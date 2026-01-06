English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

खासदारांची मनमानी...; महानगरपालिका निवडणुकीआधी विजय वडेट्टीवारांचा मोठा निर्णय; सारेच हैराण!

Chadrapur Mahanagar Palika Election 2026 : खासदारांच्या मनमानी कारभारानं काँग्रेस नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या. वडेट्टीवारांच्या एका निर्णयानं संपूर्ण राज्याच्या नजरा वळवल्या.   

सायली पाटील | Updated: Jan 6, 2026, 12:41 PM IST
खासदारांची मनमानी...; महानगरपालिका निवडणुकीआधी विजय वडेट्टीवारांचा मोठा निर्णय; सारेच हैराण!
Chadrapur Mahanagar Palika Election 2026 News vijay wadettiwar opt out of prachar rallys know the reason

आशिष अम्बाडे, झी मीडिया, चंद्रपूर : महानगरपालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर सध्या महाराष्ट्रात अनेक घडामोडी घडत असतानाच बिनविरोध निवडीचं सत्र आणि विश्वासार्ह नेत्यांनी पक्ष बदलण्याची घेतलेली भूमिका अनेकांना अद्यापही पचलेली नाही. त्यातच या महानगरपालिका निवडणुकीआधी एका मोठ्या नेत्याच्या भूमिकेनं राजकीय वर्तुळात घडामोडींना वेग आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

(Chadrapur Mahanagar Palika Election 2026) चंद्रपूर मनपा तिकीट वाटपावरून काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या भूमिकेनं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. तिकीट वाटपात खासदार धानोरकर यांनी केलेल्या मनमानीमुळे दिग्गज नेते विजय वडेट्टीवार प्रचारात नसल्याची प्रतिक्रिया नगरसेवक पदाची तिकीट नाकारलेल्या काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांची दिली आहे. खा. धानोरकर यांनी वडेट्टीवार समर्थकांची तिकिटं कापताना स्वतःच्या वयाचा नव्हे, पण पदाचा मान ठेवायला हवा होता अशी शेलकी टीका त्यांच्यावर होत आहे. 

काँग्रेस पक्षाच्या तिकीट वाटपाचे महाभारत 

चंद्रपूर शहर मनपाच्या काँग्रेस पक्षाच्या तिकीट वाटपाचे महाभारत अधिक रंगतदार होत चालले आहे. प्रत्यक्ष तिकीट वाटपात धानोरकर यांच्या समर्थकांना झुकते माप दिले गेल्याचे आता उघडपणे बोलले जात असून तिकीट वाटपात धानोरकर यांनी केलेल्या मनमानीमुळे दिग्गज नेते विजय वडेट्टीवार प्रचारात नाहीत ही सद्यस्थिती समोर येत आहे. इतकंच नव्हे तर अशी प्रतिक्रिया नगरसेवक पदाची तिकीट नाकारलेल्या काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी दिली आहे. 

काँग्रेसने यंदा अनुभवी नगरसेवकांना दूर सारत 12 पैकी एखाद- दोन वगळता सर्वांच तिकिटं कापली असून, यात वडेट्टीवार समर्थकांची संख्या अधिक आहे. यामुळे विजय वडेट्टीवार समर्थकांमध्ये या गोष्टीला अनुसरून तीव्र नाराजी असून, यातील बहुतांश नगरसेवकांनी अपक्ष उमेदवारी घेत निवडणुकीच्या मैदानात उडी घेतली आहे. 

'खासदारकीवर असणाऱ्या  धानोरकर यांनी वडेट्टीवार समर्थकांची तिकिटे कापताना स्वतःच्या वयाचा नव्हे पण पदाचा मान ठेवायला हवा होता. धानोरकर यांचे प्रभावक्षेत्र केवळ त्यांचा जुने वरोरा- भद्रावती  वरोरा विधानसभा मतदारसंघ असल्याची घणाघाती टीका काँग्रेसचे माजी शहर अध्यक्ष आणि माजी स्थायी समिती अध्यक्ष नंदू नागरकर यांनी केली आहे. आपण धानोरकर यांना वारंवार प्रत्यक्ष स्थितिची माहिती दिल्यावरही तिकीट वाटपात अन्याय करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. 

निवडणूक प्रचाराच्या प्रारंभीच काँग्रेसच्या दोन बड्या नेत्यांमधील नाराज समर्थकांचे सूर काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. या पुढच्या काळात या सर्व नाराजांना शांत करत काँग्रेस यातून मार्ग कसे काढते यावरच जय -पराजय अवलंबून आहे हे खरे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Chandrapur ElectionVijay Wadettiwarविजय वडेट्टीवारVijay Wadettiwar newschandrapur

इतर बातम्या

Actress Nupur Savji Will Contest Nashik Municipal Election:...

मनोरंजन