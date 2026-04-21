Boy Death: आंघोळ आटोपून गणवेश चढवत असतानाच ईशानला अचानक चक्कर आली आणि तो खाली कोसळला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 21, 2026, 06:15 PM IST
Chandrapur: शाळेची तयारी करताना आईसमोरच कोसळला 10 वर्षाचा मुलगा, क्षणात होत्याचं नव्हत; काय घडलं नेमकं?
10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू

Boy Death: चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील देलनवाडी येथे एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. सकाळी शाळेत जाण्यासाठी आनंदाने तयार होत असलेल्या 10 वर्षांच्या मुलाचा अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. ही घटना 21 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास घडली. या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं नेमंक?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील देलनवाडी गावात ही दुःखद घटना घडली. ईशान सत्यपाल आत्राम नावाच्या 10 वर्षांच्या शाळकरी मुलाने नेहमीप्रमाणे शाळेत जाण्याची तयारी सुरू केली होती. आंघोळ आटोपून गणवेश चढवत असतानाच त्याला अचानक चक्कर आली आणि तो खाली कोसळला. ही घटना त्याच्या आईच्या डोळ्यांसमोर घडल्याने कुटुंबीयांचे दुःख ओसरत नाही. ब्रह्मपुरीसारख्या ग्रामीण भागात अशी घटना घडणे हे अनेकांसाठी धक्कादायक आहे.ईशान हा अत्यंत अॅक्टीव्ह आणि अभ्यासू मुलगा होता, असे  स्थानिक लोकांनी सांगितले. त्याच्या मृत्यूने संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे.

ईशानची दैनंदिन दिनचर्या कशी असायची?

ईशान चौथी इयत्तेत शिकत होता. तो सत्यपाल आत्राम यांचा मुलगा होता. घरात तो सर्वांचा लाडका होता. सकाळी लवकर उठून तो अभ्यास, खेळ आणि शाळेची तयारी एकाच वेळी करायचा. त्याचे वडील आणि आई कुटुंबाच्या पालन-पोषणासाठी कष्ट करतात. ईशानला शाळा आवडायची आणि तो नेहमी उत्साहाने तयार होत असे. या घटनेपूर्वी तो कधीही आजारी नव्हता. तो अगदी सामान्य मुलासारखा खेळायचा, खायचा आणि अभ्यास करायचा, असे कुटुंबीयांनी सांगितले. अशा निरोगी दिसणाऱ्या मुलाला अचानक हृदयविकाराचा झटका येणे हे कुटुंबासाठी पूर्णपणे अनपेक्षित होते.

सकाळी काय घडलं?

सकाळी 7 वाजताच्या सुमारास ईशान आंघोळ करून बाहेर आला. त्याने शाळेचा गणवेश घातला आणि बूट घालण्याची तयारी करत होता. अचानक त्याला छातीत तीव्र वेदना जाणवली. तो ‘आई...’ असे म्हणतच खाली पडला. आई धावत आली तेव्हा तो बेशुद्ध अवस्थेत होता. वडिलांनी तातडीने त्याला उचलले आणि जवळच्या रुग्णालयाकडे नेले. मात्र रस्त्यातच त्याची श्वासोच्छ्वास बंद झाल्याचे कुटुंबीयांना जाणवले. ही संपूर्ण घटना केवळ काही मिनिटांत घडली. घरात इतर कोणी नव्हते, फक्त आई-वडील आणि ईशान होते. त्यामुळे आईच्या मनाची अवस्था कशी असेल याची कल्पना करणेही कठीण आहे.

डॉक्टर काय म्हणाले?

जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आल्यानंतर डॉक्टरांनी तात्काळ तपासणी केली. मात्र ईशानचा मृत्यू झाल्याचे त्यांनी घोषित केले. हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याने रक्तपुरवठा थांबला आणि मेंदूला ऑक्सिजन मिळाला नाही, असे डॉक्टरांनी सांगितले. इतक्या लहान वयात असे होणे दुर्मीळ आहे, पण आजकालच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे हे वाढत आहे. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनीही कुटुंबीयांना धीर दिला, मात्र दुःख समोर करणे कठीणच होते. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टनंतर अधिक स्पष्टता मिळेल, असे डॉक्टरांनी सांगितले.

कुटुंबीयांकडून शोक व्यक्त 

ईशानच्या आईचे दु:ख पाहणे अशक्य होते. ती ‘माझा लाडका कुठे गेला?’ असे ओरडत होती. वडिलांचे डोळे भरले होते. आत्राम कुटुंबावर एकदम दुःखाचा डोंगर कोसळला. नातेवाईक आणि शेजारी सहानुभूती देण्यासाठी गर्दी करत आहेत. गावातील लोक म्हणतात, ‘ईशान सारखा मुलगा कधीच भेटणार नाही.’ शाळेचे शिक्षक आणि विद्यार्थीही हळहळ व्यक्त करत आहेत. या घटनेमुळे पालकांना आपल्या मुलांच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल, असे सर्वजण सांगत आहेत.

जीवनशैलीचे धोके आणि वाढते प्रमाण

डॉक्टरांच्या मते, फास्ट फूड, मोबाईलचा अतिरेक, व्यायामाचा अभाव आणि तणाव यामुळे लहान मुलांमध्ये हृदयविकाराचे प्रमाण वाढत आहे. पूर्वी हे ४०-५० वर्षांनंतर होत असे, आता 10-15 वर्षांच्या मुलांमध्येही दिसू लागले आहे. चंद्रपूरसारख्या भागातही ही समस्या वाढत आहे. ईशानसारख्या घटनांमुळे पालकांना जागृत व्हावे लागेल. नियमित तपासणी, संतुलित आहार आणि खेळ यांचा समावेश दैनंदिन दिनचर्येत करणे गरजेचे आहे.

पालकांसाठी काय सल्ला?

डॉक्टरांचे आवाहन आहे की, पालकांनी मुलांच्या छातीत दुखणे, चक्कर येणे, थकवा येणे याकडे दुर्लक्ष करू नये. दर सहा महिन्यांनी हृदय तपासणी करावी. शाळांमध्येही आरोग्य शिबिरे घेणे आवश्यक आहे. ईशानच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात आरोग्य जागरूकता मोहीम सुरू व्हावी अशी मागणी होत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

CSMT स्टेशनवर एकच गोंधळ; दोन लोकल अचानक आमने-सामने, थोडक्या...

मुंबई बातम्या