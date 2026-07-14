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चेंबूर स्कूल बस दुर्घटनाः 11 वर्षांच्या विहानने जीव गमावला, पण दोषी कोणीच नाही; 7 लाखांत सुटला कंत्राटदार

चेंबूरमधील झाड कोसळल्याच्या घटनेचा चौकशी समितीचा अहवाल समोर आला आहे. या दुर्घटनेला कंत्राटदार जबाबदार असल्याचं समितीने म्हटलं आहे. तसंच, झाडांची सुरक्षितता, दुर्घटना टाळण्यासाठी नव्या SOP चे आदेश

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 14, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:27 AM IST
चेंबूर स्कूल बस दुर्घटनाः 11 वर्षांच्या विहानने जीव गमावला, पण दोषी कोणीच नाही; 7 लाखांत सुटला कंत्राटदार
Image Credit: Chembur Tree Collapse BMC gave a clean chit to the civic roads and gardens departments recommending penalty of 7 lakh

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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