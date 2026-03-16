ताडोबामध्ये रस्त्यावर उतरून वाघाचं शुटींग! वनविभाग करणार कारवाई; Video पाहून अंगावर येईल काटा

Tadoba chandrapur: चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा परिसरात घडलेली एक विचित्र घटना घडली. या घटनेचा व्हि़डीओ सोशल मिडयावर व्हायरल असून वाघाजवळ गेलेल्या सर्व नागरिकांवर कारवाई होणार आहे. या घटनेचा अंगावर काटे आणणारा व्हिडीओ पहा...

प्रिती वेद | Updated: Mar 16, 2026, 01:32 PM IST
(photo Credit- Social Media)

आशीष अम्बाडे, झी मीडिया: चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा परिसरात घडलेली एक धक्कादायक घटना सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली आहे. ताडोबा मार्गावर रस्ता ओलांडणाऱ्या वाघाचा अतिशय जवळून व्हिडीओ काढण्याचा प्रकार समोर आला असून हा व्हिडीओ वेगाने वायरल होत आहे. जंगलातील वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक नियम असतानाही काही लोकांनी नियम धाब्यावर बसवत वाघाच्या अगदी जवळ जाऊन व्हिडीओ चित्रीकरण केले. या घटनेची गंभीर दखल घेत वनविभागाने संबंधितांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. या घटनेमुळे पर्यटक आणि स्थानिकांच्या वर्तनाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

ताडोबा मार्गावरील घटना चर्चेत

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील पद्मापूर-मोहर्ली मार्गावर ही घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. जंगलातून बाहेर येत एक वाघ रस्ता ओलांडत होता. त्या वेळी रस्त्यावरून जाणाऱ्या काही वाहनचालकांनी आपली वाहने थांबवली आणि वाघाचा व्हिडीओ काढण्यास सुरुवात केली.

वाहन थांबवत वाघाच्या जवळ जाण्याचा प्रकार

वाघ दिसताच अनेक लोकांनी उत्सुकतेपोटी वाहनातून उतरून त्याच्या अधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी मोबाईल कॅमेऱ्याने अगदी जवळून व्हिडीओ काढल्याचेही दिसत आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात वायरल झाला आणि अनेकांनी या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली.

मोहर्ली गावाजवळ वाघ रस्ता ओलांडताना

ही घटना मोहर्ली गावाजवळील रस्त्यावर घडली असल्याचे सांगितले जात आहे. जंगलातील वाघ रस्ता ओलांडत असताना त्याला सुरक्षित अंतर देणे आवश्यक असते. मात्र त्या वेळी उपस्थित काही लोकांनी सुरक्षिततेचे नियम पूर्णपणे दुर्लक्षित केले.

वनविभागाने घेतली गंभीर दखल

या व्हिडीओची माहिती मिळताच वनविभागाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वन्य प्राण्यांच्या इतक्या जवळ जाणे हा अत्यंत धोकादायक प्रकार आहे. तसेच यामुळे प्राण्यांच्या वर्तनावरही परिणाम होऊ शकतो.

वनविभागाने स्पष्ट केले आहे की या घटनेत सहभागी असलेल्या लोकांची ओळख पटवली जात आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. वन्यजीव संरक्षणाचे नियम पाळणे प्रत्येकासाठी आवश्यक असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

या प्रकरणानंतर ताडोबा परिसरात पर्यटन करताना नियम पाळण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. वनविभाग पुढील काळात अशा घटनांवर अधिक लक्ष ठेवणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tadoba TigerChandrapur Tiger VideoTadoba Forest NewsTiger Road Crossing

इतर बातम्या

'हम पहलाही उड़ादेंगे', संजू सॅमसनने केली वैभव सूर्...

स्पोर्ट्स