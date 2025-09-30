अधिकारी हवा तर असा! वडिलांच्या निधनानंतरही पूरग्रस्तांच्या मदतीला हजर, कोण आहेत हे मैनाक घोष?

मराठवाडा, सोलापुरात पूराने थैमान घातलं असून, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी वारंवार आवाहन केलं जात आहे. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही पूरग्रस्तांच्या भेटीगाठी घेत असून, शक्य ती मदत केली जात आहे. स्थानिक प्रशासनही दिवसरात्र काम करत आहे. यादरम्यान धाराशीवचे सीईओ मैनाक घोष यांनी वडिलांच्या निधनानंतरही मदतीला धाव घेत आपली कर्तव्यदक्षता दाखवून दिली आहे.
धाराशीवचे सीईओ मैनाक घोष यांनी वैयक्तिक दुःखावर मात करून कर्तव्याला प्राधान्य दिलं. वडिलांच्या निधनाच्या दुसऱ्याच दिवशी सीईओ मैनाक घोष पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावले. वैयक्तिक दुःख विसरून नागरिकांसाठी झटणाऱ्या अधिकाऱ्याचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. त्यांचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, सीईओ घोष यांच्या कार्याचं जोरदार कौतुक केलं जात आहे.
वडिलांच्या निधनाचं दु:ख मनात दाबून ठेवत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष हे दुसऱ्याच दिवशी पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावले. अवघ्या एका दिवसापूर्वी त्यांच्या वडिलांचं निधन झालं होतं. अंत्यविधी उरकून दुसऱ्याच दिवशी सीईओ घोष यांनी ग्राउंडवर उतरून पूरस्थितीची पाहणी केली.
पाझर तलावाची पातळी धोक्याची झाल्याची माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली आणि प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या. पूरग्रस्त नागरिकांना दिलासा देत प्रशासनाच्या उपाययोजना राबवणाऱ्या या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याचं सर्वत्र कौतुक होत असून सोशल मीडियावर त्यांच्या कार्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. वैयक्तिक दुःखावर मात करून पूरग्रस्तांसाठी झटणाऱ्या या अधिकारीकडून प्रशासनाने नागरिकांसाठी कसं काम करावं याचं खरं उदाहरणच घालून दिलं आहे.
धाराशिवमध्ये महाप्रलयात सर्व गमावलेल्या ग्रामस्थांचा हंबरडा महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात ऐकू येत असताना तिथल्या जिल्हाधिका-यांना त्याचं काहीही देणंघेणं पडलेलं नव्हतं. उलट ते एका सांस्कृतिक कार्यक्रमात नाचगाण्यात दंग होते.
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव यांचा 24 सप्टेंबरचा तुळजापुरातल्या एका कार्यक्रमातला डान्स करतानाचा व्हिडिओ समोर आला.. तो पाहताच अनेकांची तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि त्यांनी या दोघांचाही यथोचित समाचार घेतला. ज्या जिल्ह्याच्या कारभाराची जबाबदारी आपल्यावर आहे, ते शेतकरी देशोधडीला लागलेत. ग्रामस्थांचे संसार वाहून गेलेत. वयोवृद्धांचे, आयाबहिणींचे,चिमुकल्यांचे अश्रू आजही थांबलेले नाहीत. आजची भ्रांत त्यांना पडली असताना जिल्हाधिका-यांनी नाचण्यात दंग आहेत.. अशा पाषाणहृदयी जिल्हाधिका-यांकडून कसली अपेक्षा ठेवायची?.. मदत सोडा, धीर देणारे शब्द पण सोडा किमान जखमेवर मीठ तरी चोळू नका.. असा संताप व्यक्त झाला.