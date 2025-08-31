मनोज जरांगेच आंदोलन राजकीय आरक्षणासाठी; भाजपच्या बड्या नेत्याचा खळबळजनक आरोप

Chandrakant Patil Maratha Reservation Manoj Jarange Patil Morcha : ओबीसी दाखल्याद्वारे निवडणुका लढवता येणार नाहीत ते फसव समाधान आहे. फसव समाधान हवा असेल तर घ्या. दाखला मिळाला म्हणून निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यासाठी पडताळणी लागते 10 टक्के एस ई बी सी आणि ई डब्ल्यू एस आरक्षण मध्ये सगळं होतं. त्यात काय नव्हतं त्यात फक्त राजकीय आरक्षण नव्हतं आता सगळी चाललेली धडपड ही फक्त राजकीय आरक्षणासाठी सुरू आहे. आम्हाला गावचे सरपंच पद पाहिजे यासाठी सुरू आहे. असा थेट आरोपच भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे
मनोज जरांगे यांना आवाहन आहे की आपल्या मागण्या मान्य करताना दुसऱ्यांची अडवणूक का? सामान्य मुंबईकरांना वेठीस का धरता. तुमचे भांडण सरकारशी, काल ते जहांगीर आर्ट गॅलरीत गेले. मुख्यमंत्री अधिक चांगले उत्तर देतील. त्यांनी सर्व समजाचा विचार केला आहे. नोंद सापडणारे तसेच त्यासाठी IAS अधिकारी नेमले 23 प्रकाराचे पैकी कोणतेही 4 पुरावे दिले तर 58 लाख नोंद सापडले.
सरसकट मराठा कुणबी करता येणार नाही. हे सगळे न्यायालयात अडकवायचे आहे का ? सगे सोयरे वडिलांकडून लागू होऊ शकते. कारण पितृसत्ताक आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली आहे. हैदराबाद गॅझेटीयर, सातारा गॅझेटियर मध्ये व्यक्ती कुणबी नाही. समूह कुणबी आहे. गठ्ठा नोंद आहे. हैदराबाद गॅझेटियर मुळे नोंदी सापडल्या. मराठा म्हणजे कुणबी एकच म्हणणे हरकीचे आंदोलन आहे. हे शक्य होणार नाही. कायद्यात म्हटले कोणती नोंद नाही तर प्रतिज्ञापत्र देऊन सक्षम अधिकाऱ्याने पत्र द्यायचं आहे. त्यासाठी हे सगळं राजकीय आरक्षणासाठी असल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
रात्री सुमारे 2 वाजता एक संशयित वैक्ती मनोज जरांगे पाटील यांचा व्हिडीओ काढत होता ,त्यावर जरांगे पाटील त्यावर वैतागले आणि हा माणूस कोण आहे याचा तपास घ्या असे आपल्या कार्यकर्त्याना आदेश दिले,त्यावेळी तो वैक्ती नशेत होता ,असे समजले आणि मी ही कार्यकर्ते असे त्यांनी सांगितले परंतु असे कार्यकते आम्हचे नाहीत असे ठणकावून जरांगे नी सांगितले ,तर पोलीस कुठे आहेत असा सवाल जरांगे यांनी आपल्या कार्यकर्त्याना विचारला असता त्यावेळी एकही पोलीस मंडपात दिसला नाहीआणि या घटने नंतर ही पोलीस मंडपात फिरकले नाहीत. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.