गोकुळच्या ईडी चौकशीची मागणी, आमदार शिवाजी पाटील यांच्या मागणीमुळे वादाला फोडणी

प्रताप नाईक (प्रतिनिधी) कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रात अग्रगण्य असणाऱ्या गोकुळ दूध संघाची ED मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी केलीय. सध्या गोकुळ दूध संघात महायुतीचा चेअरमन आहे असं असतानाच आमदार शिवाजी पाटील यांनी केलेल्या मागणीमुळे गोकुळच्या राजकारणात ट्विस्ट निर्माण झालंय. विशेष म्हणजे गोकुळची सत्ता काबीज करण्यासाठी महायुतीमध्येच शहकाटशहाचं राजकारण सुरू आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघ हे सहकार क्षेत्रातील एक मोठं नाव आहे. मात्र सध्या हा संघ राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आलाय. चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी गोकुळमधील कथित गैरव्यवहारांची थेट ED मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केलीय. गोकुळमध्ये एका बड्या मंत्र्यांच्या आशीर्वादामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप आमदार शिवाजी पाटील यांनी केलाय. तसंच 3 हजार 700 नवीन दूध संस्थांना मंजुरी देताना अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करत या प्रक्रियेचीही ED चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे मंत्री हसन मुश्रीफ याचे चिरंजीव नावेद मुश्रीफ हे गोकुळचे चेअरमन आहेत. असं असताना महायुतीचे घटक असणाऱ्या आमदार शिवाजी पाटील यांनी थेट ED ची मागणी केल्यामुळे जिल्ह्यातील महायुतीतील मतभेद चव्हाट्यावर आलेत.
गोकुळमध्ये दोषी असणाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी अन्यथा आपण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा आमदार शिवाजी पाटील यांनी दिलीय.
गोकुळ दूध संघ हा साडे पाच लाख शेतकऱ्यांचा आहे. आणि तो राजकीय आखाडा बनवू नये. शिवाजी पाटील यांनी गोकुळची बदनामी होणार नाही याची काळजी घ्यावी असा सल्ला काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी दिलीय.
गोकुळमध्ये मधल्या काळात नूतन चेअरमन निवड प्रक्रिया करत असताना महायुतीच्या नेत्यांनी महायुतीचाच चेअरमन पाहिजे अशी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानुसार नावेद मुश्रीफ हे गोकुळचे चेअरमन बनले. पण महायुती मधील नेते मात्र गोकुळच्या सत्ता कारणावरून एकमेकांना लक्ष करत असल्याचे दिसतंय असं म्हणत सतेज पाटील यांनी जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांना टोलाही लगावलाय.
एकीकडे गोकुळच्या निवडणुकीवरही अनिश्चिततेचे सावट आहे. संचालक मंडळाची मुदत 4 मे रोजी संपत असली, तरी न्यायालयात दाखल याचिका, द्विसदस्य समिती चौकशी आणि सुरू असलेल्या सुनावण्या यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला विलंब होतोय. त्यातच महायुतीची सत्ता असताना, मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असलेल्या शिवाजी पाटील यांनीच गोकुळच्या ईडी चौकशीची मागणी केलीय. त्यामुळे त्यांच्या निशाण्यावर मंत्री हसन मुश्रीफ आहेत का ? याची चर्चा जिल्ह्याच्या राजकारणात सुरू झालीय. महायुतीचेच नेते एकमेकांविरोधात उभे ठाकल्यानं आगामी निवडणूकीत गोकुळच्या राजकारणात वेगळी चित्र पाहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.