/7 वर्षांनंतर मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय! अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जतच्या प्रवाशांना मोठा दिलासा, सोमवारपासून...

Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकलही मुंबईकरांची लाइफलाइन आहे. लोकलचा प्रवास सुकर व सुरळीत व्हावा यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना आखण्यात येतात. लवकरच मध्य रेल्वेच्या नागरिकांचा प्रवास सुकर होणार आहे. तब्बल सात वर्षांनंतर मध्य रेल्वेने प्रवाशांसाठी आनंदाची माहिती दिली आहे.
मध्य रेल्वेने अंबरनाथ, बदलापूर आणि कर्जत परिसरातील प्रवाशांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीची पूर्तता करीत 20 जुलैपासून मुख्य मार्गावरील 12 डब्यांच्या 10 लोकल 15 डब्यांच्या रेकमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वे मार्गावर तब्बल 7 वर्षांनी 15 डबा लोकलच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ झाली आहे. या बदलामुळे प्रत्येक लोकलची प्रवासी क्षमता सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढणार असून गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या १० लोकल सेवांमध्ये सीएसएमटी - अंबरनाथ, सीएसएमटी - कल्याण, सीएसएमटी - बदलापूर आणि सीएसएमटी - कर्जत; तसेच परतीच्या प्रवासातील लोकलचा समावेश आहे. दरम्यान, मध्य रेल्वेच्या एकूण उपनगरीय फेऱ्यांची संख्या1,820 इतकीच कायम राहणार असून भविष्यात कसारा मार्गावरही 15 डब्यांच्या लोकल सेवा सुरू करण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे.गर्दीमुळे लोकलला लटकून प्रवाशांना प्रवास करावा लागत आहे. यामुळे प्रवासी लोकलमधून पडून अपघात होत असल्याने यावर उपाययोजना करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन विविध उपाययोजना करत आहे. याचाच भाग म्हणून मध्ये रेल्वेने 12 डब्यांच्या गाड्यांचे 15 डब्यांच्या गाड्यांमध्ये रूपांतर करण्यास सुरुवात केली आहे. 15 डब्यांच्या लोकल सीएसएमटी - कल्याणपर्यंत धावत होत्या. तर, आता 20 जुलैपासून कर्जत दिशेने धावतील. यामुळे अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जतदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना याचा मोठा फायदा होईल. प्रत्येक फेरीत 3 अतिरिक्त डबे जोडल्यामुळे गाडीची प्रवासी क्षमता 25 टक्क्यांनी वाढणार आहे.
डाऊन मार्गावर सकाळी 9.15 वाजता सीएसएमटी - अंबरनाथ लोकल, दुपारी 12.26 वाजता सीएसएमटी - कल्याण, दुपारी 3.03 वाजता सीएसएमटी - बदलापूर लोकल, सायंकाळी 6.21 वाजता सीएसएमटी - कर्जत लोकल, रात्री 11.08 वाजता सीएसएमटी - अंबरनाथ (धिम्या गतीवरून जलद गतीमध्ये रूपांतरित) चालविण्यात येणार आहे. तर, अप मार्गावर सकाळी 7.51 वाजता अंबरनाथ - सीएसएमटी लोकल, सकाळी 11.03 वाजता अंबरनाथ - सीएसएमटी (धीम्या गतीवरून जलद गतीमध्ये रूपांतरित), दुपारी 1.36 वाजता कल्याण - सीएसएमटी लोकल, दुपारी 4.47 वाजता बदलापूर - सीएसएमटी लोकल, रात्री 8.38 वाजता कर्जत - सीएसएमटी लोकल चालविण्यात येणार आहे.