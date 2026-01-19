चंद्रपूर महापालिकेत कुणाचा होणार महापौर? भाजपकडून ठाकरेंच्या सेनेला ऑफर

आशीष अम्बाडे, झी मीडिया, चंद्रपूर : चंद्रपूर महापालिकेत सत्ता स्थापनेवरून पेच, कुणालाही बहुमत नसल्याने काँग्रेस आणि भाजप दोघांनाही समान संधी, यात 34 हा बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी 6 नगरसेवक असलेल्या उबाठा शिवसेनेचे वाढले महत्त्व, आम्हाला महापौर द्या उबाठाची मागणी तर भाजपने मात्र महापौर पद देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
शिवसेना उबाठा - 6
काँग्रेस - 30 (मित्र पक्ष जनविकास सेनेचे 3 जोडून)
भाजप - 23
शिवसेना शिंदे गट -1
एमआयएम - 1
बसपा- 1
वंचित -2
अपक्ष 2
जो आमचा महापौर करेल आम्ही त्याच्यासोबत जायला तयार असल्याचे संकेत शिवसेना उबाठा गटाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप गि-हे यांनी दिले आहेत. यात भाजपचाही समावेश आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना उबाठा यांच्यात चर्चेची प्राथमिक फेरी झाली आहे. शिवसेना उबाठा गटाने आमचा महापौर करा अशी ऑफर दिली आहे. शिवसेनेच्या या ऑफरमुळे काँग्रेसवर दबाव वाढला आहे. शिवसेना उबाठा भाजपसोबत गेल्यास काँग्रेसचा हाता-तोंडाशी आलेला सत्तेचा घास हिरावण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसला सत्तेपासून रोखण्यासाठी भाजप खेळी खेळते का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
परस्पर चर्चा सुरू असताना शहर विकासासाठी महापौर भाजपचा असेल अशी स्पष्टता राज्यातील दिग्गज भाजप नेते आणि चंद्रपूर महापालिकेत भाजपच्या सत्ता स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. सत्ता स्थापनेसाठी काँग्रेस विरोधात लढलेल्या पक्षांशी मानसिकता लक्षात घेता आम्ही त्यांच्याशी संवाद सुरू ठेवला आहे. अन्य बोलणी होऊ शकतात मात्र महापौर भाजपचा असेल असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.अन्यथा विरोधात बसू असेही ते म्हणाले
राज्यात शिवसेना पक्ष फुटीनंतर उबाठा गटासोबत असलेले भाजपचे राजकीय शत्रुत्व आता विरत चालले की काय असे चंद्रपूर व राज्यातील अन्य घटनांवरून दिसत आहे. सत्ता स्थापनेसाठी नक्की कोण, कुणाची मदत घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.