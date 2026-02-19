English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • प्रवाशांना अलर्ट! मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल! कोणत्या ट्रेनच्या वेळेत झाला बदल आणि कधीपासून होणार लागू?

प्रवाशांना अलर्ट! मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल! कोणत्या ट्रेनच्या वेळेत झाला बदल आणि कधीपासून होणार लागू?

Central Railway Timetable : मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. अनेक मेल, एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळा तर काही गाड्यांचे तर टर्मिनलदेखील बदल करण्यात आले आहेत.  

नेहा चौधरी | Updated: Feb 19, 2026, 06:52 PM IST
प्रवाशांना अलर्ट! मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल! कोणत्या गाड्यांच्या वेळ बदल आणि कधीपासून होणार लागू?

Central Railway Timetable : मध्य रेल्वेने गाड्यांच्या वेळापत्रकात मोठा बदल केला आहे. मध्ये रेल्वेच्या नवीन वेळापत्रकाचा सर्वात मोठा परिणाम मुंबईसह लातूर, नागपूर आणि अमरावतीच्या  प्रवाशांवर होणार आहे. मध्य रेल्वेकडून सांगण्यात आलं आहे की,  अनेक मेल, एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळा तर काही गाड्यांचे तर टर्मिनलदेखील बदल केले गेले आहेत. अनेक गाड्यांच्या आगमन आणि प्रस्थान वेळांमध्ये बदल करण्यात आले आहे. मध्य रेल्वेकडून सांगण्यात आलं की, हे नवीन वेळापत्रक 13 आणि 14 एप्रलिपासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहे. नवीन वेळापत्रकाचा परिणाम छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नागपूर, हुबळी, बेंगळुरू, लातूर, सोलापूर, बिदर तसंच बनारस या मार्गांवर पाहिला मिळणार आहे.  हे नवीन वेळापत्रक 14 एप्रिलपासून (दुरांतो आणि विदर्भ एक्स्प्रेस) आणि 15 एप्रिलपासून (गरिब रथ आणि पुणे-नागपूर एक्स्प्रेस) लागू होणार आहे. त्यामुळे या मार्गावर उन्हाळ्यात प्रवास करताना प्रवाशांनी तिकीट काढताना नवीन वेळापत्रकाची नोंद घ्यावी. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या गाड्यांमध्ये बदल झाला आहे पाहा!

22177 सीएसएमटी-बनारस महानगरी एक्स्प्रेस आता सीएसएमटीहून 00:15 वाजता सुटणार असून ती वाराणसीला 03:45 वाजता पोहोचणार आहे. पूर्वी, ही ट्रेन 00:10 वाजता निघायची आणि 03:35 वाजता वाराणसीला दाखल व्हायची.

ट्रेन क्रमांक 22178 बनारस-सीएसएमटी महानगरी एक्स्प्रेस वाराणसीहून 09:45 वाजेला प्रस्थान होणार असून सीएसएमटीला 11:40 वाजता आगमन करणार आहे. पूर्वी, ही गाडी वाराणसीहून 10:00 वाजता सुटायची. 

त्याचप्रमाणे, 12111 सीएसएमटी-अमरावती एक्स्प्रेस 14 एप्रिलपासून सीएसएमटीहून रात्री 20:05 या वेळेऐवजी आता 20:50 वाजता सुटणार आहे. 

तर ट्रेन क्रमांक 12289 सीएसएमटी - नागपूर दुरांतो एक्स्प्रेस देखील 14 एप्रिलपासून सीएसएमटीहून 20:35 वाजता सुटणार आहे. पूर्वी ही गाडी 19:55 वाजता सीएसएमटीवरुन निघायची. ट्रेन क्रमांक 12290 नागपूर - सीएसएमटी दुरांतो एक्स्प्रेस 14 एप्रिलपासून सीएसएमटीला 07:50 वाजता दाखल होणार आहे. पूर्वी ही ट्रेन 08:05 वाजता सीएसएमटीला यायची. 

गाडी क्रमांक 17318 दादर-हुबळी एक्स्प्रेस दादरहून 20:05 वाजता निघणार आहे. पूर्वी ही ट्रेन 20:15 वाजता प्रस्थान करायची. त्याचप्रमाणे गाडी क्रमांक 11301 सीएसएमटी-बेंगळुरू एक्स्प्रेस देखील 14 एप्रिलपासून सीएसएमटीहून 07:55 वाजता सुटणार आहे. पूर्वी ती 08:10 वाजता प्रस्थान करणार आहे. 

तसंच, गाडी क्रमांक 22108 लातूर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस 13 एप्रिलपासून सीएसएमटीला 8:00 वाजता दाखल होणार आहे. पूर्वी ती 07:55 वाजता यायची. गाडी क्रमांक 12116 सोलापूर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस 06:30 वाजता आगमन करणार आहे. पूर्वी ती 06:35 वाजता दाखल व्हायची. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsMumbai trainsmumbai trains timingMumbaicentral railway

इतर बातम्या

आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंतीचा रंजक इतिहास, 3 वर्षांपूर्वीपर्य...

भारत