सोन्याच्या दरात मोठी उलथापालथ; आजचा 10 ग्रॅम सोन्याचा दर काय?

Gold Rate in Maharashtra: सराफा बाजारात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. सोन्याच्या दर अक्षरशः गगनाला भिडले आहेत. सातत्याने वाढत असलेल्या सोन्याच्या किमतींमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर मोठा ताण येताना दिसत आहे. अशातच आज, बुधवार 24 डिसेंबर 2025 रोजी, भारतीय बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरात लक्षणीय बदल झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. आज सोन्याच्या दरात वाढ झाली असून चांदीच्या दरातही चढ-उतार नोंदवले गेले आहेत.
बुलियन मार्केट या संकेतस्थळानुसार, आज देशभरात
10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर: 1,38,690 रुपये
10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा दर: 1,27,133 रुपये
1 किलो चांदीचा दर: 2,23,600 रुपये
10 ग्रॅम चांदीचा दर: 2,226 रुपये
उत्पादन शुल्क, राज्य सरकारचा कर आणि मेकिंग चार्ज यांमुळे सोन्याच्या दागिन्यांचे दर राज्यागणिक व शहरानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे खरेदीपूर्वी स्थानिक दर तपासणे महत्त्वाचे आहे.
मुंबई
22 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,26,903 रुपये
24 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,38,440 रुपये
पुणे
22 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,26,903 रुपये
24 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,38,440 रुपये
नागपूर
22 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,26,903 रुपये
24 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,38,440 रुपये
नाशिक
22 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,26,903 रुपये
24 कॅरेट: 10 ग्रॅम – 1,38,440 रुपये
सोने खरेदी करताना सराफाकडून हमखास विचारले जाते की तुम्हाला 22 कॅरेट की 24 कॅरेट सोने हवे आहे. त्यामुळे कॅरेट म्हणजे नेमकं काय, हे समजून घेणं आवश्यक आहे. 24 कॅरेट सोने हे सुमारे 99.9 टक्के शुद्ध असतं. मात्र हे सोने अतिशय मऊ असल्यामुळे त्याचे दागिने तयार करता येत नाहीत. 22 कॅरेट सोने सुमारे 91 टक्के शुद्ध असतं. उर्वरित 9 टक्के तांबे, चांदी किंवा जस्त यांसारख्या धातूंचं मिश्रण केलं जातं, त्यामुळे दागिने टिकाऊ बनतात. म्हणूनच बाजारात प्रामुख्याने 22 कॅरेट सोन्याचे दागिने विकले जातात.