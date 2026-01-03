मुंबई, ‘कडोंमपा’ नव्हे, ‘या’ महापालिकेत मतदानापूर्वीच भाजप, काँग्रेसला धक्का; अपक्षांनी असं केलं तरी काय?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mahanagarpalika Election 2026 : अपक्षांनी काँग्रेससह भाजपलाही फोडला घाम. राज्यातील कोणती महापालिका ठरतेय चर्चेचा विषय? जाणून घ्या राजकारणातील महत्त्वाची बातमी

सायली पाटील | Updated: Jan 3, 2026, 03:10 PM IST
Mahanagarpalika Election 2026 : महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राज्यात असंख्य घडामोडींना वेग आलेला असतानाच राज्यातील काही महानगपालिकांमध्ये बंडखोरी उफाळून आल्याचं चित्र आहे. अनेक महापालिकांमध्ये बिनविरोध उमेदवार निवडून आल्यानं विरोधी पक्षांपुढं सत्ताधाऱ्यांनी मोठं आव्हान उभं केलेलं असतानाच एका महानगरपालिकेत मात्र याच सत्ताधाऱ्यांना घाम फोडण्याचं काम करत आहेत अपक्ष उमेदवार.

भाजप आणि काँग्रेसमध्ये वाढत्या  बंडखोरीनं अपक्षांना अधिक महत्त्वं प्राप्त झालं असून, ही महापालिका आहे चंद्रपूरची. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी जाहीर केलेल्या यादीतील उमेदवारांसह काँग्रेसमधील 9 बंडखोर उमेदवारांनीसुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार न घेतल्यानं भाजपसुद्धा आता पेचात पडली आहे.

सध्या चंद्रपूरात 17 प्रभागांच्या 66 नगरसेवकपदांसाठी 451 उमेदवार शर्यतीत असून भाजपलाही बंडखोरीचा फटका बसला आहे. ज्यानंतर इथं लक्ष असेल ते म्हणजे महाकाली प्रभागातील संतोष लहामगे आणि नंदू नागरकर यांच्यातील लढतीकडे. या प्रभागात काँग्रेसनं बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल केल्यानं एक नवा पेच उभा राहिला आहे.

एकोरी प्रभागात काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका विना खनके, सकिना अन्सारी, देवेंद्र बेले, अशोक नागपुररे यांनीही बंडखोरी करत विदर्भ किसान मजदूर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (AP) कडून उमेदवारी जैसे थे ठेवली आहे. एकंदरच चंद्रपूरात बंडखोरीला सर्वाधिक उधाण आलं असून, मुंबईप्रमाणंच आता बड्या नेत्यांचं लक्ष या महानगरपालिकेच्या समीकरणांवरही पडलं आहे.

हेसुद्धा वाचा : ‘भारतीय जनता पक्ष ही वॉशिंग मशीन आणि अमित शाहा हे वॉशिंग पावडर...’

बहुतांश प्रभागांमध्ये अपक्षांनी स्वबळावर पॅनल तयार केल्यानं भाजप आणि काँग्रेससारख्या बड्या पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांना निवडणुकीची ही वाट आणखी बिकट झाल्याचं दिसू लागलं आहे. सातत्यानं उमेदवारी मागे घेण्यासाठी अपक्षांना विनवण्या केल्या जात असूनही ही मंडळी त्यापुढं नमलेली नाहीत. इतकंच नव्हे तर नेत्यांची मनमानी चालणार असेल तर आम्ही त्यांचं ऐकणार नाही, असाच पवित्रा इथं उमेदवारांनी घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं चंद्रपूरातील निवडणूकसुद्धा अधिक रंगतदार होणार यात वाद नाही. आता इथं मतदारराजा कोणाला निवडून देतो हे पाहणं मात्र महत्त्वाचं ठरेल.

