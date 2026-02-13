English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
चंद्रपूरवरून ठाकरे बंधूंच्या एकीत मिठाचा खडा?; राऊत आणि देशपांडेंमध्ये शा‍ब्दिक चकमक

चंद्रपुरात ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांना एक कोटी दिल्याचा दावा संदीप देशपांडेंनी केला होता. दरम्यान यानंतर संजय राऊतांनी संदीप देशपांडेंवर पलटवार केलाय.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 13, 2026, 10:47 PM IST
Chandrapur Mayor Election 2026 :  चंद्रपूर महापालिकेत ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भाजपला पाठिंबा दिल्यानंतर ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेमध्ये जुंपली आहे. चंद्रपुरात ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांना एक कोटी दिल्याचा दावा संदीप देशपांडेंनी केला होता. दरम्यान यानंतर संजय राऊतांनी संदीप देशपांडेंवर पलटवार केलाय. मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेनं अनेक महानगरपालिका एकत्र
लढवल्यात मात्र, पालिका निवडणुकीनंतर सत्ताधा-यांना पाठिंबा देण्यावरून या दोन्ही पक्षामध्ये बिनसल्याचं दिसलंय. आधी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मनसेला धारेवर धरलं होतं, आता मनसे नेत्यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर टीकास्त्र डागलंय. 

संजय राऊतांनी केलेल्या टीकेवर संदीप देशपांडेंनी देखील पलटवार केलाय. चंद्रपूरसंदर्भात उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या निर्णय संजय राऊतांना माहिती नसल्याचा टोला संदीप देशपांडेंनी लगावला, तसंच सुपर प्रवक्त्यांना सुपर उद्धव ठाकरेंचं नाव घ्यायची भीती वाटते का? असा सवालही संदीप देशपांडे यांनी राऊतांच्या टीकेनंतर केलाय. 

चंद्रपुरात ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भाजपला पाठिंबा दिल्यानंतर संदीप देशपांडे आक्रमक झाले आहेत कारण कल्याण-डोंबिवलीत मनसेनं शिंदेच्या सेनेला पाठिंबा दिल्यानंतर संजय राऊतांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतला होता. 

  • कल्याण-डोंबिवलीत मनसेनं शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा दिला होता, दरम्यान यावरून संजय राऊतांनी मनसेवर टीका केली होती. 
  • नाशिकमध्येही मनसेनं महायुतीला पाठिंबा दिल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून सवाल करण्यात आले होते. 
  • मुंबई महापौरदाच्या निवडीवेळी ठाकरेंच्या नगरसेवकंकडून ठाकरे ठाकरेच्या घोषणा मनसे नगरसेवकांची चुप्पी 
  • दरम्यान आता चंद्रपुरात ठाकरेंच्या सेनेनं भाजपला पाठिंबा दिल्यानंतर संदीप देशपांडेंचं ठाकरेंच्या सेनेवर टीकास्त्र

जवळपास दोन दशकांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र आलेत. राज ठाकरेंनी मनसेची स्थापन केल्यानंतर पहिल्यांदाच ठाकरे बंधूंनी एकत्र निवडणुका लढवल्यात मात्र, या निवडणुकीनंतर सत्ताधा-यांना पाठिंबा देण्यावरून ठाकरेंच्या नेत्यांमध्ये जुंपलीय. पहिल्यांदाच दोन्ही पक्षाचे नेते एकमेकांवर थेट बोलतायत, त्यामुळे ठाकरे बंधूंमध्ये पुन्हा दरार पडलीय का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

