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सचिन वाझे, एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांच्यासह 10 आरोपींविरोधात आरोप निश्चित; महाराष्ट्रातील सर्वात हायप्रोफाइल प्रकरण

अँटिलिया स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणी एनआयएकडून आरोप निश्चिती करण्यात आली आहे. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मासह एकूण 10 आरोपींविरोधात अखेर 5 वर्षांनंतर आरोप निश्चित केले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 02, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:35 PM IST
सचिन वाझे, एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांच्यासह 10 आरोपींविरोधात आरोप निश्चित; महाराष्ट्रातील सर्वात हायप्रोफाइल प्रकरण

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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