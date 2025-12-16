English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
1 लाखाच्या कर्जाची 74 लाख वसूली, सावकाराने शेतकऱ्याला किडनी विकायला लावली!

Chandrapur Crime: चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका गरीब शेतकऱ्याला कर्ज फेडता येत नसल्याने सावकाराने त्याची किडनी विकायला भाग पाडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 16, 2025, 02:20 PM IST
1 लाखाच्या कर्जाची 74 लाख वसूली, सावकाराने शेतकऱ्याला किडनी विकायला लावली!
शेतकऱ्याने विकली किडनी

Chandrapur Crime: शेतकऱ्याला जगाचा पोशिंदा म्हटलं जातं. शेतकरी शेतात जे पिकवतो, ते आपल्या ताटात येतं. पण याच शेतकऱ्याच्या हाल अपेष्टा सुरु असताना मदतीला कोणी धावून येत नाही. गावखेड्याकडे सावकार लोक शेतकऱ्यांच्या गरीबीचा फायदा उचलतात. त्यांना मोठ्या रक्कमेच्या व्याजावर कर्ज देतात. आणि कर्ज न फेडल्यास बळजबरी काहीही करायला लावतात. अशाच एका प्रकारात शेतकऱ्याला आपली किडनी विकावी लागली. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.  

काय नेमकं प्रकरण?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका गरीब शेतकऱ्याला कर्ज फेडता येत नसल्याने सावकाराने त्याची किडनी विकायला भाग पाडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. देशात आणि राज्यात नेते विकसित भारत आणि समृद्ध भविष्याच्या घोषणा करत असताना, विदर्भातील चंद्रपूरसारख्या भागात शेतकरी आजही गरिबीच्या विळख्यात सापडले आहेत. याचे हे एक हृदयद्रावक उदाहरण आहे.

शेतकऱ्याकडून गंभीर आरोप

नागभीड तालुक्यातील मिंथुर गावात राहणाऱ्या रोशन सदाशिव कुडे या तरुण शेतकऱ्याने सावकरावर गंभीर आरोप केलाय. काही वर्षांपूर्वी रोशनने दूध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खासगी सावकाराकडून व्याजाने एक लाख रुपये उसने घेतले होते. पण दुर्दैवाने त्याची जनावरे मेली. यानंतर तो कर्ज परत करू शकला नाही. पुढे सावकार त्याच्यासोबत खेळ खेळू लागला. 

सावकराकडून तगादा 

सावकाराने सतत पैशांसाठी तगादा सुरू केला.दिवसेंदिवस मुद्दल आणि व्याज वाढत गेले, रक्कम खूप मोठी झाली. शेवटी सावकारानेच रोशनला पैशांसाठी स्वतःची किडनी विकण्याचा सल्ला दिला. त्याच्या सल्ल्यावरून रोशन प्रथम कोलकात्यात गेला आणि नंतर कंबोडियात जाऊन आपली किडनी आठ लाख रुपयांना विकली. ही शस्त्रक्रिया कंबोडियात झाली.

शेतकऱ्याचे म्हणणे काय?

सावकारामुळेच माझ्यावर ही भयंकर वेळ आलीय, असे शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे. तसेच सावकाराविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करते. तेव्हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती किती वाईट आहे, हे यातून स्पष्ट होते. शेतकरी गरिबीने आणि कर्जाने किती हैराण आहेत, याचे वास्तव सांगणारे ही घटना आहे.

काय कारवाई होणार?

शेतकऱ्याला किडनी विकायला भाग पाडणाऱ्या सावकरावर काय कारवाई होणार? राज्य सरकार आणि कृषी विभाग कशी त्वरित कारवाई करतात आणि त्या सावकाराला शिक्षा देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

