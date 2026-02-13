Chandrapur Mayor Election 2026 : चंद्रपूर महापालिकेत ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भाजपला पाठिंबा दिल्यानंतर ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेमध्ये जुंपली आहे. चंद्रपुरात ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांना एक कोटी दिल्याचा दावा संदीप देशपांडेंनी केला होता. दरम्यान यानंतर संजय राऊतांनी संदीप देशपांडेंवर पलटवार केलाय. मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेनं अनेक महानगरपालिका एकत्र
लढवल्यात मात्र, पालिका निवडणुकीनंतर सत्ताधा-यांना पाठिंबा देण्यावरून या दोन्ही पक्षामध्ये बिनसल्याचं दिसलंय. आधी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मनसेला धारेवर धरलं होतं, आता मनसे नेत्यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर टीकास्त्र डागलंय.
संजय राऊतांनी केलेल्या टीकेवर संदीप देशपांडेंनी देखील पलटवार केलाय. चंद्रपूरसंदर्भात उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या निर्णय संजय राऊतांना माहिती नसल्याचा टोला संदीप देशपांडेंनी लगावला, तसंच सुपर प्रवक्त्यांना सुपर उद्धव ठाकरेंचं नाव घ्यायची भीती वाटते का? असा सवालही संदीप देशपांडे यांनी राऊतांच्या टीकेनंतर केलाय.
चंद्रपुरात ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भाजपला पाठिंबा दिल्यानंतर संदीप देशपांडे आक्रमक झाले आहेत कारण कल्याण-डोंबिवलीत मनसेनं शिंदेच्या सेनेला पाठिंबा दिल्यानंतर संजय राऊतांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतला होता.
जवळपास दोन दशकांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र आलेत. राज ठाकरेंनी मनसेची स्थापन केल्यानंतर पहिल्यांदाच ठाकरे बंधूंनी एकत्र निवडणुका लढवल्यात मात्र, या निवडणुकीनंतर सत्ताधा-यांना पाठिंबा देण्यावरून ठाकरेंच्या नेत्यांमध्ये जुंपलीय. पहिल्यांदाच दोन्ही पक्षाचे नेते एकमेकांवर थेट बोलतायत, त्यामुळे ठाकरे बंधूंमध्ये पुन्हा दरार पडलीय का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय.