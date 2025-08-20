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पुणे, मुंबईतून कोकणासाठी 246 स्पेशल ट्रेन; गणपती विशेष गाड्यांची घोषणा

मध्य रेल्वेकडून 246 गणपती विशेष गाड्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. 246 स्पेशल ट्रेन धावणार आहेत.  CSMT वरुन 98 तर पुण्यातून 10 विशेष गाड्या धावणार आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 12:23 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:23 AM IST
पुणे, मुंबईतून कोकणासाठी 246 स्पेशल ट्रेन; गणपती विशेष गाड्यांची घोषणा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुणे, मुंबईतून कोकणासाठी 246 स्पेशल ट्रेन; गणपती विशेष गाड्यांची घोषणा
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