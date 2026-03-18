वाहनांमधून उतरले अन् वाघाच्या जवळ जाऊन काढला व्हिडिओ, वनविभागाने 7 जणांवर केला गु्न्हा दाखल

आशीष अम्बाडो, झी मीडिया, चंद्रपूर: जगप्रसिद्ध ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील एक संतापजनक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खुपच प्रसिद्ध होत आहे. या व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य प्रवेशद्वार असलेल्या पद्मापूर-मोहर्ली मार्गावर वाघाचं दर्शन घडलं. मात्र त्यापुढे जे घडलं त्यावरून मोठी नाराजी व्यक्त केली जातेय. वाघ समोर येताच तिथले पर्यटक आपल्या वाहनांमधून उतरले आणि जणू काही आपल्यासमोर मांजर चालतोय अशा विचारात वाघाच्या जवळ जात व्हिडिओ काढायला लागले. यानंतर वनविभागाने या पर्यटकांवर कारवाई केली आहे.
देशातील मानव वन्यजीव संघर्षात चंद्रपूरचा क्रमांक पहिल्या 10मध्ये येतो. रोज वाघांच्या हल्ल्यात कुणाचा जीव जातोय तर कोण जखमी होतंय. मात्र या घटनांवरून कुणीही कुठलाही बोध घेतलेला दिसत नाहीये. मोबाईलमध्ये एक व्हिडिओ काढण्यासाठी या पर्यटकांनी आपला जीव धोक्यात घातलाय. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर वनविभाग खडबडून जागं झालंय. या पर्यटकांची ओळख पटवायला वनविभागाने सुरुवात केलीये.त्यातील 7 जणांची ओळख पटली असून त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.
मानव आणि वाघ, बिबट्या, अस्वल, रानडुक्कर असे संघर्ष चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रकर्षाने पुढे येतात. अनेकदा काही हौशी लोक स्वत:हूनच आपला जीव धोक्यात घालतात. जर तुम्ही राखीव जंगलातून जाणा-या रस्त्याने किंवा प्रादेशिक जंगलातील रस्त्याने जात असाल आणि तुमच्या पुढे वन्यजीव आल्यास काय करावे आणि काय करू नये हे तजज्ञांनी सांगितलंय.
- वन्यजीवापासून वाहन सुरक्षित अंतरावर थांबवावे
- वन्यजीवाने रस्ता पार केल्यावर वाहन सावकाश पुढे न्यावे
- राखीव आणि प्रकल्प क्षेत्रात वाहन वेग मर्यादेत असावा
- वाहनातून खाली उतरू नये
- हॉर्नचा वापर करू नये, शांतता राखावी
- पुढच्या वन नाक्यावर वन्यजीवाची माहिती द्यावी
- वन्यजीवांचा मार्ग अडवू नये
- वाघ अथवा इतर वन्यजीवाने शिकार केलेल्या ठिकाणी थांबू नये
- जंगलातील रस्त्यावरून वाहन सुसाट नेऊ नये
- सेल्फी, शूटिंग, रीलचा मोह टाळावा
चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण 400 वाघ आहेत. प्रादेशिक ,राखीव, वनविकास महामंडळ, बफर आणि कोअर अशी या जंगलांची वर्गवारी आहे. कोअर वगळता या सर्वच जंगलात मनुष्यवस्ती आहे. त्यामुळे नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं जातं. मात्र जर अशा हुल्लडबाज पर्यटकांमुळे इतरांचाही जीव धोक्यात येतोय. अशा परिस्थितीत जर वाघाने हल्ला केला तर दोषी कुणाला धरणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.