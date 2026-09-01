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पती सतत आजारी पडतो म्हणून भोंदू महाराजाला भेटली अन्...; 27 वर्षीय विवाहितेसोबत चंद्रपूरमध्ये घडला धक्कादायक प्रकार

अंधश्रद्धेचा गैरफायदा घेत सतत पती आजारी असलेल्या एका महिलेसोबत नेमकं काय घडलं जाणून घ्या. अशा प्रकरणांमध्ये मागील काही काळात वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 01, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:13 AM IST
पती सतत आजारी पडतो म्हणून भोंदू महाराजाला भेटली अन्...; 27 वर्षीय विवाहितेसोबत चंद्रपूरमध्ये घडला धक्कादायक प्रकार
Image Credit: चंद्रपूरमध्ये घडला हा विचित्र प्रकार (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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