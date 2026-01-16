English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Chandrapur Winner List: चंद्रपूर महापालिकेचा किंगमेकर कोण ठरला? पाहा संपूर्ण विजयी उमदेवारांची यादी एका क्लिकवर

Chandrapur Winner List: चंद्रपूर महापालिकेचा किंगमेकर कोण ठरला? पाहा संपूर्ण विजयी उमदेवारांची यादी एका क्लिकवर

Chandrapur Election 2026 All Winner List Marathi News : चंद्रपूर महापालिका निवडणुकीचा निकाल समोर होत आहे. पालिकेतील 17 प्रभागात 66 नगरसेवक कोण आहे जाणून घ्या.

नेहा चौधरी | Updated: Jan 16, 2026, 05:56 PM IST
Chandrapur Election 2026 All Winner List Marathi News : नागपूर, अमरावतीनंतर चंद्रपूर महापालिकेतही अत्यंत चुरशीची लढत पाहिला मिळाली. चंद्रपूर हे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांचं होमपिच आहे. त्यामुळे या महापालिकेकडे राजकीय वर्तुळातील सर्वांचं लक्ष लागून आहे. या महापालिकेचा किंगमेकर कोण ठरला आहे. तसंच या शहरातील 66 नगरसेवक कोण आहे, जाणून घ्या. 






प्रभाग क्र. प्रवर्ग विजयी उमेदवार उमेदवाराचे नाव पक्ष
प्रभाग १
     प्रतिभा पेंदाम काँग्रेस
प्रभाग १ (अ)   माया उईके अपक्ष
    सरला गेडाम भाजप
       
    अनिल फुलझेले भाजप
बप्रभाग १ (ब)   आशिष बोन्डे काँग्रेस
    राहुल विरूटकर शिवसेना, उबाठा
    शैलेश जुमडे अपक्ष
       
    आशा बेले भाजप
प्रभाग १ (क)   सुवर्णा लोखंडे काँग्रेस
    श्रुती घटे शिवसेना उबाठा
    शिला चौहान अपक्ष
       
    सुभाष कासनगोट्टूवार भाजप
प्रभाग १ (ड)   प्रकाश खुटेमाटे काँग्रेस
    जगदीश लोणकर शिवसेना उबाठा
    पुरुषोत्तम सहारे अपक्ष
         
         
      शितल गुरनुले भाजप
प्रभाग २ प्रभाग २ (अ)   अनुसूया दहेगावकर काँग्रेस
      प्रतीक डोर्लीकर आरपीआय खोब्रागडे
         
प्रभाग २ प्रभाग २ (ब)   डिलन केळझरकर शिवसेना शिंदे
      विद्या ठाकरे काँग्रेस
         
      अनुजा तायडे भाजप
प्रभाग २ प्रभाग २ (क)   प्रतीक्षा सिडाम काँग्रेस
         
      सचिन कात्याल काँग्रेस
      सुनील डोंगरे अपक्ष
प्रभाग २ प्रभाग २ (ड)   विठ्ठल डुकरे भाजप
      सुरेश पचारे शिवसेना उबाठा
         
      नितेश गवळे भाजप
प्रभाग ३ प्रभाग ३ (अ) नितेश गवळे(BJP) अतुल वाघमारे काँग्रेस
      विक्रांत सहारे शिवसेना उबाठा
         
      लोमेश उईके काँग्रेस
प्रभाग ३ प्रभाग ३ (ब) जितेश कुळमेथे(BJP) भाजप भाजप
      धनराज कोवे अपक्ष
         
      सुनीता अग्रवाल काँग्रेस
प्रभाग ३ प्रभाग ३ (क) आशा देशमुख(BJP) आशा देशमुख भाजप
      पूजा पोतराजे अपक्ष
         
      बेबी उईके (राष्ट्रवादी शरद पवार)
प्रभाग ३ प्रभाग ३ (ड) सविता सरकार(BJP) शालिनी भगत काँग्रेस
      सविता सरकार भाजप
         
