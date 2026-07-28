Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /नागपूर पाठोपाठ उद्या या जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेसना सुट्टी! रेड अलर्टमुळे आदेश

नागपूर पाठोपाठ उद्या 'या' जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेसना सुट्टी! रेड अलर्टमुळे आदेश

हवामान खात्याने या जिल्ह्याला मुसळधार पावसाचा म्हणजेच रेड अलर्ट चा इशारा दिल्याने  मुसळधार पावसाची हीच शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी  यांनी सुट्टीचे आदेश दिले आहेत. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 28, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:07 PM IST
नागपूर पाठोपाठ उद्या 'या' जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेसना सुट्टी! रेड अलर्टमुळे आदेश
Image Credit: social media

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नागपूर पाठोपाठ उद्या 'या' जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेसना सुट्टी! रेड अलर्टमुळे आदेश
 nagpur news today2 min ago
2
Subhadeep Ghosh26 min ago
3
waterfall44 min ago
4
amazon news1 hr ago
5
Chiana1 hr ago