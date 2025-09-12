मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण हवं की नको? भुजबळांनी असं आवाहन करण्यामागचं काय कारण? जाणून घ्या!

Maratha OBC Reservation: मराठा समाजाला स्वतंत्र मराठा आरक्षण नको का? असा सवाल ओबीसी नेते छगन भुजबळांनी केलाय.ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून मिळालेलं 10 टक्के मराठा आरक्षण रद्द करायचं का? हे मराठा समाजातील सुशिक्षितांनी ठरवावं असं आवाहन भुजबळांनी केलंय. तर 50 टक्क्यांच्या वरचं 10 टक्के आरक्षण आम्हाला नकोय असं जरांगेंनी ठणकावलं.
मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण नकोच का असा थेट सवाल छगन भुजबळांनी केलाय. हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरमुळं मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असलेला मोठ्या समुदायाला ओबीसी प्रवर्गात येण्याचा राजमार्ग खुला झाल्याचा आरोप छगन भुजबळांनी केलाय. मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण नको का असा सवाल भुजबळांनी केलाय. ओपनमधूनही मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणात संधी आहेत त्याही नकोत का? असा सवाल भुजबळांनी केलाय.
मराठ्यांना वेगळं दिलेलं दहा टक्के आरक्षण नको का हा सवाल विचारताना यावर फक्त सुशिक्षित नेते आणि मराठा तरुणांनी द्यावं असं आव्हान दिलं होतं. भुजबळांच्या या आव्हानाचाही जरांगे पाटलांनी समाचार घेतलाय. सुशिक्षित अशिक्षित करणा-या भुजबळांना आपण रडकुंडीला आणल्याचा टोला जरांगेंनी लगावलाय.
ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणात मराठे वाटेकरी होत असल्याची चिंता भुजबळांच्या चेह-यावर दिसतेय. तर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळवून दिल्याचं समाधान जरांगेंच्या चेह-यावर आहे. मराठ्यांनी आंदोलनातून आरक्षणाची एक लढाई जिंकलीये. आता ओबीसीँच्या आरक्षण बचावच्या लढ्यालाही लवकरच तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
