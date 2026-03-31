'खरात पत्नींची अदला-बदली करुन संबंध ठेवायला लावायचा', आरोप ऐकताच बानकुळेंचं ओपन चॅलेंज; 'अधिकाऱ्यांची..'

Wife Swapping Accusation Ashok Kharat Case: अशोक खरात अधिकाऱ्यांना पत्नींची अदला-बदली करायला लावून संबंध ठेवण्यास सांगायचा या आरोपांवरुन बावनकुळेंनी थेट ओपन चॅलेंज दिलं आहे. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 31, 2026, 12:47 PM IST
बावनकुळेंनी दिलं ओपन चॅलेंज (प्रातिनिधिक फोटो)

Wife Swapping Accusation Ashok Kharat Case: नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरातसंदर्भात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. "खरातकडे अनेक अधिकारी जायचे. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकमेकांच्या पत्नीशी संबंध ठेवायला लावायचा. प्रशासकीय अधिकारी बाहेर बसायचे, त्यांच्या पत्नी खरातच्या केबिनमध्ये जायच्या," असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. वडेट्टीवार यांनी केलेल्या या आरोपांवरुन बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेख बावनकुळेंनी वडेट्टीवारांना थेट ओपन चॅलेंज केलं आहे. खासदार संजय राऊत यांनीही या आरोपांवरुन भाष्य केलं आहे. नेमकं काय म्हणाले आहेत वडेट्टीवार आणि संजय राऊत पाहूयात...

बावनकुळेंचं ओपन चॅलेंज

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी या आरोपासंदर्भात प्रतिक्रिया नोंदवताना विजय वडेट्टीवार यांना खुलं आवाहन दिलं आहे. "विजय वडेट्टीवार यांना माझा खुलं चॅलेंज त्यांनी माझ्याकडे तक्रार द्यावी. मी एका ट्विटवरून कारवाई सुरू केली आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांसमोर भोंगा वाजवून काही होणार नाही. त्यांना खरंच चौकशी हवी असेल तर त्यांच्याकडे असलेले पुरावे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना किंवा तपास माध्यमांना कळविलं पाहिजे. कोणत्या अधिकाऱ्याचा सहभाग असेल तर त्याचा पर्दाफाश करावा. त्यावर सरकार कारवाई करेल," असं बावनकुळे म्हणाले.

नक्की वाचा >> आता रुपाली चाकणकरांच्या पतीचा 'उद्योग'.. तटकरेंच्या होम ग्राऊंडवरच 'पार्टनर'! खुलाश्याने खळबळ

अधिकाऱ्यांची नावं सांगा

तसेच, "माध्यमातून प्रसिद्धी मिळविण्यापुरतं काहीही वक्तव्यं करू नयेत.  खरात प्रकरण हे संवेदनशील आहे. आपल्या बोलण्याने चौकशी यंत्रणावर दबाव येऊ नये याची काळजी विजय वडेट्टीवार यांनी घेतली पाहिजे. यामध्ये कोणताही महसूल अधिकारी सहभागी असेल तर त्याचं पत्र मला सायंकाळपर्यंत द्यावे मी त्याची वाट बघतोय," असंही बावनकुळेंनी म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे, "कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या परिवाराबद्दल बोलणे चांगले नाही. कुटुंबामध्ये त्यांची विश्वासार्हता खराब करणे योग्य नाही. त्यांच्याकडे असलेली गोपनीय माहिती सरकारकडे दिली पाहिजे," असंही बावनकुळेंनी म्हटलं आहे. आता वडेट्टीवार खरोखरच बावनकुळेंच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत अधिकाऱ्यांची नावं सांगणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

राऊत म्हणाले वडेट्टीवारांकडे असेल पुरावा

विजय वडेट्टीवार यांनी नोंदवलेल्या मतावर बोलताना खासदार संजय राऊत यांनी नक्कीच वडेट्टीवारांकडे यासंदर्भातील पुरावे असतील असं म्हटलं आहे. "विजय वडेट्टीवार बोलत आहेत म्हणजे खरे असेल. एपस्टीनला तुरुंगात मारले हे खरं आहे. जगभरातल्या नेत्यांची नाव त्याच्यामध्ये होती त्यात भारतातले ही नेते होते. ही मोठी सुपारी होती. खरातच्या बाबतीत सुद्धा अनेक राजकारणी, उद्योगपती, आय. ए. एस, आय. पी. एस. असे अनेक लोक त्याच्यामध्ये फसलेले आहेत," असं राऊत म्हणाले आहेत.

तसेच, "मला असं वाटतं की नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सुरूवातीपासून या प्रकरणात तपासाची जी दिशा पकडली आणि त्या घरात बाबाला अगदी फोडून काढले. त्याच्यामुळे तुरुंगात सुद्धा जेलमध्ये सुद्धा त्याची विशेष काळजी घेतली जाईल. तुरुंगात त्याच्यावरती हल्ला होणं किंवा मारणं हे सरकारला परवडणार नाही," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. "असे विजय वडेट्टीवार बोलत आहेत. त्याच्यामुळे त्याच्यासंदर्भात त्यांच्याकडे माहिती असेल. ते काँग्रेसचे  विरोधी पक्ष नेते होते, ज्येष्ठ नेते आहेत. यांच्याकडे माहिती असल्याशिवाय ते बोलणार नाही," असं राऊत म्हणालेत.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

'खरात अधिकाऱ्यांच्या पत्नींची अदला-बदल करुन संंबंध ठेव...

