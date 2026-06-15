तुकाराम मुंढेंची धडाकेबाज कारवाई पाहून मंत्री छगन भुजबळांचा फोन;काय झालं बोलणं?

Tukaram Mundhe: राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अवैध गुटखा व्यवसायाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गेल्या काही महिन्यांत राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर छापेमारी करत कोट्यवधी रुपयांचा गुटखा आणि संबंधित साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे गुटखा माफियांचे धाबे दणाणले असून राज्य सरकारकडूनही या मोहिमेचे कौतुक होत आहे. दरम्यान राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांनी एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना फोन केला. दोघांमध्ये काय बोलणं झालं? सविस्तर जाणून घेऊया.
राज्यात गुटखा आणि सुगंधी तंबाखूवरील बंदी असूनही काही ठिकाणी त्याची अवैध विक्री सुरू असल्याचे समोर आले आहे. FDA ने विविध जिल्ह्यांमध्ये अचानक धाडी टाकून मोठ्या प्रमाणात साठा जप्त केला. या कारवाईत अनेक संशयितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तपासाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. तुकाराम मुंढे यांनी गुटखा तस्करी आणि वितरणामागे संघटित रॅकेट कार्यरत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) लावण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे आरोपींवर अधिक कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे कर्करोगासह अनेक गंभीर आजार होतात. त्यामुळे लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या व्यक्तींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश FDA प्रशासनाने दिला आहे. आरोग्य सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत कारवाईचा वेग वाढवण्यात आला आहे.
राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी FDA च्या या मोहिमेचे स्वागत केले आहे. कायद्याचे उल्लंघन करून अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधातील कारवाईमुळे प्रशासनाचा धाक निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा मोहिमा सातत्याने सुरू राहण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. तुकाराम मुंढेंकडून सुरू असलेल्या कारवाईसंदर्भात छगन भुजबळ यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी तात्काळ उत्तर दिले. भुजबळ यांनी तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईंचं स्वागत आणि कौतुक केलंय.
तुकाराम मुंढे धडक कारवाई करत असतील तर चांगली गोष्ट आहे. अन्न आहे, दूध आहे, खायचे पदार्थ आहेत, या सगळ्यात भेसळ सर्रास होते हे सगळ्यांना माहिती असल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले. दुधामध्ये भेसळ होतेय, कसले कसले केमिकल त्यात टाकले जातात. त्यामुळे, किडन्यांचे रोग वाढतात, म्हणून लोकांचं भविष्यच उध्वस्त होतं. तुम्ही यावर जास्त जोर द्या, जेवढी कडक कारवाई करता येईल तेवढी करा,हे मी स्वत: फोन करुन त्यांना सांगितल्याचे भुजबळ म्हणाले. अन्न धान्य, औषधे यांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांना मकोका लावायचा असेल तर लावलाच पाहिजे. कारण, तुम्हाला माहिती असतानाही तुम्ही खोट्या औषधांतून लोकांचे जीव घेता, म्हणून अवश्य कारवाई करा, असे भुजबळांनी मुंढे यांना सांगितले. पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
FDA विभागाने पुढील काळात आणखी व्यापक तपास आणि छापेमारी मोहिमा राबवण्याचे संकेत दिले आहेत. अवैध उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री या संपूर्ण साखळीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. नागरिकांनीही संशयास्पद माहिती प्रशासनाला देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.