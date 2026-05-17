/खिडकीतून रुमाल टाकून सीट पकडताय? तर लगेच थांबा नाहीतर थेट तुरुंगात जाल, मध्य रेल्वेने हाती घेतली मोहीम

Indian Railway : बेकायदेशीरपणे सीटवर रुमाल किंवा बॅग ठेऊन रेल्वेत सीटचा ताबा घेणाऱ्या प्रवाशांवर कारवाई करण्यासाठी मध्य रेल्वेने मोहीम हाती घेतली आहे.
Indian Railway : अनेकदा रेल्वेतून प्रवास करणारे प्रवासी सीट पकडण्यासाठी त्यावर रुमाल ठेऊन ती आरक्षित करतात. रुमाल किंवा बॅग ठेऊन आरक्षित झालेल्या सीटवर ते मागून येणाऱ्या प्रवाशांना बसू देत नाहीत. यामुळे अनेकदा भांडणं सुद्धा होतात आणि अनेकदा ही भांडणं विकोपाला सुद्धा जातात. मात्र मध्य रेल्वेने अशा प्रवाशांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून बॅग किंवा रुमाल ठेऊन जागा अडवण्याची पद्धत बेकायदेशीर असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. अशा बेकायदेशीर पद्धतीने जागा अडवणाऱ्या प्रवाशांवर मध्य रेल्वेने कारवाईचा बडगा उगारला असून याअंतर्गत अशा प्रवाशांना अटक आणि दंड सुद्धा करण्यात आलेला आहे.
मध्य रेल्वेच्या आरपीएफकडून आता अशा प्रकारे रुमाल किंवा बॅग ठेऊन जागा अडवणाऱ्या प्रवाशांविरोधात 'टॉवेल स्प्रेडिंग' हे विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. सध्या मे महिना सुरु असल्याने सुट्टीत लोकं गावी जातात, अनेकदा आरकक्षित डब्यात काही प्रवासी आधीच्या स्थानकातून रेल्वे पकडतात आणि रुमाल अथवा बॅग ठेऊन सीट अडवून धरतात आणि त्या सीटचा बेकायदेशीर ताबा घेतात. ज्यामुळे पुढील स्थानकात रेल्वेत चढणाऱ्या प्रवाशांना सीटवर बसायला मिळत नाहीत किंवा अनेकदा यावरून वाद होतात. तेव्हा आता अशा प्रकारे सीटचा बेकायदेशीर ताबा घेणाऱ्यांविरोधात 'ऑपरेशन उपलब्ध' अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.
मध्य रेल्वेकडून ही मोहीम हाती घेण्यात आली असून या ऑपरेशनअंतर्गत आतापर्यंत मुंबईत जवळपास 998 लोकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यात 986 लोकांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्यावर दंड ठोठावला गेला आहे. या मोहिमेअंतर्गत आरक्षित डब्यांतील अनधिकृत प्रवाशांवर विशेष लक्ष देण्यात आलं. प्रवाशांची आरक्षित सीट सुरक्षित करण्यासाठी मध्य रेल्वेकडून हा उपक्रम राबविण्यात आला.
जर रेल्वे प्रवास करत असताना तुमच्या सोबत अशा प्रकारची घटना समोर आली किंवा घडली ज्यात एखादा प्रवासी रुमाल किंवा बॅग सीटवर ठेऊन दुसऱ्या प्रवाशाच्या जागेचा ताबा घेत असेल तर 182 या क्रमांकावर फोन लावून रेल्वेकडे याबाबत तक्रार करावी.