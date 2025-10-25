रोजगार मेळाव्यात महिला अधिकाऱ्यांमध्ये खुर्चीवरुन वाद अन् नितीन गडकरींचा 'तो' एक कटाक्ष...

नागपुरातील एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या समोरच टपाल सेवेतील दोन महिला अधिकारी एकमेकिंशी भिडल्या. कार्यक्रमातच खुर्चीसाठी या महिलांची रेटारेटी झाली. 17 व्या रोजगार मेळाव्यात पंतप्रधान मोदींनी 51 हजाराहून अधिक तरुणांना नोकरी पत्रे वाटली. नागपूरमध्ये झालेल्या कार्यक्रमाला गडकरी व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्यांच्या बाजूला असलेल्या सोप्यावर टपाल सेवेतील दोन महिला अधिकारी बसल्या होत्या.
मात्र, या सोप्यावर केवळ एकच अधिकारी बसण्याची व्यवस्था होती. त्यांच्या नावाची पाटीही टेबलवर ठेवण्यात आली होती. मात्र त्या सोप्यावर दोन महिला अधिकारी बसल्या.. यातील एकीची बदली दक्षिण भारतात झाली होती मात्र त्यांनी अद्याप मुख्यालय सोडलेलं नाही. त्यांच्या ठिकाणी दुस-या महिला अधिकारी रुजू झाल्या आहेत. या दोन्ही अधिकारी रोजगार मेळाव्यामध्ये उपस्थित होत्या.
दोघीही व्यासपिठावर एकाच खर्चीवर बसल्या आणि खुर्चीवरुन दोघींमध्ये धक्काबुक्की सुरु झाली. एकमेंना धक्के मारून त्या खर्चीवरून उठवत होत्या... त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी काहीसे वैतागले आहेत. त्यांनी या दोघींकडे एकदा पाहिलं देखील. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
एरवी राजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती खुर्चीसाठी भांडताना अनेकदा पाहिलं असेल. या कार्यक्रमांमध्ये दोन महिला अधिकाऱ्यांमध्ये खुर्चीवरून वाद रंगाची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे मंचावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी असताना हे सगळं घडलं त्यामुळे याचं गांभीर्य देखील महिलांनी लक्षात घेतली नाही. भारतीय डाक विभागातील दोन महिला अधिकारी एकाच सोफ्यावर बसल्या होत्या. त्यावर विद्यमान पोस्टमास्टर जनरल या नावाची नेम प्लेट होती.
मात्र यात एका महिला अधिकाऱ्यांची बदली झाल असताना अद्याप रिलीव्ह करण्यात आले नाही. अशातच नवी मुंबईतील एका दुसऱ्या महिला अधिकाऱ्याकडे प्रभारी पदभार सोपवलले आहे. त्यामुळे रोजगार मेळाव्यात दोन्ही महिला अधिकारी एकाच कार्यक्रमावर उपस्थित असताना खुर्चींवरून वाद जुंपल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. यात दोन्ही महिला अधिकारी एकमेकांना तिकडे जाऊन बस असं बोलताना दिसून येत आहे.
या कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, शिवछत्रपती शिवाजी महाराज आमची प्रेरणा... आमच्या हृदयात त्यांचे स्थान आहे. माझ्या दिल्लीतील कार्यालयात त्यांचे मोठे चित्र लावून ठेवले आहे. कुठलाही निर्णय घेताना छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे आदर्श घेऊन मी पुढे जातो. किल्ले स्पर्धेत 150 जण किल्ले साकारत सहभागी झाले आहेत. अनेक उत्साहानी भाग घेतला. आपला इतिहास, संस्कृती,विरासत मनोरंजना पुरती मर्यादित नको तसेच शिवकालीन इतिहास आम्हाला लहानपणी सांगितलं असेल. तर ते म्हणजे बाबा पुरंदरे व इतिहासकार विजयराव देशमुख यांनी सांगितलं आहे. दगड मातीच्या प्रतिकृती आमची संस्कृती आमची प्रेरणा आहे. इतिहास आपल्याला प्रेरणा देत असते. छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा त्यांचे नेतृत्व कार्य पूर्णांक असे व्यक्तिमत्व होते. लोकांच्या घराघरापर्यंत शिवकालीन इतिहास जावा म्हणून या स्पर्धेचे आयोजन केले गेले आहे.