         
प्रभाग ४ प्रभाग ४ (अ)   जयश्री जुमडे भाजप
      साधना रामटेके काँग्रेस
         
      सचिन भोयर मनसे
प्रभाग ४ प्रभाग ४ (ब)   संगीता भोयर काँग्रेस
      आकाश मस्के भाजप
         
      बिंदिया अधिकारी काँग्रेस
प्रभाग ४ प्रभाग ४ (क)   उषा रॉय आम आदमी पार्टी
      सारिका संदुरकर भाजप
         
      अमजद अली काँग्रेस
प्रभाग ४ प्रभाग ४ (ड)   रॉबिन बिश्वास भाजप
      अजय सरकार अपक्ष
         
         
प्रभाग ५ प्रभाग ५ (अ)   पुष्पा उराडे भाजप
      अंजली घोटेकर काँग्रेस
         
प्रभाग ५ प्रभाग ५ (ब)   सुनंदा धोबे काँग्रेस
      अंजली घोटेकर भाजप
         
प्रभाग ५ प्रभाग ५ (क)   प्रियंका गुप्ता शिवसेना शिंदे
      वनश्री मेश्राम काँग्रेस
         
      संदीप आवारी भाजप
प्रभाग ५ प्रभाग ५ (ड)   अभिषेक डोईफोडे काँग्रेस
      रवी भिसे अपक्ष
         
      रिया आवळे काँग्रेस
प्रभाग ६ प्रभाग ६ (अ)   राजलक्ष्मी कारंगल भाजप
      रितू पाटील राष्ट्रवादी अजित पवार
         
      रमावती अहिर राष्ट्रवादी अजित पवार
प्रभाग ६ प्रभाग ६ (ब)   सुनीता जयस्वाल भाजप
      कलमती यादव काँग्रेस
         
      राजेश अडूर काँग्रेस
प्रभाग ६ प्रभाग ६ (क)   महेश झिटे भाजप
      प्रदीप डे राष्ट्रवादी अजित पवार
         
      गिरीश गुप्ता काँग्रेस
प्रभाग ६ प्रभाग ६ (ड)   चंद्रशेखर शेट्टी भाजप
      धनराज सावरकर राष्ट्रवादी अजित पवार
         
         
      अश्विनी खोब्रागडे काँग्रेस
प्रभाग ७ प्रभाग ७ (अ)   भाग्यश्री हांडे शिवसेना शिंदे
      श्वेता तोतडे शिवसेना उबाठा
         
      मनोज वासेकर काँग्रेस
      प्रमोद क्षीरसागर भाजप
प्रभाग ७ प्रभाग ७ (ब)   आकाश साखरकर शिवसेना उबाठा
      राकेश बोमनवार अपक्ष
         
      मीनाक्षी गुजरकर काँग्रेस
      छबूताई वैरागडे भाजप
प्रभाग ७ प्रभाग ७ (क) मनस्वी गिऱ्हे मनस्वी गिऱ्हे शिवसेना उबाठा
      शीतल आत्राम राष्ट्रवादी अजित पवार
         
      रमीझ शेख काँग्रेस
      रवी लोणकर भाजप
प्रभाग ७ प्रभाग ७ (ड)   रवी आसवानी शिवसेना शिंदे
      तन्वीर शेख शिवसेना उबाठा
      देवेंद्र बेले राष्ट्रवादी अजित पवार
         
         
      सोनल देवतळे भाजप
प्रभाग ८ प्रभाग ८ (अ)   मनीषा बोबडे शेतकरी कामगार पक्ष
      सुनीता लोढीया अपक्ष
         
      सत्यम गाणार भाजप
प्रभाग ८ प्रभाग ८ (ब)   अजय बल्की काँग्रेस
      रवी जोगी अपक्ष
      सोहम बुटले अपक्ष
         
      राखी कंचर्लावार भाजप
प्रभाग ८ प्रभाग ८ (क) प्रतीक्षा येरगुडे प्रतीक्षा येरगुडे शेतकरी कामगार पक्ष
         
