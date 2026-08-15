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मुंबईकरांसाठी Good News! मध्य रेल्वेवर 15 डब्यांच्या आणखी 22 लोकल फेऱ्या, असं असेल बदललेले वेळापत्रक

प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने 15 ऑगस्टपासून 12 डब्यांच्या आणखी 22 लोकल 15 डब्यांच्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 15, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:50 AM IST
मुंबईकरांसाठी Good News! मध्य रेल्वेवर 15 डब्यांच्या आणखी 22 लोकल फेऱ्या, असं असेल बदललेले वेळापत्रक
Image Credit: Mumbai local trains

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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