उत्तर प्रदेशहून दादर स्टेशनवर आलेल्या रेल्वेत सापडला 2000 किलो गुटखा; 'या' शंकेमुळे सापडलं घबाड

Dadar Railway Station: मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाच्या रेल्वे सुरक्षा दलाने (आरपीएफ) नुकतच दादर रेल्वे स्थानकावर बलिया-दादर एक्सप्रेसमधून सुमारे दोन टन (2000 किलो) बेकायदेशीर गुटखा आणि पान मसाला जप्त केला. जप्त केलेल्या मालाची अंदाजे किंमत साडेसहा लाख रुपये आहे. या प्रकरणी अज्ञात व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल केला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे. आरपीएफद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, गाडी क्रमांक 01026 बलिया एक्सप्रेस शनिवारी सकाळी 7:45 वाजता दादर स्थानकावर आल्यानंतर हा बेकायदेशीर साठा उघडकीस आला.
आरपीएफद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशमधून मुंबईला येणारी गाडी क्रमांक 01026 बलिया एक्सप्रेस शनिवारी सकाळी 7:45 वाजता दादर स्थानकावर आल्यानंतर हा बेकायदेशीर साठा उघडकीस आला. कर्तव्यावर असलेले पार्सल लिपिक उदय खरे यांच्या देखरेखीखाली एकूण 29 पुडकी असलेली दोन टपाल फलाट 13 आणि 14 वर उतरवण्यात आले. दुपारी 2 वाजता आरपीएफचे हेड कॉन्स्टेबल सोहनलाल जाटव यांना त्या बेकायदेशीर टपालातून पान मसाला आणि तंबाखूचा तीव्र वास येत असल्याचे आढळले. त्यांनी दादर येथील आरपीएफ निरीक्षकांना सूचना दिली. उपनिरीक्षक नरसिंग मीना आणि त्यांच्या पथकासह घटनास्थळी तपासणी सुरू करण्यासाठी पोहोचले.
दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत, सर्व 29 टपाल उघडण्यात आले आणि त्यात तंबाखू, केसर-मिश्रित पान मसाला आणि इतर प्रतिबंधित तंबाखूजन्य उत्पादने आढळले. ज्यांचे वजन सुमारे 1892.2 किलो होते. या सर्व वस्तू सीलबंद करून जप्त करण्यात आल्या. 4 ऑगस्ट रोजी जप्त केलेला माल पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी दादर रेल्वे पोलिसांकडे पाठवण्यात आला.
1. दादर रेल्वे स्थानकावर नेमके काय घडले?
मध्य रेल्वेच्या रेल्वे सुरक्षा दलाने (आरपीएफ) 8 ऑगस्ट 2025 रोजी बलिया-दादर एक्सप्रेस (गाडी क्रमांक 01026) मधून सुमारे दोन टन (1892.2 किलो) बेकायदेशीर गुटखा आणि पान मसाला जप्त केला. ही घटना शनिवारी सकाळी 7:45 वाजता दादर स्थानकावर गाडी आल्यानंतर उघडकीस आली. जप्त केलेल्या मालाची अंदाजे किंमत साडेसहा लाख रुपये आहे.
2. बेकायदेशीर साठा कसा उघडकीस आला?
पार्सल लिपिक उदय खरे यांच्या देखरेखीखाली फलाट 13 आणि 14 वर 29 टपाल पुडकी उतरवण्यात आली. दुपारी 2 वाजता आरपीएफचे हेड कॉन्स्टेबल सोहनलाल जाटव यांना या टपालातून तंबाखू आणि पान मसाल्याचा तीव्र वास येत असल्याचे आढळले. त्यांनी याबाबत दादर येथील आरपीएफ निरीक्षकांना कळवले, आणि उपनिरीक्षक नरसिंग मीना यांच्या पथकाने तपासणी केली.
3. तपासणीत काय आढळले?
दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत 29 टपाल पुडकी उघडण्यात आली, त्यात तंबाखू, केसर-मिश्रित पान मसाला आणि इतर प्रतिबंधित तंबाखूजन्य उत्पादने आढळली. या मालाचे एकूण वजन 1892.2 किलो होते. सर्व वस्तू सीलबंद करून जप्त करण्यात आल्या.
4. या प्रकरणी काय कायदेशीर कारवाई झाली?
जप्त केलेला माल 4 ऑगस्ट 2025 रोजी पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी दादर रेल्वे पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आला. अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींचा शोध सुरू आहे.
5. या घटनेत कोणत्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता?
उदय खरे: पार्सल लिपिक, ज्यांनी टपाल उतरवण्याचे काम पाहिले.
सोहनलाल जाटव: आरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल, ज्यांना टपालातून संशयास्पद वास आढळला.
नरसिंग मीना: आरपीएफ उपनिरीक्षक, ज्यांनी पथकासह तपासणी केली.
6. या जप्तीचे महत्त्व काय आहे?
या जप्तीमुळे बेकायदेशीर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या तस्करीला आळा बसण्यास मदत होईल. तंबाखू आणि पान मसाल्याच्या सेवनामुळे होणारे आरोग्य धोके, विशेषतः तोंडाचा कर्करोग, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशा कारवाया महत्त्वाच्या आहेत.
7. यापूर्वी अशा घटना घडल्या आहेत का?
होय, रेल्वे सुरक्षा दलाने यापूर्वीही अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर तस्करीच्या घटना उघडकीस आणल्या आहेत. उदाहरणार्थ, 31 जुलै 2025 रोजी गया स्थानकावर 116 किलो अंमली पदार्थ जप्त केले गेले होते.
8. या प्रकरणाचा पुढील तपास कसा चालेल?
दादर रेल्वे पोलिस अज्ञात आरोपींचा शोध घेत आहेत. जप्त केलेला माल पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी पोलिसांकडे आहे, आणि या प्रकरणी अधिक तपास करून तस्करीच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जाईल.