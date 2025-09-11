English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

विमुक्त जाती- भटक्या जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुंबई विद्यापीठाचा पुढाकार, घेतला ऐतिहासिक निर्णय!

Mumbai University: मुंबई विद्यापीठात ‘३१ ऑगस्ट- भटके विमुक्त दिन’ निमित्ताने परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 11, 2025, 09:03 PM IST
विमुक्त जाती- भटक्या जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुंबई विद्यापीठाचा पुढाकार, घेतला ऐतिहासिक निर्णय!
मुंबई विद्यापीठ

Centre for Research on Deprived Castes and Nomadic Tribes: मुंबई विद्यापीठात महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती – भटक्या जमाती यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय जीवनावर सखोल अभ्यास आणि संशोधन करण्यासाठी स्वतंत्र ‘विमुक्त जाती – भटक्या जमाती संशोधन केंद्र’ स्थापन केले जाणार आहे. महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भ या सर्व प्रांतांमध्ये या समाजघटकांचा विस्तृत अभ्यास व संशोधन या केंद्राच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून दीर्घकालीन शैक्षणिक व संशोधनाचा पाया मजबूत करणे तथा या केंद्राची ध्येय व उद्दीष्ट्ये यावर चर्चा करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठात ‘३१ ऑगस्ट- भटके विमुक्त दिन’ निमित्ताने परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या कार्यक्रमासाठी प्रमुख वक्ते म्हणून भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धव काळे आणि प्रसिध्द साहित्यिक व भटक्या- विमुक्तांचे कार्यकर्ते लक्ष्मण गायकवाड उपस्थित होते. प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित या कार्यक्रमाचे संयोजक म्हणून कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे आणि डॉ. शिवराम गर्जे यांच्यासह सहसंयोजक म्हणून डॉ. सत्यनारायण कोठे, डॉ. नारायण भोसले, डॉ. संतोष राठोड आणि डॉ. सोनाली वाखर्डे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

या प्रसंगी आपले मनोगत व्यक्त करताना मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी विद्यापीठात स्थापन होत असलेले विमुक्त जाती – भटक्या जमाती संशोधन केंद्र हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सुसंगत उपक्रम असल्याचे सांगितले. या केंद्राच्या शैक्षणिक अभ्यासातून आणि संशोधनातून मिळालेल्या निष्कर्षांच्या आधारे धोरणनिश्चिती आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या विमुक्त जाती – भटक्या जमातींना मुख्य प्रवाहात स्थान मिळवून देण्याच्या दृष्टिकोनातून करावयाच्या उपाययोजना यावर काम केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबरोबरच सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांना बळकट करून विमुक्त जाती – भटक्या जमाती अध्ययन केंद्राच्या स्थापनेमुळे वंचित समाजघटकांना शैक्षणिक व सांस्कृतिक पातळीवर नवे व्यासपीठ मिळेल असा आशावाद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या केंद्रात शैक्षणिक संशोधन, सांस्कृतिक वारसा जतन आणि कौशल्य विकास यांचा समन्वय साधला जाणार असून स्थानिक समाजघटकांच्या सक्रिय सहभागातून हे केंद्र केवळ संशोधनापुरते न राहता प्रत्यक्ष परिणाम साधणारे ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रसिद्ध साहित्यिक ‘उचल्या’कार लक्ष्मण गायकवाड यांनी विमुक्त जाती – भटक्या जमातींचे जीवन हे सततच्या संघर्षाने व्यापलेले असल्याचे सांगत या जमातींचा इतिहास, ऐतिहासिक संदर्भ आणि पार्श्वभूमी त्याचबरोबर दस्तऐवजीकरणासाठी या केंद्रांचे महत्व अधोरेखित होणार असून भारतातील पहिले विमुक्त जाती – भटक्या जमाती संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा बहुमान मुंबई विद्यापीठास मिळत असल्याचे सांगितले. या केंद्राच्या माध्यमातून विस्तृत संशोधनासाठी स्वतःच्या वैयक्तिक संग्रहातील सुमारे ३,००० पुस्तके या केंद्राला दान करण्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. 

भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धव काळे यांनी याप्रसंगी भटके विमुक्तांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान, भारताच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील विविध योगदानावर प्रकाश टाकला. त्यांनी त्यांच्या मनोगतात ऐतिहासिक संदर्भ व दाखले देत भटके विमुक्त विकास परिषदेच्या माध्यमातून  राजे उमाजी नाईक महाराजस्व अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांमधील ५६७ वस्त्यांतील ६२ हजार ६१५ लोकांच्या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या बाबींवर प्रकाश टाकला. परिषदेच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात ३२ हजार २८० जणांना कागदपत्रे प्रदान करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.  

या संशोधन केंद्राची मुख्य उद्दिष्टेः

विमुक्त जाती – भटक्या जमातींचा इतिहास, सामाजिक-वैधानिक आव्हाने, विकास अर्थशास्त्र या विषयांवर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करणे.

शिक्षण, आरोग्य व उपजीविका यासंदर्भात राज्याच्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी डेटाआधारित अभ्यास व अहवाल सादर करणे.

लोप पावत आलेल्या बोलीभाषा, मौखिक इतिहास, लोकपरंपरा व सांस्कृतिक वारसा यांचे डिजिटल स्वरूपात संग्रहण.

पुढील पिढ्यांना विमुक्त जाती – भटक्या जमाती वारशाची ओळख व अभिमान जपणे.

भटक्या व विमुक्त जमातींच्या प्रत्यक्ष सहभागातून त्यांच्या संस्कृतीशी सुसंगत असे कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविणे.

समाजातील युवा वर्गाला उद्योजकता व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Bhatkya JamatiVimukta JamatiDeprived CastesNomadic TribesCentre for Research

इतर बातम्या

'संजय राऊत म्हणजे सकाळी नऊचा भोंगा...', मंत्री श...

महाराष्ट्र बातम्या