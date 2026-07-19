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7 वर्षांनंतर मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय! अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जतच्या प्रवाशांना मोठा दिलासा, सोमवारपासून...

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांचा प्रवास आता जलद आणि गर्दीमुक्त होणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं नागरिकांचा प्रवास सुकर होणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 19, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:11 PM IST
7 वर्षांनंतर मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय! अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जतच्या प्रवाशांना मोठा दिलासा, सोमवारपासून...
Image Credit: Mumbai Local Train Update (फोटोः AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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