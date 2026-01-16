English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • मुंबईत भाजपाची ऐतिहासिक विजयाच्या दिशेने वाटचाल सुरु असताना बावनकुळेंचं मोठं विधान, म्हणाले अलौकिक, निर्विवाद...

मुंबईत भाजपाची ऐतिहासिक विजयाच्या दिशेने वाटचाल सुरु असताना बावनकुळेंचं मोठं विधान, म्हणाले 'अलौकिक, निर्विवाद...'

Chandrashekhar Bawankule on BMC Election Result: मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरत आहे. यानंतर भाजपाकडून जल्लोष केला जात असून, नेत्यांकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 16, 2026, 04:29 PM IST
मुंबईत भाजपाची ऐतिहासिक विजयाच्या दिशेने वाटचाल सुरु असताना बावनकुळेंचं मोठं विधान, म्हणाले 'अलौकिक, निर्विवाद...'

Add Zee News as a Preferred Source

Chandrashekhar Bawankule on BMC Election Result: मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरत आहे. यानंतर भाजपाकडून जल्लोष केला जात असून, नेत्यांकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. चंद्रेशेखर बावनकुळे यांनीही देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक केलं असून, अलौकिक.. निर्विवाद.. अढळ देवाभाऊ  असा शब्दांत स्तुतीसुमनं उधळली आहेत. व्हिजन, विकास, विश्वास..या शक्तीला जनतेची साथ.मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा देदीप्यमान विजय असंही ते म्हणाले आहेत. 

विकसित महाराष्ट्रासाठी देवाभाऊंच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत, हा स्पष्ट संदेश महाराष्ट्रातील जनतेने आजच्या निकालामधून दिला. महाराष्ट्रातील सुजाण मतदार, मायबाप जनतेपुढे आम्ही नतमस्तक आहोत. सशक्त पक्ष संघटन, पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांचा संघर्ष, त्यांच्या अतुलनीय निष्ठेला विनम्र अभिवादन असं बावनकुळेंनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. 

 

याआधी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले होते की, "29 महानगरपालिकामध्ये मतमोजणी सुरू आहे, संपूर्ण काउंटिंगचे निकाल पाच वाजेपर्यंत अपेक्षित आहेत पण प्राथमिक अंदाजात दिसत आहे की जे आम्ही वारंवार सांगायचंa, डेव्हलपमेंट म्हणजे देवेंद्र फडणवीस जी, आणि देवेंद्र फडणवीस जी म्हणजे डेव्हलपमेंट या विश्वासावर आणि डबल इंजिन सरकार, मोदीजींच्या सरकारच महाराष्ट्राचा विकास करू. ग्रामीण भागातही असेच निकाल आले हे विश्वासाचं विकासाच मत आहे, हे देवेंद्र फडणवीस महायुती सरकारच्या विश्वासाचे मत आहे आणि महाराष्ट्राच्या सरकार माननीय पंतप्रधान मोदीजींच्या सरकार रच महाराष्ट्राच्या विकास करू शकतो हा कल दिसतो आहे". 

"भारतीय जनता पार्टी महायुती टू थर्ड मेजॉरिटीने जिंकेल. 51 टक्क्यांच्यावर वर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार दिसतील. विकसित नागपूरवर मत दिला आहे आणि नागपूर हे उपराजधानीचे शहर, हे देशाचं आंतरराष्ट्रीय शहर महाराष्ट्रातला क्रमांक एकचा शहर, जे जे लोकांच्या अपेक्षा आहेत ज्या नागपूरकरांनी व्यक्त केला आहे, नागपूरने सुद्धा आपल्या अपेक्षेला मत दिलं आहे," असं ते म्हणाले आहेत. 

देवेंद्र फडणवीस रवींद्र चव्हाण यांनी मेहनत घेतली मी देखील महाराष्ट्राचा प्रभारी होतो. सर्वांनी एकत्रितपणे काम केलं. संघटनेची भूमिका राज्यातली आणि देशातील सरकार आणि संघटना या जेव्हा एका बाजूने चालतात तर ही गाडी 100 च्या स्पीडने निघाले असंही कौतुक त्यांनी केलं आहे. 

मुंबईतील जनता ही डेव्हलपमेंटला मत देईल, मुंबईला विकसित करण्याचा प्लॅनिंग केला आहे. ज्या ठिकाणी राज साहेबांनी उद्धव ठाकरेंची लोक निवडून येत आहे तिथे मशीन चांगली होती का? ती स्पेशल होते का आणि आम्ही जे निवडून आलो ती बोगस होती का? म्हणजे हे लोकांना पटत नाही लोकांना डेव्हलपमेंट काय आहे हे पटतं असा टोला त्यांनी लगावला. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महानगरपालिका निवडणूक निकाल 2026महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMumbaimumbai municipal corporation

इतर बातम्या

मुंबईत भाजपाची ऐतिहासिक विजयाच्या दिशेने वाटचाल सुरु असताना...

महाराष्ट्र बातम्या