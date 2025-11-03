English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
डिसेंबरनंतर ठाणेकरांचा लोकल प्रवास गर्दीमुक्त व आरामदायी होणार? मध्य रेल्वेने हाती घेतलंय महत्त्वाचं काम

Mumbai Local Train Update: ठाणेकरांचा प्रवास आता अधिक सोप्पा व आरामदायी होणार आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत हे काम होणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 3, 2025, 03:28 PM IST
डिसेंबरनंतर ठाणेकरांचा लोकल प्रवास गर्दीमुक्त व आरामदायी होणार? मध्य रेल्वेने हाती घेतलंय महत्त्वाचं काम
Central Railway To Extend Thane Station Platforms For 15 Coach Locals By 2025 End

Thane News Today: ठाणेकरांचा प्रवास अखेर सोप्पा व गर्दीमुक्त होण्याची शक्यता आहे. मध्य रेल्वेने ठाणेकरांसाठी एक मोठी योजना आखली आहे. लवकरच मध्य रेल्वेकडून ठाणे रेल्वे स्थानकातील प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवण्यात येणार आहे. जेणेकरुन 15 डब्यांच्या लोकल तिथे थांबू शकणार आहेत. डिसेंबर 2025पर्यंत हे काम पूर्ण होणार आहे. ठाणे स्थानकातील वाढलेली प्रवासीसंख्या पाहता प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. 

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2,3 आणि 4 येथे फलाट रुंदीकरणाचे काम होणार आहे. प्लॅटफॉर्म 2 हा 16.15 मीटर, तर 3 आणि 4 प्लॅटफॉर्म 40 मीटर रुंद करण्यात येणार आहे. एकदा का हे काम झालं तर 12 डब्यांच्याऐवजी 15 डब्यांच्या लोकल चालवल्या जाणार आहे. ठाण्यातून सध्या 5 लाख प्रवासी प्रवास करतात. फलाटाची रुंदी वाढवल्यानंतर त्याचा फायदा प्रवाशांना होणार आहे. ठाणे स्थानकातील गर्दीदेखील कमी होणार आहे. 

ऑफिसची वेळात स्थानकात मोठी गर्दी असते. अशावेळी ट्रेनमध्ये बसायला सीटदेखील मिळत नाही. कधीकधी तर गर्दी इतकी असते की उभं राहायलादेखील जागा मिळत नाही. गर्दीमुळं अपघात होण्याची शक्यता असते. 15 डब्यांची लोकल सुरू झाल्यानंतर गर्दी विभागण्याची शक्यता आहे. तसंच, लोकलच डबे वाढल्याने गर्दीमुक्त प्रवास होण्याची शक्यता आहे. कर्जत , कसाराहून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे फायदेशीर आहे. 

मध्य रेल्वेने याआधीही ठाणे स्थानकात विविध पायाभूत सुविधांची घोषणा केली होती. मे 2024मध्ये प्लॅटफॉर्म 5 10 मीटर ते 13 मीटरपर्यंत रुंदीकरण केले आहे. जेणेकरुन स्थानकातील गर्दी कमी होणार आहे. 

दरम्यान, पश्चिम रेल्वे मार्गावर, प्रवासी संघटनांनी वाढत्या प्रवाशांच्या संख्येला तोंड देण्यासाठी विरार आणि डहाणू दरम्यान 15 डब्यांच्या गाड्या सुरू करण्याची विनंती रेल्वे अधिकाऱ्यांना केली आहे. पण विरार आणि डहाणू दरम्यानच्या 63 किलोमीटरच्या मार्गाची चौपट करण्याचे काम सुरू असल्याने 2025 पर्यंत ही समस्या सुटेल असे आश्वासन दिले आहे. 

पूर्ण झाल्यानंतर, मुंबईच्या उपनगरीय नेटवर्कमधील विस्तार आणि वाढीव सेवांमुळे लाखो प्रवाशांसाठी दैनंदिन प्रवास सुरक्षित, जलद आणि खूपच कमी ताणतणावपूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

FAQ

1. ठाणे रेल्वे स्थानकातील प्लॅटफॉर्म विस्ताराची योजना काय आहे?

मध्य रेल्वेने ठाणे स्थानकातील प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवण्याची योजना आखली आहे. यामुळे १५ डब्यांच्या लोकल ट्रेन तिथे थांबू शकतील. प्लॅटफॉर्म क्रमांक २, ३ आणि ४ येथे फलाट रुंदीकरणाचे काम होणार आहे. प्लॅटफॉर्म २ हा १६.१५ मीटर, तर ३ आणि ४ प्लॅटफॉर्म ४० मीटर रुंद करण्यात येणार आहे.

२. हे काम कधी पूर्ण होणार आहे?

हे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे.

३. या योजनेची गरज काय आहे?

ठाणे स्थानकातील वाढलेली प्रवासीसंख्या पाहता (सध्या ५ लाख प्रवासी प्रवास करतात) प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. ऑफिसच्या वेळात मोठी गर्दी असते, ज्यामुळे सीट मिळत नाही किंवा उभे राहायलाही जागा मिळत नाही. गर्दीमुळे अपघाताची शक्यता असते.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

