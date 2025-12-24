English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सोन्याच्या दरात मोठी उलथापालथ; आजचा 10 ग्रॅम सोन्याचा दर काय?

गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. आजचा सोन्याचा दर किती? जाणून घ्या सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 24, 2025, 02:13 PM IST
Gold Rate in Maharashtra: सराफा बाजारात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. सोन्याच्या दर अक्षरशः गगनाला भिडले आहेत. सातत्याने वाढत असलेल्या सोन्याच्या किमतींमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर मोठा ताण येताना दिसत आहे. अशातच आज, बुधवार 24 डिसेंबर 2025 रोजी, भारतीय बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरात लक्षणीय बदल झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. आज सोन्याच्या दरात वाढ झाली असून चांदीच्या दरातही चढ-उतार नोंदवले गेले आहेत.

आजचे देशातील सोन्या-चांदीचे नवीन दर

बुलियन मार्केट या संकेतस्थळानुसार, आज देशभरात

10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर: 1,38,690 रुपये

10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा दर: 1,27,133 रुपये

1 किलो चांदीचा दर: 2,23,600 रुपये

10 ग्रॅम चांदीचा दर: 2,226 रुपये

उत्पादन शुल्क, राज्य सरकारचा कर आणि मेकिंग चार्ज यांमुळे सोन्याच्या दागिन्यांचे दर राज्यागणिक व शहरानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे खरेदीपूर्वी स्थानिक दर तपासणे महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतील आजचा सोन्याचा भाव

मुंबई

22 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,26,903 रुपये

24 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,38,440 रुपये

पुणे

22 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,26,903 रुपये

24 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,38,440 रुपये

नागपूर

22 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,26,903 रुपये

24 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,38,440 रुपये

नाशिक

22 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,26,903 रुपये

24 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,38,440 रुपये

22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्यात नेमका फरक काय?

सोने खरेदी करताना सराफाकडून हमखास विचारले जाते की तुम्हाला 22 कॅरेट की 24 कॅरेट सोने हवे आहे. त्यामुळे कॅरेट म्हणजे नेमकं काय, हे समजून घेणं आवश्यक आहे. 24 कॅरेट सोने हे सुमारे 99.9 टक्के शुद्ध असतं. मात्र हे सोने अतिशय मऊ असल्यामुळे त्याचे दागिने तयार करता येत नाहीत. 22 कॅरेट सोने सुमारे 91 टक्के शुद्ध असतं. उर्वरित 9 टक्के तांबे, चांदी किंवा जस्त यांसारख्या धातूंचं मिश्रण केलं जातं, त्यामुळे दागिने टिकाऊ बनतात. म्हणूनच बाजारात प्रामुख्याने 22 कॅरेट सोन्याचे दागिने विकले जातात.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

