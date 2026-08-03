/लोकलमध्ये इअर फोन न वापरता मोठ्या आवाजात गाणी ऐकताय? मध्य रेल्वेने जारी केल्या महत्त्वाच्या सूचना

मुंबई लोकलमधून प्रवास करताना अनेकदा प्रवाशांना अनुभव येतो की सहप्रवासी मोठ्याने मोठ्याने गाणी किंवा मालिका-चित्रपट पाहताना दिसतात. याचा त्रास लोकलमधील इतर प्रवाशांना होता. अशावेळी या नागरिकांनी आवाज कमी करा किंवा इअरफोन घाला, असा सल्ला दिल्यानंतर वादावादी होण्याचे प्रकारही घडले आहेत. यावर आता मध्य रेल्वेने दखल घेत प्रवाशांमध्ये जनजागृती सुरू केली आहे.
इअर फोनचा वापर न करता मोठ्या आवाजात गाणी ऐकणाऱ्या प्रवाशांसाठी सेंट्रल रेल्वेकडून खास अंदाजात सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सोशल मीडिया अकाउंट एक्सवर अशा अनेक पोस्ट मध्य रेल्वेने केल्या आहेत. जेणेकरुन नागरिकांकडून असे प्रकार टाळले जातील. सेंट्रल रेल्वेकडून हटके अंदाजातलं पोस्टर शेअर करण्यात आले आहेत.
सेंट्रल रेल्वे (मध्य रेल्वे) कडून इअरफोन न वापरता मोठ्या आवाजात गाणी ऐकणाऱ्या किंवा मोबाईलवर मोठ्याने बोलणाऱ्या प्रवाशांना शिस्तीचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रवासादरम्यान इतरांना त्रास होऊ नये म्हणून विशेष मोहीम व जनजागृती केली जात आहे.
मोबाईलवर गाणी ऐकताना किंवा व्हिडिओ पाहताना हेडफोन किंवा इअरफोन वापरणे बंधनकारक आहे. तसंच, ट्रेनमध्ये मोठ्या आवाजात गाणी वाजवणे किंवा स्पिकरवर फोनवर बोलणे अयोग्य आहे.
मध्य रेल्वेने एक पोस्ट केली आहे. त्यात AI निर्मित व्हिडिओ केला आहे. तसंच पोस्ट शेअर करताना म्हटलं आहे की, प्रवासादरम्यान तुमचे सहप्रवासी हे मित्रासारखे असतात. त्यांच्या त्यांच्या सोयीचा विचार करा आणि मोठ्या आवाजात बोलणं टाळा. थोडी समज आणि आपुलकी प्रत्येक प्रवासाला आनंददायी बनवू शकते, असं मध्य रेल्वेने म्हटलं आहे.
यात्रा में अनजान सहयात्री भी आपके मित्र जैसे ही होते हैं।— Central Railway (@Central_Railway) August 2, 2026
उनकी सुविधा का ख्याल रखें और मोबाइल पर तेज़ आवाज़ में बात करने से बचें। क्योंकि थोड़ी-सी समझदारी और अपनापन, हर सफ़र को सुखद बना सकता है।
मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!#UseEarphone #RespectOthers #CentralRailway… pic.twitter.com/hwdLFaMmly
तुमचा प्रवास आनंददायी असावा, त्रासदायक नाही! मोठ्या आवाजात बोलणे, गाणी किंवा व्हिडिओ स्पीकरवर ऐकणे इतर सहप्रवाशांना त्रासदायक ठरू शकते. प्रवासात शांतता राखा, सहप्रवाशांचा आदर करा, असं अवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे.