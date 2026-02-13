English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
चंद्रपुरात भाजपमध्ये वादाचा भडका! मुनगंटीवार आणि जोरगेवारमध्ये संघर्षाचा नवा अध्याय

नगरपालिका निवडणुकांमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात भाजपला फटका बसल्यानंतर मुनगंटीवार जोरगेवार यांच्यातला वाद चव्हाट्यावर आला होता. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांचा हा वाद फडणवीसांपर्यंत गेला.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 13, 2026, 08:51 PM IST
आशीष अम्बाडे, झी 24 तास चंद्रपूर : सुमारे वीस दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर आणि मोठ्या राजकीय घडामोडीनंतर चंद्रपुरात काठावरचं बहुमत भाजपने मिळवलंय. पण प्रबळ विरोधक असताना आपल्याकडे बहुमत नसताना एकसंधपणे पक्ष मजबूत ठेवणं अपेक्षित असताना भाजपमध्ये मात्र अंतर्गत दुफळी बघायला मिळतेय. भाजप नेतेच एकमेकांसोबत शह काटशहाचं राजकारण खेळतायत. या अंतर्गत दुफळीमुळेच काँग्रेसला चंद्रपुरात सत्तेपासून दूर राहावं लागलं. सत्ता जरी भाजपने स्थापन केली असली तरी आता मुनगंटीवार आणि जोरगेवारांमधल्या संघर्षाचा नवा अध्यायही त्यासोबत सुरु झालाय. 

नगरपालिका निवडणुकांमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात भाजपला फटका बसल्यानंतर मुनगंटीवार आणि जोरगेवार यांच्यातला वाद चव्हाट्यावर आला होता. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांचा हा वाद फडणवीसांपर्यंत गेला. त्यानंतर महापालिका निवडणुका झाल्या. असं वाटलं आता तरी वाद शांत होईल पण दोन्ही नेत्यांमधलं अंतर वाढत चाललंय. युती आणि अन्य पक्षांच्या मदतीने चंद्रपूर महापालिकेत भाजपने सत्ता काबिज केली.  स्वतःचा महापौर बसवला. अवघ्या एका मताने भाजपच्या संगीता खांडेकर महापौर म्हणून विजयी झाल्या. याच महापौर पदग्रहण सोहळ्यात मात्र दोन्ही नेत्यांमधलं वित्तुष्ट उघडपणे दिसलं. चंद्रपूर महापालिकेत भाजपची सत्ता आणण्यासाठी आकड्यांची जुळवाजुळव करण्यात मुनगंटीवार आणि जोरगेवार दोन्ही नेत्यांची महत्वाची भूमिका होती. पण महापौर पदग्रहण सोहळ्यात मुनगंटीवार पुर्णवेळ असताना जोरगेवार यांना आमंत्रणच न दिल्याचा आरोप करत जोरगेवार समर्थक नगरसेवकांनी मुनगंटीवारांसमोरच आरडाओरडा करत सोहळ्यावर बहिष्कार घातलाय.  

सत्ता भाजपची, महापौर भाजपचा आणि बहिष्कार सुद्धा टाकला भाजपच्याच नगरसेवकांनी . चंद्रपूरात भाजपचे एकुण 23 नगरसेवक निवडून आलेयत. त्यातील 7 नगरसेवक मुनगंटीवारांच्या गटात आहेत तर 16 नगरसेवक जोरगेवारांचे होते.  हे 16 नगरसेवक नाराज झालेयत. यावरुन जोरगेवारांनी आपल्या मनातली खदखद बोलून दाखवली. तसच माणूस पदाने नाही तर मनाने मोठा होत असतो असंही म्हटलंय.  तर याबाबत जेव्हा मुनगंटीवारांना विचारलं तेव्हा त्यांनी मात्र हा कार्यक्रम घाईघाईत ठरला निमंत्रणाबद्दल आपल्याला काही माहिती नाही असं म्हटलं.  तसच सोहळ्यावर बहिष्कार घालणारे नगरसेवक भाजपविरोधी असल्याचा दावाही मुनगंटीवारांनी केलाय. 

चंद्रपुरात काँग्रेसला डावलून भाजपने संधी साधत उबाठा शिवसेनेसह महापौर तर बसवलाय मात्र त्यानंतरही प्रत्यक्ष सभागृहात भाजपला भक्कम विरोधी पक्षांसह स्वपक्षीयांशीही लढावे लागणार हे चित्र दिसू लागले आहे. प्रत्यक्ष महापालिकेच्या राजकारणात कोणाचा शब्द प्रमाण मानायचा अशी द्विधा मनस्थिती भाजप नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांची झाली आहे. पुढचे काही वर्ष भाजपातील हा संघर्ष कायम राहण्याची शक्यता आहे. 

