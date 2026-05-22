चंद्रपुरातील वाघाच्या हल्ल्यात कुटुंबाचा आधारच गेला, असा होता घटनाक्रम

चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही हे गाव दहशतीत आहे. कारण तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी गेलेल्या चार महिलांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे.
आशीष अम्बाडे झी मीडिया चंद्रपूर : राज्याच्या इतिहासातली मानव -वन्यजीव संघर्षातील सर्वात मोठी घटना, चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातल्या गुंजेवाही जंगलात वाघाच्या हल्ल्यात चार महिलांचा मृत्यू ,तेंदूपाने तोडण्यासाठी जंगलात गेलेल्या महिलांच्या एका गटावर वाघाचा हल्ला, सर्व महिला घरच्या एकमेव कर्त्या असल्याने गावात तणावाची स्थिती, पोलीस व वनपथक हाताळत आहे परिस्थिती
चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही हे गाव दहशतीत आहे. कारण तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी गेलेल्या चार महिलांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या तेंदूपत्ता तोडणीचा हंगाम आहे. तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी कवडूबाई दादाजी मोहुर्ले, अनुबाई दादाजी मोहुर्ले, संगीता संतोष चौधरी आणि सुनीता कौशिक मोहुर्ले या चौघीजणी जंगलात गेल्या होत्या. तेंदूपत्ता तोडत असताना या महिलांवर वाघानं हल्ला केला. आतापर्यंत वाघ एकट्या दुकट्या महिलांवर हल्ला करत होते. पण या घटनेत एकाचवेळी चार महिलांवर वाघानं हल्ला केला आहे.
चार-चार महिलांवर वाघानं हल्ला केल्याची घटना पहिल्यांदाच घडल्यानं वनविभागालाही धक्का बसला आहे. हल्लेखोर वाघ कोणता आहे याचा शोध घेण्यासाठी कॅमराट्रॅप आणि इतर साधनसामुग्रीसह वनकर्मचारी जंगलात पोहचलेत. वाघाच्या हल्ल्यामुळं आता तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी गावातून कोणीही जंगलात जाण्याची हिंमत करणार नाही. वाघाच्या या हल्ल्यामुळं आता गावक-यांचं रोजगाराचं साधनही बुडालं आहे. एवढंच नव्हे तर वाघाला जेरबंद करीपर्यंत शेतातही कोणीही जाण्यास धजावणार नाही.
उन्हाळ्याचा हंगाम असल्याने ग्रामीण भागात तेंदूपत्ता गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. २२ मे २०२६ रोजी नेहमीप्रमाणे पहाटेच्या सुमारास गुंजेवाही आणि परिसरातील खैरी गोलकार गावातील सुमारे १३ महिला एकत्र येऊन गुंजेवाही-पवनपार जंगल परिसरात तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी गेल्या होत्या.
सकाळी सुमारे ८ वाजता दबा धरून बसलेल्या वाघाने हल्ला केला. या महिला जंगलात काम करत असताना, तिथे झुडपांमध्ये आधीच दबा धरून बसलेल्या वाघाने अचानक त्यांच्यावर हल्ला केला.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलांना स्वतःचा बचाव करण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही. एका वाघिणीने आणि तिच्या सोबत असलेल्या पिल्लांनी (जे आता दोन वर्षांपेक्षा मोठे आणि आक्रमक वयात आहेत) या महिलांवर सलग हल्ले चढवले.
४ महिलांचा जागीच मृत्यू झाला. या भीषण हल्ल्यात चार महिलांचा जागीच अंत झाला. सोबत असलेल्या इतर महिलांनी आरडाओरडा केल्यावर वाघ जंगलात निघून गेला.
कवडूबाई दादाजी मोहुर्ले (वय ४५)
अनुबाई दादाजी मोहुर्ले (वय ४६ / ४०)
संगीता संतोष चौधरी (वय ३६)
सुनीता कौशिक मोहुर्ले (वय ३३ / ५०)
घटनेनंतरची कारवाई आणि प्रशासकीय पावले उचलली आहेत. घटनेची माहिती मिळताच सिंदेवाही वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि पोलिसांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पंचनामा सुरू केला. वनविभागाकडून मृतकांच्या कुटुंबाला तात्काळ 25000 रुपयांची प्राथमिक आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. सुरक्षा उपाय आणि बंदी: या घटनेनंतर वनविभागाने संबंधित परिसरात ३ लाईव्ह मॉनिटरिंग कॅमेरे आणि ३० कॅमेरा ट्रॅप लावले आहेत. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत नागरिकांना जंगलात तेंदूपत्ता गोळा करण्यासाठी जाण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
एकाच वेळी चार महिलांचा बळी गेल्यामुळे गुंजेवाही आणि परिसरात प्रचंड भीतीचे वातावरण असून ग्रामस्थांमध्ये वनविभागाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. वन्यजीवांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.