनो रविवारी घराबाहेर पडताय; 'या' मार्गावर लोकल धावणार नाही, पाहा मेगाब्लॉकचे वेळापत्रक
Central Railway announce mega block on its main line on Sunday check schedule

Mumbai Local Megablock Update: रविवारचा दिवस मुंबईकरांसाठी खोळंबा करणारा ठरू शकतो. मध्य रेल्वेवर विद्याविहार-ठाणे दरम्यान पाचव्या व सहाव्या मार्गिकेवर तसंच, हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या मेगाब्लॉकमुळं प्रवाशांचा लोकल प्रवासात अडथळा येऊ शकतो. तसंच, काही लोकल रद्द देखील करण्यात येऊ शकतात. कसं आहे मेगाब्लॉकचे शेड्युल. 

मध्य रेल्वेचे मेगाब्लॉकचे वेळापत्रक

मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर सकाळी 8 ते दुपारी दीड वाजेपर्यंत हा ब्लॉक असेल. या कालावधीत अप आणि डाउन मार्गावरील मेल-एक्सप्रेस जलद मार्गावरुन चालवण्यात येणार आहे. यामुळं मेल एक्स्प्रेस 10 ते 15 मिनिटे उशिराने धावणार आहेत. 

मध्यरात्री पॉवर ब्लॉक

मध्य रेल्वेच्या कांजूरमार्ग स्थानकावर कल्याण दिशेकडील जुन्या पादचारी पुलाचे गर्डर्स हटवणे व उतरवणे यासाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. तो शनिवारी रात्री 12 ते रविवारी पहाटे 5 वाजेपर्यंत अप व डाउन धिम्या, जलद तसेच 5 आणि 6 व्या मार्गावर घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत धिम्या गाड्या जलद मार्गावर वाळविण्यात येतील. नाहुर, कांजूरमार्ग व विद्याविहार स्थानकांवर थांबणार नाहीत.

हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक

हार्बर मार्गावर सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, बांद्रा दरम्यान सकाळी 10.10 ते दुपारी 4.40 वाजेपर्यंत ब्लॉक असणार आहे. या दरम्यान सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, वांद्रे, गोरेगाव दरम्यामची लोकल सेवा बंद राहणार आहे. हार्बर मार्गावरील प्रवाशाच्या सोयीसाठी कुर्ला ते पनवेल दरम्यान स्पेशल लोकल चालविण्यात येणार आहे.

FAQ

प्रश्न १: रविवारी मुंबईकरांसाठी मेगाब्लॉकमुळे कोणत्या समस्या उद्भवू शकतात?

उत्तर: रविवारी मध्य रेल्वेवर विद्याविहार-ठाणे दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेवर, तसेच हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे. यामुळे लोकल ट्रेनच्या प्रवासात अडथळा येऊ शकतो आणि काही लोकल रद्द होऊ शकतात. प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागेल.

प्रश्न २: मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर मेगाब्लॉकचे वेळापत्रक काय आहे?

उत्तर: मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर सकाळी ८ वाजता ते दुपारी १:३० वाजेपर्यंत मेगाब्लॉक असेल. या कालावधीत अप आणि डाउन लोकल मेल-एक्सप्रेस जलद मार्गावरून चालवल्या जातील. याचा परिणाम म्हणून मेल आणि एक्सप्रेस ट्रेन १० ते १५ मिनिटे उशिराने धावतील.

प्रश्न 3: मेगाब्लॉकच्या काळात प्रवाशांनी काय काळजी घ्यावी?

उत्तर: प्रवाशांनी रेल्वेच्या अधिकृत अपडेट्स (अॅप किंवा स्टेशन अॅनाउन्समेंट) तपासाव्यात, पर्यायी मार्ग (जसे स्पेशल लोकल किंवा मेट्रो) वापरावेत आणि वेळेच्या आधीच निघावेत. उशीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन योजना आखावी.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