         
प्रभाग ८ प्रभाग ८ (ड)   देवानंद वाढई भाजप
      पप्पू देशमुख शेतकरी कामगार पक्ष
         
         
      सविता कांबळे भाजप
प्रभाग ९ प्रभाग ९ (अ)   दीक्षा सातपुते काँग्रेस
      तनुजा रायपुरे वंचित बहुजन आघाडी
         
      प्रशांत चौधरी भाजप
प्रभाग ९ प्रभाग ९ (ब)   सुरेंद्र अडबाले काँग्रेस
      सतीश मालेकर शिवसेना उबाठा
         
      शीतल आदे भाजप
प्रभाग ९ प्रभाग ९ (क)   वैशाली महाडूळे काँग्रेस
      दीप्ती शेंडे शिवसेना उबाठा
         
प्रभाग ९ प्रभाग ९ (ड)   राहुल पावडे भाजप
      स्वप्नील कांबळे काँग्रेस
         
      राहुल घोटेकर काँग्रेस
प्रभाग १० प्रभाग १० (अ)   राजू येले भाजप)
      अशोक नागापुरे राष्ट्रवादी अजित पवार
      मुन्ना खोब्रागडे एमआयएम
         
      संजीवनी वासेकर काँग्रेस
  प्रभाग १० (ब   सरिता घटे भाजप)
      वीणा खनके राष्ट्रवादी अजित पवार
      सकीना अन्सारी एमआयएम
         
   
 
साफिया तवंगर खान (काँग्रेस)
  
   
 
इस्मत हुसेन (शिवसेना शिंदे)
  
प्रभाग १० प्रभाग १० (क)
 
नाजिमा शेख (राष्ट्रवादी अजित पवार)
  
   
 
फौजिया अली (एमआयएम)
  
   
 
दीपा कासट (अपक्ष - भाजप बंडखोर)
  
         
      मोहम्मद सोहेल (काँग्रेस)  
  प्रभाग १० (ड)
 
नासिर शेख (शिवसेना शिंदे)
  
   
 
दीपक जैस्वाल (राष्ट्रवादी अजित पवार)
  
   
 
अझहर शेख (एमआयएम)
  
   
 
मनीष उर्फ महेश बावणे (अपक्ष - भाजप बंडखोर)
  
         
         
  प्रभाग ११ (अ)
 
माला पेंदाम (शिवसेना शिंदे)
  
      शीला सिडाम (काँग्रेस)  
         
  प्रभाग ११ (ब)
 
सुरज पेद्दुलवार (भाजप)
  
      राहुल चौधरी (काँग्रेस)  
         
  प्रभाग ११ (क)
 
आशा आबोजवार (भाजप)
  
      सईदा ताजू शेख (काँग्रेस)  
         
  प्रभाग ११ (ड)
 
संजय कंचर्लावार (भाजप)
  
   
 
पंकज आईंचवार (काँग्रेस)
  
         
         
      करुणा चालखुरे (काँग्रेस)  
  प्रभाग १२ (अ)
 
पुष्पा दहागावकर (भाजप)
  
      एकता गुरले (अपक्ष)  
         
   
 
संगीता अमृतकर (काँग्रेस)
  
  प्रभाग १२ (ब)   अविता लडके (भाजप)  
      अरुणा वैरागडे (अपक्ष)  
         
      रामू तिवारी (भाजप)  
  प्रभाग १२ (क)   प्रज्वलंत कडू (भाजप)  
   
 
जाकीर हुसेन (एमआयएम)
  
         
      संतोष लहामगे (काँग्रेस)  
  प्रभाग १२ (ड)
 
राजेंद्र शास्त्रकार (भाजप)
  
      नंदू नागरकर (अपक्ष)  
         
         
      रमेश दुर्योधन (भाजप)  
  प्रभाग १३ (अ)   विनोद लभाने (काँग्रेस)  
   
 
स्नेहल रामटेके (वंचित बहुजन आघाडी)
  
         
   
 
अश्विनी पिंपळशेंडे (भाजप)
  
  प्रभाग १३ (ब)   छाया खारकर (काँग्रेस)  
   
 
रंजना उमाटे (वंचित बहुजन आघाडी)
  
