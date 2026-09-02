'बिनबापाच्या लोकांना बाकीच्या...', अमित ठाकरेंची पाठराखण करताना राऊत भाजपावर संतापले; मनसेसोबतच्या राड्यावरुन BJP म्हणाली, 'मुंबईवर मालकी सांगणाऱ्यांना...'

पुण्यामधील महाविद्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत लावल्याचा दावा करत तो काढण्यावरुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने आलेत. मनसेचे नेते अमित ठाकरे आक्रमक झाल्यानंतर हा फोटो काढण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरुन भारतीय युवा मोर्चाकडून मंगळवारी दादरमध्ये निदर्शने करण्यात आली. याच वेळी राज ठाकरेंचं निवासस्थान असलेल्या शिवतिर्थ येथे मोठ्या संख्येनं मनसैनिक गोळा झाले होते. यावेळी भाजपा आणि मनसैनिकांमध्ये राडा झाला. मनसैनिकांनी भाजपा समर्थकांना मारहाण केल्याचा दावा केला जात आहे. सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओमध्ये मनसैनिकांनी पाठलाग करुन भाजपाच्या समर्थकांना मारहाण केल्याचा दावा केला जात आहे. या आंदोलनासंदर्भातूनच मुंबई कोणाची यावरुन दोन्ही बाजूने बाचाबाची झाल्याचंही दिसून आळं. यावरुनच आता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी भाजपाचा समाचार घेतला आहे.
अमित ठाकरेंनी घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचं राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं आहे. "मोदी भिंतीवरून काढले तर एवढा राग का येतोय? शिवाजी महाराज यांच्या बाजूला मोदी यांचा फोटो नको एवढी मागणी त्यांची होती. प्रोटोकॉलचं सोडा ओ! सरकारी कार्यलयात पंतप्रधान, राष्ट्रपतींचे फोटो असतात. शाळा-कॉलेजमध्ये नाही. महाराष्ट्रच्या पाठीत ज्यांनी खंजीर खुपसला त्यांचा फोटो शिवाजी महाराज यांच्या बाजूला नको," असं म्हणत राऊत यांनी अमित ठाकरेंच्या भूमिकेची पाठराखण करत भाजपाला उत्तर दिलं.
मुंबई कोणाच्या बापाची आहे का यावरुन दोन्ही बाजूने दावे-प्रतिदावे आणि चिथवणी देणारी विधानं करण्यात आल्याच्या संदर्भातहून संजय राऊतांनी निशाणा साधला. "मुंबई ठाकरेंची आहे, ठाकरेंच्या बापाचीच मुंबई आहे. हा सातबारा तुम्हाला कोरा करता येणार नाही. भाजपच्या डोक्यात असेल तर योग्य आहे. मुंबई का लोढा, अदाणीच्या बापाची आहे का? भाजपचे लोक बिनबापाचे आहेत. बिनबापाच्या लोकांना बाकीच्या बापांचा पोटशूळ असतो," असा टोला राऊत यांनी मनसे आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या राड्यावरुन बोलताना लगावला.
"मुंबई कुणाच्या बापाची नाही; मुंबईकरांनी निवडणुकीत उत्तर दिलंय," असं राऊतांच्या टीकेला उत्तर देताना भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी म्हटलं आहे. "मुंबईवर मालकी सांगणाऱ्यांना मुंबईकरांनीच घरचा रस्ता दाखवला. सत्तेसाठी विचार विकणाऱ्यांनी मुंबईच्या मालकीच्या गप्पा मारू नयेत. ‘मोदी तुफान’पासून ‘राहुल तुफानी’पर्यंत—राऊतांचा खुर्चीनुसार रंग बदलला," असा टोला बन यांनी लगावला आहे.
"दरोड्याच्या गोष्टी राऊतांनी करू नयेत. 2019 चा जनादेश महाराष्ट्र विसरलेला नाही," असं बन यांनी शाह यांना डाकू म्हटल्याच्या मुद्द्यावरुन टोला लगावताना म्हटलं आहे. "अमित शाहांना डाकू म्हणण्याआधी जनादेशाशी दरोडा कोणी घातला ते आठवा. भाजपच्या नादी लागू नका; अमित शाहांचा दणका अजून विसरला नसाल. ‘एक तर तू राहशील किंवा मी’ म्हणणारेच आता राजकारणातून हद्दपार झालेत" असंही बन यांनी म्हटलं आहे.
मोदींचा फोटो खटकतो, औरंगजेबाचा फोटो चालतो; ही कसली हिंदुत्वाची ढोंगबाजी? असा सवाल मोदींच्या फोटोवरील वादावरुन बोलताना बन यांनी केला आहे. "पंतप्रधानांचा फोटो नको, पण औरंगजेबाचा फोटो हवाच? राऊतांनी आधी हा विरोधाभास सोडवावा. मोदींचा फोटो काढाल, पण जनतेच्या मनातून कसा काढणार? बाळासाहेबांचे विचार विसरले, औरंगजेबाची आठवण मात्र ताजी आहे," असं बन यांनी टोला लगावताना म्हटलंय.