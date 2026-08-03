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लोकलमध्ये इअर फोन न वापरता मोठ्या आवाजात गाणी ऐकताय? मध्य रेल्वेने जारी केल्या महत्त्वाच्या सूचना

इअर फोनचा वापर न करता मोठ्या आवाजात गाणी ऐकणा-यांकरता सेंट्रल रेल्वेकडून खास अंदाजात सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. काय आहेत या सूचना जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 03, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:15 AM IST
लोकलमध्ये इअर फोन न वापरता मोठ्या आवाजात गाणी ऐकताय? मध्य रेल्वेने जारी केल्या महत्त्वाच्या सूचना
Image Credit: Central Railway issued instructions for those who listen to music at high volume in mumbai local

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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