'चंद्राबाबू राहुल गांधींच्या संपर्कात'; जगनमोहन रेड्डी यांचा गौप्यस्फोट

Intern | Updated: Aug 14, 2025, 06:32 PM IST

चंद्रबाबू नायडू हे रेवंत रेड्डी यांच्या माध्यमातून हॉटलाइनवर राहुल गांधी यांच्या संपर्कात असल्याचा गौप्यस्फोट, जगनमोहन रेड्डी यांनी केला आहे. मतदान चोरीवर एरवी हिरीरीनं बोलणारे राहुल गांधी आंध्र प्रदेशातील मतचोरीवर काहीच का बोलत नाहीत असा सवाल, जगनमोहन रेड्डी यांनी केला. मतदानाच्या दिवशी आंध्रामध्ये सर्वाधिक साडे बारा टक्के इतका मतांचा फरक दिसून आला. तरीही राहुल गांधी आंध्रातील मतचोरीकडे दुर्लक्ष करतात. कारण इथे काँग्रेसचं सरकार आहे, त्यामुळे राहुल गांधी गप्प असल्याची टीका जगनमोहन रेड्डींनी केली. 

 

