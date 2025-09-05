हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरला कोर्टात आव्हान देण्याचा छगन भुजबळांचा निर्धार

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजानं मुंबईत मोठं आंदोलन केलं. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने जीआर काढत जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या. यातील हैदराबाद गॅझेट संदर्भातील जीआरवरून मंत्री छगन भुजबळांनी कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्धार केलाय. झी 24 तासला दिलेल्या मुलाखतील भुजबळांनी हे वक्तव्य केलंय. तर भुजबळांच्या या वक्तव्यानंतर जरांगे पाटील यांनी भुजबळांवर निशाणा साधलाय.
मराठा आरक्षणासाठी मराठ्यांचं भगवं वादळ मुंबईमध्ये धडकलं. मनोज जरांगे पाटलांना पाठिंबा देण्यासाठी लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले. जरांगे पाटलांनी आमरण उपोषण सुरू केलं. आणि जरांगेंच्या आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी सरकारने जीआर काढत जरांगे पाटलांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या.. यामध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भातील मागणीही सररकाने मान्य केली. जी जरांगे पाटील यांच्या मागन्यांपैकी एक महत्वाची मागणी होती. मात्र हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील या जीआर विरोधात ओबीसी नेते आणि अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक झालेत. सरकारने मराठा समाजाच्या दबावाखाली आरक्षणाचा निर्णय घेतलाय. हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरला कोर्टात आव्हान देणार असल्याचा निर्धार छगन भुजबळ यांनी केलाय. झी 24 तासला दिलेल्या एक्स्लुझीव्ह मुलाखतीत भुजबळ यांनी हे भाष्य केलंय.
छगन भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील जीआर विरोधात कोर्टात जाण्याचा निर्धार केल्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी छगन भुजबळ य़ांचा समाचार घेतलाय. भुजबळ कोर्टात गेले तरी काहीही होणार नाही. असं म्हणत जरांगेंनी भुजबळांना उत्तर दिलं. जर या जीआरला भुजबळ आव्हान देणार असतील तर मी मंडल आयोगाला चॅलेंज करणार असल्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला.
मंत्री छगन भुजबळ असं काही करतील असं वाटत नाही अशा विश्वास मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी व्यक्त केलाय. भुजबळांच्या मनातील जीआरसंदर्भातील संभ्रम दूर करू असंही विखेपाटलांनी म्हटलंय. छगन भुजबळ यांनी हा जीआर एकदा वाचला आणि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली तर त्यांना कोर्टात जाण्याची गरज भासणार नाही अशी प्रतिक्रीया परिवहन मंत्र प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
तर दुसरीकड़े हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील जीआर विरोधाक राज्यभरातील ओबीसी समाज आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळतंय. वाशिममध्ये ओबीसी समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत हा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली.
मराठ्यांच्या मागण्या मान्य करताना सरकारने है दराबाद गॅझेटसंदर्भातला काढलेल्या जीआरला ओबीसी नेत्यांसह राज्यभरातील ओबीसी बांधव तीव्र विरोध करताना दिसत आहेत. एकीकडे सरकारने हा जीआर काढत मराठा बांधवांची मागणी मान्य केली. तर दुसरीकडे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळच आता कोर्टात जाण्याची भाषा करत असल्यामुळे राज्यत जोरदार चर्चा सुरू झालीये.
हैदराबाद गॅझेट संदर्भातील जीआर म्हणजे काय?
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी (2 सप्टेंबर 2025) शासकीय निर्णय (जीआर) काढला. हा जीआर मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यासाठी आहे
मनोज जरांगे पाटील यांनी छगन भुजबळ यांच्या कोर्टात जाण्याच्या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया दिली?
जरांगे पाटील यांनी भुजबळ यांच्यावर टीका करत म्हटलं की, भुजबळ कोर्टात गेले तरी काहीही होणार नाही. त्यांनी असा इशारा दिला की, जर भुजबळांनी जीआरला आव्हान दिलं तर ते स्वतः मंडल आयोगाला आव्हान देतील.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काय म्हटलं?
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विश्वास व्यक्त केला की, छगन भुजबळ कोर्टात जाणार नाहीत. त्यांनी भुजबळांचा जीआरबाबतचा संभ्रम दूर करण्याची तयारी दर्शवली आहे