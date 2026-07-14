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मुंबईच्या पोटातून आता धावणार लोकल; मध्य रेल्वेवरील 'हे' महत्त्वाचे स्थानक Underground होणार

पाचवी-सहावी मार्गिका प्रकल्पात बदलाची तयारी सुरू असून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. तसंच, या मार्गिकेसाठी जमीन संपादन करण्यास सुरुवात झाली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 14, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:13 AM IST
मुंबईच्या पोटातून आता धावणार लोकल; मध्य रेल्वेवरील 'हे' महत्त्वाचे स्थानक Underground होणार
Image Credit: Central Railways Mega Corridor Redesign Plan this Station May Go Underground

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबईच्या पोटातून आता धावणार लोकल; मध्य रेल्वेवरील 'हे' महत्त्वाचे स्थानक Underground होणार
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