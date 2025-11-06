मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावर दोन नवीन रेल्वे स्टेशन सुरु होणार; एक स्टेशन डायरेक्ट नवी मुंबई विमानतळाला कनेक्ट होणार

Central Railway Two New Stations On Belapur uran Railway Line : नवी मुंबईत राहणाऱ्या लाखो प्रवाशांची मोठी अडचण दूर होणार आहे. मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावर दोन नवीन रेल्वे स्टेशन सुरु होणार आहेत. मध्य रेल्वेच्या बेलापूर-उरण रेल्वे मार्गावर ही स्थानके असणार आहेत. नवीन रेल्वे स्थानकांसह रेल्वे प्रशासनाने या मार्गावरील लोकल ट्रेनची संख्या वाढवण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
हार्बर मार्गवर नेरुळ उरण अशी रेल्वे सुरु आहे. आता बेलापूर-उरण मार्गावर दोन नवीन स्थानके उभारली जाणार आहेत. तरघर आणि गव्हाण ही दोन स्थानके सुरू करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई विमानतळापर्यंत जाण्यासाठी बेलापूर आणि बामणडोंगरी रेल्वे स्थानकांचा पर्याय आहे. नव्याने खुले होणारे तरघर हे विमानतळाच्या सर्वाधिक जवळचे स्थानक आहे. या नव्या रेल्वे स्थानकामुळे नवी मुंबई विमानतळाला डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
तारघर रेल्वे स्टेशन नवी मुंबई विमानतळाजवळ आहे, त्यामुळे याचा प्रवाशांना आणि विमानतळ कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. सीवूड बेलापूर-उरण मार्गावरील लोकल ट्रेनच्या फेऱ्यांची संख्या मध्य रेल्वेच्या मेन, हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गांपेक्षा खूपच कमी आहे. उरण मार्गावरील प्रवाशांची संख्या वाढत असूनही, लोकल ट्रेनची संख्या वाढवलेली नाही. आता या मार्गावरील लोक फेऱ्यांची संख्या वाढवली जाणार आहे.
उरण मार्गावर दीड तासांच्या अंतराने लोकल ट्रेन उपलब्ध आहेत. त्यामुळे प्रवाशांकडून लोकल ट्रेनची संख्या वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सीवूड-बेलापूर-उरण मार्गावर पाच अप आणि पाच डाउन लोकल धावणार आहेत. तरघर आणि घावन या दोन्ही स्थानकांचे काम पूर्ण झाले आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या महिन्यातच जादा लोकल आणि 2 स्थानके एकाच वेळी प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होतील.
गव्हाण रेल्वे स्थानकावर शौचालये, प्लॅटफॉर्म, तिकीट काउंटर आणि पार्किंगची कामे पूर्ण झाली आहेत. सध्या किरकोळ काम सुरू आहे. टेलिग्राफ आणि गव्हाण स्थानके सिडकोने बांधली आहेत. सुरुवातीला, सीवूड्स-बेलापूर-उरण मार्गावर लोकल ट्रेनची संख्या 10 अप आणि 10 डाउन पर्यंत वाढवण्याची योजना होती. तथापि, प्रवासी तिकीट विक्री आणि प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता, एकूण 10 लोकल ट्रेनवर सहमती झाली आहे. यामुळे उरण मार्गावरील एकूण लोकलची संख्या 40 वरून 50 होईल. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गाड्यांची संख्या वाढल्याने दोन्ही गाड्यांमधील अंतर कमी होण्यास मदत होईल.
FAQ
1 बेलापूर-उरण रेल्वे मार्गावर कोणती नवीन स्थानके सुरू होणार आहेत?
बेलापूर-उरण रेल्वे मार्गावर तरघर आणि गव्हाण ही दोन नवीन स्थानके सुरू होणार आहेत. या स्थानकांचे काम पूर्ण झाले असून, या महिन्यात ते प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होतील.
2 या नवीन स्थानकांचा फायदा कोणाला होईल?
नवी मुंबईत राहणाऱ्या लाखो प्रवाशांची अडचण दूर होईल. तरघर स्थानक नवी मुंबई विमानतळाच्या सर्वाधिक जवळ आहे, त्यामुळे विमानतळाला डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. याचा फायदा प्रवाशांना आणि विमानतळ कर्मचाऱ्यांना होईल.
3 सध्या उरण मार्गावरील लोकल ट्रेनची स्थिती काय आहे?
सीवूड-बेलापूर-उरण मार्गावरील लोकल ट्रेनच्या फेऱ्यांची संख्या मध्य रेल्वेच्या मेन, हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गांपेक्षा कमी आहे. सध्या दीड तासांच्या अंतराने लोकल उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांकडून संख्या वाढवण्याची मागणी आहे.