         
   
 
श्रुती दशरथ सिंह ठाकूर (भाजप)
  
   
 
ललिता रेवेल्लीवार (काँग्रेस)
  
  प्रभाग १३ (क)
 
लता साव (वंचित बहुजन आघाडी)
  
      सुभेदीया केवट (अपक्ष)  
         
      प्रदिप किरमे (भाजप)  
  प्रभाग १३ (ड)   रामनरेश यादव (काँग्रेस)  
   
 
सुरेश गाडगे (वंचित बहुजन आघाडी)
  
   
 
कुणाल गुंडावार (अपक्ष - भाजप बंडखोर)
  
         
         
      ज्योती जीवने (भाजप)  
  प्रभाग १४ (अ)   सीमा पाटील (काँग्रेस)  
   
 
ललिता झाडे (राष्ट्रवादी अजित पवार)
  
      पंचशीला चिवंडे (अपक्ष)  
         
      अमोल शेंडे (भाजप)  
  प्रभाग १४ (ब)   वसंता देशमुख (काँग्रेस)  
   
 
सागर आखरे (राष्ट्रवादी शरद पवार)
  
         
      वनिता आंबेकर (भाजप)  
  प्रभाग १४ (क)
 
वैशाली चंदनखेडे (काँग्रेस)
  
   
 
मंगला आखरे (राष्ट्रवादी अजित पवार)
  
         
         
      संतोष जिलावार (भाजप)  
  प्रभाग १४ (ड)
 
सुनील खंडेलवाल (काँग्रेस)
  
   
 
अब्दुल जावेद (राष्ट्रवादी अजित पवार)
  
         
         
   
 
मुग्धा खांडे (शिवसेना उबाठा)
  
  प्रभाग १५ (अ)   संगीता खांडेकर (भाजप)  
      शोभा वाघमारे (काँग्रेस)  
         
   
 
गणेश बानकर (शिवसेना उबाठा)
  
  प्रभाग १५ (ब)   विनोद शेरकी (भाजप)  
      राजू बनकर (काँग्रेस)  
   
 
प्रशांत दानव (अपक्ष - काँग्रेस बंडखोर)
  
         
   
 
किरण कोतपल्लीवार (शिवसेना उबाठा)
  
  प्रभाग १५ (क)
 
सीमा रामेडवार (शिवसेना शिंदे)
  
      राधा पुलगमकर (काँग्रेस)  
         
   
 
विशाल निंबाळकर (शिवसेना उबाठा)
  
  प्रभाग १५ (ड)   भालचंद्र दानव (भाजप)  
      सौरभ ठोंबरे (काँग्रेस)  
         
      कविता कणकम (भाजप)  
  प्रभाग १६ (अ)   करिष्मा जंगम (काँग्रेस)  
   
 
स्वप्ना पारनंदी (राष्ट्रवादी अजित पवार)
  
         
      ज्योती गेडाम (भाजप)  
  प्रभाग १६ (ब)   अनिता चौखे (काँग्रेस)  
   
 
शीतल घोडाम (राष्ट्रवादी अजित पवार)
  
         
   
 
      रमेश पुलीपाका (भाजप)  
  प्रभाग १७ (अ)
 
आकाश मानकर (काँग्रेस)
  
   
 
तेजराज भगत (वंचित बहुजन आघाडी)
  
   
 
प्रमोद रामटेके (राष्ट्रवादी अजित पवार)
  
         
      राजू तोडासे (भाजप)  
  प्रभाग १७ (ब)   गुंजन येरमे (काँग्रेस)  
   
 
लहू मरसकोल्हे (वंचित बहुजन आघाडी)
  
   
 
बंटी परचाके (राष्ट्रवादी अजित पवार)
  
         
   
 
प्रतिमा ठाकूर (शिवसेना शिंदे)
  
  प्रभाग १७ (क)   महानंदा वाळके (काँग्रेस)  
   
 
वनिता कंचाला (वंचित बहुजन आघाडी)
  
   
 
पल्लवी ठुसे (राष्ट्रवादी अजित पवार)
  
         
About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

