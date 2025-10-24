English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

व्हॉट्सअॅप सर्व्हिलन्सवरून राजकीय वादळ, बावनकुळेंच्या वक्तव्यानंतर विरोधक आक्रमक

भंडाऱ्यातील सर्व कार्यकर्त्यांचे व्हॉट्सअप ग्रुप सर्व्हेलन्सवर टाकले आहेत असं वक्तव्यही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं आहे.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 24, 2025, 09:52 PM IST
व्हॉट्सअॅप सर्व्हिलन्सवरून राजकीय वादळ, बावनकुळेंच्या वक्तव्यानंतर विरोधक आक्रमक

Chandrashekhar Bawankule: भंडाऱ्यातील सर्व कार्यकर्त्यांचे व्हॉट्सअप ग्रुप सर्व्हेलन्सवर टाकले आहेत असं वक्तव्यही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं आहे. भंडाऱ्यात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. भाजपमध्ये आपल्याला एकही बंडखोरी नको, एक जरी बंडखोरी झाली किंवा चुकीचं बटन दाबलं तर सत्यानाश होईल असं राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. जर कुणी बंडखोरी केलीच तर मोठ्या नेत्यांचे दरवाजे पाच वर्षांसाठी बंद होतील असा इशाराही त्यांनी दिला.

Add Zee News as a Preferred Source

महसूलमंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कार्यकर्त्यांना दमबाजी करताना नवा वाद ओढवून घेतला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत गद्दारी केली किंवा पक्ष सोडून जाण्याचा विचार जरी केला तरी गाठ आपल्याशी आहे असा सज्जड दम त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला आहे. याचवेळी त्यांनी अनेक भाजप कार्यकर्त्यांचे व्हॉट्सऍप ग्रूप आणि व्हॉट्सऍप अकाऊंट सर्व्हिलन्सला टाकल्याचंही सांगितलं आहे.

बदमाशी कराल तर याद राखा 

 विरोधकांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या वक्तव्यावरुन भाजपवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या आहेत. भाजप फक्त त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे फोन ऐकत आणि मॅसेज वाचत नाही तर विरोधकांवरही पाळत ठेवत असल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं केलाय. बावनकुळेंनी हे आरोप फेटाळले असून भाजपनं राऊतांनी संपादकपद सोडून सायफाय सिनेमांचं दिग्दर्शक व्हावं असा सल्ला दिलाय.

 चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर टेलिग्राफ ऍक्टखाली पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही संजय राऊतांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. तर भाजपनं संजय राऊत यांना भाजपद्वेषाची काविळ झाल्यानं सगळं जग पिवळं दिसत असल्याचा आरोप केला आहे.

कार्यकर्त्यांना दमात घेण्याच्या प्रयत्नात चंद्रशेखर बावनकुळे भलतेच बोलून गेलेत. चंद्रशेखर  बावनकुळे यांनी एकप्रकारे विरोधकांच्या हाती आयतं कोलितच दिलं आहे. त्यामुळं भाजपनं संजय राऊत यांच्या आरोपांना उत्तर देण्याऐवजी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या वक्तव्यांना लगाम घातली पाहिजे अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे.

FAQ

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना काय इशारा दिला?

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भंडाऱ्यात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना सांगितलं की, भाजपमध्ये एकही बंडखोरी नको. एक बंडखोरी किंवा चुकीचं बटन दाबल्यास सत्यानाश होईल. बंडखोरी केल्यास मोठ्या नेत्यांचे दरवाजे ५ वर्षांसाठी बंद होतील असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप सर्व्हिलन्सबाबत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काय म्हटलं?

भंडाऱ्यातील सर्व कार्यकर्त्यांचे व्हॉट्सअॅप ग्रुप सर्व्हिलन्सवर टाकले आहेत असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वक्तव्य केलं. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत गद्दारी किंवा पक्ष सोडण्याचा विचार केल्यास गाठ आपल्याशी आहे असा दम त्यांनी भर्तला.

विरोधकांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या वक्तव्यावर काय आरोप केले?

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने भाजपवर कार्यकर्त्यांचे फोन आणि मेसेज ऐकण्याचा, तसेच विरोधकांवर पाळत ठेवण्याचा आरोप केला. हे वक्तव्य बदमाशी असल्याचं म्हणत त्यांनी भाजपला लक्ष्य केलं.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
chandrashekhar bawankuleBJP Maharashtrabhandara newsBJP workers warningWhatsApp surveillance

इतर बातम्या

365 दिवसांत भारतात 2000000 लोकांचा तर संपूर्ण जगात 79000000...

भारत