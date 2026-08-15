/मुंबईकरांसाठी Good News! मध्य रेल्वेवर 15 डब्यांच्या आणखी 22 लोकल फेऱ्या, असं असेल बदललेले वेळापत्रक

दिवसेंदिवस लोकलमध्ये गर्दी वाढत जात आहे. लोकलमधील गर्दी कमी व्हावी यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहे. मध्य रेल्वेने अलीकडे 15 डब्यांच्या लोकलची घोषणा केली होती. आजपासून रेल्वेच्या या घोषणेची अंमलबजावणी होणार आहे. मध्य रेल्वेने 15ऑगस्टपासून 12 डब्यांच्या आणखी 22 लोकल 15 डब्यांच्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वेच्या या निर्णयामुळं गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने मुंबईकरांना मध्य रेल्वेने मोठी भेट दिली आहे. 12 डब्यांच्या 22 फेऱ्यांचे 15 डब्यांत रूपांतर करण्यात आल्याने 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यांची संख्या 32 वरून थेट 54वर आली आहे. त्यामुळं प्रत्येक लोकलची प्रवासी क्षमता सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढणार आहे. मध्य रेल्वेने स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे.
15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्या वाढवल्यानंतरही लोकल फेऱ्यांची एकूण संख्या 1,820 इतकीच राहणार आहे. नवीन फेऱ्या वाढवण्याऐवजी विद्यमान 22 लोकल 15 डब्यांच्या करण्यात आल्या आहेत. तीन अतिरिक्त डब्यांमुळे प्रत्येक फेरीत अधिक प्रवाशांना प्रवास करता येणार. सकाळ-सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत याचा फायदा होणार आहे.
CSMT–अंबरनाथ : सायंकाळी 7.42
CSMT–कर्जत : सायंकाळी 7.50
CSMT–खोपोली आणि CSMT–अंबरनाथ या दोन सेवा आता धीम्या ऐवजी जलद धावणार आहेत.
खोपोली–परळ सेवा आता खोपोली–दादर म्हणून धावणार.
परळ–खोपोली सेवा आता दादर–खोपोली म्हणून धावणार.
2012 : 16 फेऱ्या
2019 : 22 फेऱ्या
20 जुलै 2026 : 32 फेऱ्या
15 ऑगस्ट 2026 : 54 फेऱ्या
पश्चिम रेल्वेचा बोरीवली-भाईंदरदरम्यान 15 आणि 16 ऑगस्टच्या मध्यरात्री 4 तासांचा ब्लॉक घेण्यात आला आहे. रात्री 12.30 ते पहाटे 4.30 वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ट्रॅक, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभालीसाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. अप-डाऊन स्लो लोकल फास्ट मार्गावरून धावणार आहेत. ब्लॉकदरम्यान काही उपनगरीय लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहे. स्थानकांवर रद्द लोकलची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. 16 ऑगस्टला दिवसा कोणताही ब्लॉक नसणार.