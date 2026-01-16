मुंबईत भाजपाची ऐतिहासिक विजयाच्या दिशेने वाटचाल सुरु असताना बावनकुळेंचं मोठं विधान, म्हणाले 'अलौकिक, निर्विवाद...'

Chandrashekhar Bawankule on BMC Election Result: मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरत आहे. यानंतर भाजपाकडून जल्लोष केला जात असून, नेत्यांकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. चंद्रेशेखर बावनकुळे यांनीही देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक केलं असून, अलौकिक.. निर्विवाद.. अढळ देवाभाऊ असा शब्दांत स्तुतीसुमनं उधळली आहेत. व्हिजन, विकास, विश्वास..या शक्तीला जनतेची साथ.मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा देदीप्यमान विजय असंही ते म्हणाले आहेत.
विकसित महाराष्ट्रासाठी देवाभाऊंच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत, हा स्पष्ट संदेश महाराष्ट्रातील जनतेने आजच्या निकालामधून दिला. महाराष्ट्रातील सुजाण मतदार, मायबाप जनतेपुढे आम्ही नतमस्तक आहोत. सशक्त पक्ष संघटन, पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांचा संघर्ष, त्यांच्या अतुलनीय निष्ठेला विनम्र अभिवादन असं बावनकुळेंनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
याआधी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले होते की, "29 महानगरपालिकामध्ये मतमोजणी सुरू आहे, संपूर्ण काउंटिंगचे निकाल पाच वाजेपर्यंत अपेक्षित आहेत पण प्राथमिक अंदाजात दिसत आहे की जे आम्ही वारंवार सांगायचंa, डेव्हलपमेंट म्हणजे देवेंद्र फडणवीस जी, आणि देवेंद्र फडणवीस जी म्हणजे डेव्हलपमेंट या विश्वासावर आणि डबल इंजिन सरकार, मोदीजींच्या सरकारच महाराष्ट्राचा विकास करू. ग्रामीण भागातही असेच निकाल आले हे विश्वासाचं विकासाच मत आहे, हे देवेंद्र फडणवीस महायुती सरकारच्या विश्वासाचे मत आहे आणि महाराष्ट्राच्या सरकार माननीय पंतप्रधान मोदीजींच्या सरकार रच महाराष्ट्राच्या विकास करू शकतो हा कल दिसतो आहे".
16- 01 - 2026 |नागपूर | माध्यमांशी संवाद
आम्ही विजयाचा उन्माद करत नाही किंवा पराभवामुळे निराश होत नाही. जनतेला अपेक्षित आहे त्याच प्रकारे आम्ही विजय साजरा करू.@BJP4India @BJP4Maharashtra#BJP #Maharashtra #MuncipalcorporationElection #VikasitMaharashtr… pic.twitter.com/mhHZimRptM
"भारतीय जनता पार्टी महायुती टू थर्ड मेजॉरिटीने जिंकेल. 51 टक्क्यांच्यावर वर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार दिसतील. विकसित नागपूरवर मत दिला आहे आणि नागपूर हे उपराजधानीचे शहर, हे देशाचं आंतरराष्ट्रीय शहर महाराष्ट्रातला क्रमांक एकचा शहर, जे जे लोकांच्या अपेक्षा आहेत ज्या नागपूरकरांनी व्यक्त केला आहे, नागपूरने सुद्धा आपल्या अपेक्षेला मत दिलं आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस रवींद्र चव्हाण यांनी मेहनत घेतली मी देखील महाराष्ट्राचा प्रभारी होतो. सर्वांनी एकत्रितपणे काम केलं. संघटनेची भूमिका राज्यातली आणि देशातील सरकार आणि संघटना या जेव्हा एका बाजूने चालतात तर ही गाडी 100 च्या स्पीडने निघाले असंही कौतुक त्यांनी केलं आहे.
मुंबईतील जनता ही डेव्हलपमेंटला मत देईल, मुंबईला विकसित करण्याचा प्लॅनिंग केला आहे. ज्या ठिकाणी राज साहेबांनी उद्धव ठाकरेंची लोक निवडून येत आहे तिथे मशीन चांगली होती का? ती स्पेशल होते का आणि आम्ही जे निवडून आलो ती बोगस होती का? म्हणजे हे लोकांना पटत नाही लोकांना डेव्हलपमेंट काय आहे हे पटतं असा टोला त्यांनी लगावला.