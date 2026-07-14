मुंबईच्या पोटातून आता धावणार लोकल; मध्य रेल्वेवरील 'हे' महत्त्वाचे स्थानक Underground होणार

मुंबई लोकलमध्ये गर्दी वाढतच चालली आहे. मुंबईकरांचा प्रवास सुलभ व आरामदायी व्हावा यासाठी रेल्वेकडून अनेक उपाययोजना आखण्यात येतात. त्यातीलच एक मह्त्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवी-सहावी मार्गिका प्रकल्प. मध्य रेल्वेकडून या प्रकल्पाच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. मात्र आता हाती आलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पात बदल होण्याची शक्यता आहे. भूमिगत लोकल मार्गाचा विचार करण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळं आता नागरिकांना मेट्रोप्रमाणेच लोकलची सेवा मिळणार आहे.
मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवी-सहावी मार्गिका प्रकल्पात मोठा बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. परळ ते सीएसएमटीदरम्यान जलद उपनगरी मार्गिका भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्यानुसार भायखळा हे एकमेव स्थानक भूमिगत करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ सध्या सर्वेक्षण करत आहे.या सर्वेक्षणासाठी जपानची अभियांत्रिकी आणि पायाभूत सुविधा सल्लागार कंपनी 'पाडेको'ची सल्लागार संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. तांत्रिक व्यवहार्यता, खर्च, भूगर्भीय स्थिती आणि स्थानकांच्या रचनेचा ही कंपनी अभ्यास करत आहे. त्यानंतर अंतिम आराखडा निश्चित होणार आहे.
पाचवी-सहावी मार्गिकेचा पहिला टप्पा सध्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत असून, परळ-सीएसएमटी या दुस-या टप्प्यासाठी पर्यायी आराखड्याचा अभ्यास सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामाला वेग आला असला तरी दुसरा टप्पा भूसंपादनामुळे अद्याप सुरुवात झालेली नाहीये. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परळ-सीएसएमटी किलोमीटरच्या दुसऱ्या टप्प्यात जमीन संपादन आणि 550 प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचे मोठे आव्हान आहे. दक्षिण मुंबईतील दाट लोकवस्ती, अरुंद रेल्वे परिसर आणि मर्यादित उपलब्ध जागेमुळे विद्यमान आराखड्यानुसार दोन स्वतंत्र मार्गिका उभारणे कठीण ठरत आहे. त्यामुळे उपलब्ध जागेत केवळ एक अतिरिक्त मार्गिका उभारली जाऊ शकते.
नव्या प्रस्तावानुसार तिसरी आणि चौथी जलद मार्गिका दादरपर्यंत मेल आणि एक्स्प्रेसपर्यंत वापरण्यात येणार आहे. तर, उपनगरीय लोकलसाठी एक मार्गिका भूमिगत करण्यात येणार आहे. मात्र सीएसएमटी-परळदरम्यान भूमिगत मार्गिका उभारण्याचा निर्णय झाल्यास खर्च मूळ अंदाजाच्या तीनपट वाढू शकतो. सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवी सहावी मार्गिकेची एकूण प्रकल्प लांबी 17.5 किमी इतकी आहे. तर पहिल्या टप्प्यात कुर्ला ते परळ 10.01 किमी तर परळ ते सीएसएमटी 7.4 किमी इतकी आहे.