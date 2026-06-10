/त्या पाच मित्रांची ती सेल्फी अखेरची ठरली! वर्धा नदीत पोहायला गेले अन्...चंद्रपूर जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

Chandrapur News : चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुसमधून हृदयद्रावक आणि सुन्न करणारी बातमी समोर आली आहे. वर्धा नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या पाच मित्रांचा बुडून मृत्यू झाला आहे. अंगावर काटा आणणारा क्षण म्हणजे या नदीत पोहण्यासाठी जाण्यापूर्वी नदी काठी त्यांनी एक सेल्फी काढला होता. हा सेल्फी त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचा ठरला आहे. हा सेल्फी कुटुंबीयांसाठी आणि मित्रपरिवारासाठी आयुष्यभराची वेदना देऊन गेला आहे. या पाच जिवलग मित्रांच्या जाण्यामुळे पाच कुटुंबामध्ये शोककळा पसरली आहे.
या पाच मित्र शहरातील इंदिरानगरमध्ये राहत होते. रोहित बाबडे (19), सनी आसामपिल्ली (18), शिव केळझरकर (18), समय सोनटक्के (17) आणि तन्मय पाथाडे (17) असं या जीवलग मित्रांची नावं आहेत. हे पाचही जण कायम एकत्र फिरायला जायचे, खेळायचे आणि एकत्र वेळ व्यतित करायचे.
विदर्भात उन्हाची झळ कायम असल्याने सोमवारी दुपारी हे पाच जिवलग मित्र वर्धा नदीवर पोहण्यासाठी जाण्याचा प्लॅन केला. धक्कादायक म्हणजे या पाच जणांनी आपल्या कुटुंबाला या प्लॅनबद्दल काही सांगितलं नव्हतं. नदी काठी पोहोचल्यावर या पाच जणांनी नेहमी प्रमाणे आपल्या आनंद मोबाईलमध्ये कैद केला. या पाच जिवलग मित्रांनी सेल्फी काढला. जो त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचा सेल्फी ठरला.