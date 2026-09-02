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'बिनबापाच्या लोकांना बाकीच्या...', अमित ठाकरेंची पाठराखण करताना राऊत भाजपावर संतापले; मनसेसोबतच्या राड्यावरुन BJP म्हणाली, 'मुंबईवर मालकी सांगणाऱ्यांना...'

पुण्यामधील महाविद्यालयातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो लावल्यावर आक्षेप घेत अमित ठाकरेंनी तो फोटो काढायला लावल्याच्या मुद्द्यावरुन भाजपा-मनसे आमने-सामने आलेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 02, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:27 PM IST
'बिनबापाच्या लोकांना बाकीच्या...', अमित ठाकरेंची पाठराखण करताना राऊत भाजपावर संतापले; मनसेसोबतच्या राड्यावरुन BJP म्हणाली, 'मुंबईवर मालकी सांगणाऱ्यांना...'
Image Credit: राऊत यांच्या टीकेला बन यांनी दिलं उत्तर (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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