/सचिन वाझे, एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांच्यासह 10 आरोपींविरोधात आरोप निश्चित; महाराष्ट्रातील सर्वात हायप्रोफाइल प्रकरण

अँटिलिया स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण : अँटिलिया स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात मुंबईतल्या विशेष NIA कोर्टानं आरोप निश्चित केले आहेत. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांच्यासह एकूण 10 आरोपींविरोधात अखेर 5 वर्षांनंतर आरोप निश्चित केले आहेत. आरोप निश्चिती झाल्यामुळे या हायप्रोफाइल प्रकरणाच्या प्रत्यक्ष सुनावणीचा आणि खटल्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला. आरोप निश्चिती झाल्यामुळे या हायप्रोफाइल प्रकरणाच्या प्रत्यक्ष सुनावणीचा आणि खटल्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्व आरोपींविरुद्ध बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) आणि भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध गंभीर कलमांखाली खटला चालवला जाणार आहे.
1. 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर बेवारस SUV स्कॉर्पिओ गाडी आढळून आली होती
2. या गाडीत जिलेटिनच्या 20 कांड्या आणि धमकीचे पत्र सापडलं होतं
3. गाडी ठाण्यातील कार इंटीरियर्सचा व्यवसाय करणाऱ्या मनसुख हिरेन यांच्याशी संबंधित होती
4. मनसुख हिरेन यांनी गाडी चोरीला गेल्याची तक्रार केली होती
5. 5 मार्च 2021 रोजी मनसुख हिरेन बेपत्ता झाले आणि त्यांचा मृतदेह मुंब्र्याजवळील खाडीत सापडला
6. मनसुख हिरेन यांची हत्या सचिन वाझे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनीच केल्याचा गंभीर आरोप हिरेन यांच्या कुटुंबीयांनी केला होता.
7. काही दिवसांनंतर या प्रकरणात वाझेला अटक करण्यात आली
सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र एटीएसकडे होता. मात्र घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयानं हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला. तपासादरम्यान एनआयएनं कारवाई करत सचिन वाझे, प्रदीप शर्मासह इतर आरोपींना अटक केलीय. अँटिलियाबाहेरील स्फोटकांचे प्रकरण, वाझे, प्रदीप शर्मांसह 10 जणांवर आरोप निश्चित झाले आहेत. सचिन वाझे - माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट आणि मुख्य सूत्रधार म्हणून अटक करण्यात आली. माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा, विनायक शिंदे, नरेश गोर, रियाझुद्दीन काझी यांच्यासह एकूण 10 जणांना अटक करण्यात आली.
एनआयएकडून आरोप निश्चिती करण्यात आल्यानंतर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर टीका केली आहे. वाझे काय लादेन आहे का?’ म्हणणाऱ्यांनी आता आरोपपत्रावर उत्तर द्यावं, अशी मागणी बन यांनी केली. गेल्या पाच वर्षांपासून या प्रकरणात डिस्चार्ज अर्ज आणि विविध याचिकांमुळे आरोप निश्चितीची प्रक्रिया प्रलंबित होती. मात्र, आता एनआयए न्यायालयाने आरोपींवर अधिकृतपणे UAPA आणि हत्येशी संबंधित कलमांखाली दोषारोप निश्चित केलेत. त्यामुळे साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरु होऊन खटल्याची सुनावणी वेगाने पार पडणार आहे.