नागपूर पाठोपाठ उद्या 'या' जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेसना सुट्टी! रेड अलर्टमुळे आदेश

चंद्रपूर जिल्ह्यात पुढील दोन दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हवामान विभागाने चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी उद्या आणि परवा रेड अलर्ट जारी केल्याने जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळा, महाविद्यालये तसेच खाजगी कोचिंग क्लासेसना उद्यासाठी सुट्टी जाहीर केली आहे. याबाबतचे अधिकृत आदेशही प्रशासनाकडून निर्गमित करण्यात आले आहेत. हवामान खात्याने जिल्ह्यात काही ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याची शक्यता वर्तवली असून नदी-नाले, ओढे आणि धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी नागरिकांना अत्यंत आवश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणे टाळावे, पाण्याने भरलेल्या रस्त्यांवरून किंवा पूरग्रस्त भागातून प्रवास करू नये, तसेच नदी-नाले आणि धबधब्यांच्या परिसरात जाणे टाळावे, असे आवाहन केले आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक प्रशासन व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेशी तातडीने संपर्क साधण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, महसूल, पोलीस, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून संभाव्य आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. सखल भागातील नागरिकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, तसेच हवामान विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुसळधार पावसाचा इशारा लक्षात घेता पालकांनीही विद्यार्थ्यांना घराबाहेर पाठवू नये आणि अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. पुढील 48 तास जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहून आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने पुन्हा एकदा केले आहे.