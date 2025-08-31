डायरेक्ट दाऊशी कॉन्टॅक्ट... अंडरवर्ल्ड डॉनचे मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध गणपती मंडळ; आजही पोलिसांना वाटते की...

Ganesh Chaturthi: महाराष्ट्रात साजऱ्या होणाऱ्या गणेशोत्सवाची जगभर चर्चा असते. सामाजिक बांधिलकी जपण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या गणोशत्सावाल धार्मिक महत्व देखील आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मुंबईत हजारो गणेश मंडळ आहेत. अनेक मंडळ देखावा, मूर्ती तसेच विविध कारणांमुळे प्रसिद्ध आहेत. मुंबईत असेच एक गणेश मंडळ जे एका अंडरवर्ल्ड डॉनने सुरु केले होते. या डॉनचा डायरेक्ट दाऊशी कॉन्टॅक्ट होता. हे मंडळ सुरु करणरा डॉन सध्ये जेलमध्ये असला तरी गणेशोत्सव सुरुच आहे. या मंडळाला आता 49 वर्ष झाली आहेत.
अंडरवर्ल्ड डॉनने सुरु केलेल्या मुबंईतील या प्रसिद्ध गणेश मंडळाचे नाव आहे सह्याद्री गणेश मंडळ. अती भव्य मंडप आणि आकर्षक देखाव्यासाठी हे गणेश मंडळ प्रसिद्ध आहे. हे मंडळ दरवर्षी देखाव्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करते. एखादी थीम घेऊन हुबेहूब देखावे साकारले जातात. यंदा या मंडळाचे 49 वे वर्ष असून गजराजचा देखावा साकारण्यात आला आहे.
चेंबूरचे सह्याद्री क्रीडा मंडळ हे छोटा राजनचा गणपती या नावाने देखील प्रसिद्ध आहे. अंडरवर्ल्ड डॉन राजन निकाळजे म्हणजेच छोटा राजन याने 1988 मध्ये भारतातून पळून जाण्यापूर्वी याच भागात राहत होता. त्याने येथील सहकार सिनेमाच्या बाहेर ब्लॅकने तिकिटे विकून आपल्या गुन्हेगारी कारकिर्दीची सुरुवात केली. 1994 पूर्वी राजन हा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा उजवा हात मानला जात असे.
1986 मध्ये, जेव्हा दाऊद मुंबईहून पळून गेला आणि दुबईमध्ये स्थायिक झाला, तेव्हा दोन वर्षांनी छोटा राजनही दुबईला गेला. राजन भारत सोडून गेला असला तरी त्याचे नाव सह्याद्री क्रीडा मंडळाशी जोडले गेले. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे राजन दुबईला गेल्यानंतरही, अनेक वर्षे ही अफवा पसरत राहिली की राजन गणेशोत्सवात वेशांतर करुन गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी येतो. या अफवेमुळे अनेक वर्ष मंडळाभोवती तडगा बंदोबस्त ठेवायचे. पोलिसांचे सर्व खबरी सक्रिय व्हायचे. पोलिस अगदी साध्या वेशात छोटा राजनला डोळ्यात तेल घालून शोधायचे. मात्र, छोटा चाजन काही तेव्हा पोलिसांच्या हाती लागला नाही.
25 ऑक्टोबर 2015 को इंडोनेशियाई पोलीसांनी छोटा राजनला बाला येथून अटक केली. यानंतर त्याला भारतात प्रत्यार्पित केले. छोटा राजन सध्या दिल्लीच्या तिहार जेलमध्ये शिक्षा भोगत आहे. छोटा राजन जेलमध्ये असला तरी 49 वर्षांपासून सुरु असलेला छोटा राजनचा गणपती वर्षानुवर्षे लोकप्रिय होत आहे. छोटा राजनची पत्नी सुजाता आणि मुले अजूनही सह्याद्री क्रीडा मंडळाजवळच राहतात. आजही पोलिसांचा या मंडळाबाहरे पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त असतो. आजही पोलिस मंडळाबाहेर साध्या वेशात फिरतात.
FAQ
1. सह्याद्री क्रीडा मंडळ म्हणजे काय?
सह्याद्री क्रीडा मंडळ हे मुंबईतील चेंबूर येथील एक प्रसिद्ध गणेश मंडळ आहे, जे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन याने सुरू केले होते. हे मंडळ अती भव्य मंडप आणि आकर्षक देखाव्यांसाठी ओळखले जाते आणि याला "छोटा राजनचा गणपती" म्हणूनही संबोधले जाते.
2. सह्याद्री क्रीडा मंडळाची स्थापना कोणी केली?
हे मंडळ अंडरवर्ल्ड डॉन राजन निकाळजे उर्फ छोटा राजन याने सुरू केले. त्याने 1988 मध्ये भारतातून पळून जाण्यापूर्वी चेंबूरमध्ये राहत असताना हे मंडळ स्थापन केले.
3. सह्याद्री क्रीडा मंडळ किती वर्षांपासून सुरू आहे?
2025 मध्ये या मंडळाला 49 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.