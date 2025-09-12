English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण हवं की नको? भुजबळांनी असं आवाहन करण्यामागचं काय कारण? जाणून घ्या!

Maratha OBC Reservation: मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण नकोच का असा थेट सवाल छगन भुजबळांनी केलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 12, 2025, 10:10 PM IST
मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण हवं की नको? भुजबळांनी असं आवाहन करण्यामागचं काय कारण? जाणून घ्या!
ओबीसी आरक्षण

Maratha OBC Reservation: मराठा समाजाला स्वतंत्र मराठा आरक्षण नको का? असा सवाल ओबीसी नेते छगन भुजबळांनी केलाय.ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून मिळालेलं 10 टक्के मराठा आरक्षण रद्द करायचं का? हे मराठा समाजातील सुशिक्षितांनी ठरवावं असं आवाहन भुजबळांनी केलंय. तर 50 टक्क्यांच्या वरचं 10 टक्के आरक्षण आम्हाला नकोय असं जरांगेंनी ठणकावलं.

मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण नकोच का असा थेट सवाल छगन भुजबळांनी केलाय. हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरमुळं मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असलेला मोठ्या समुदायाला ओबीसी प्रवर्गात येण्याचा राजमार्ग खुला झाल्याचा आरोप छगन भुजबळांनी केलाय. मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण नको का असा सवाल भुजबळांनी केलाय. ओपनमधूनही मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणात संधी आहेत त्याही नकोत का? असा सवाल भुजबळांनी केलाय.

मराठ्यांना वेगळं दिलेलं दहा टक्के आरक्षण नको का हा सवाल विचारताना यावर फक्त सुशिक्षित नेते आणि मराठा तरुणांनी द्यावं असं आव्हान दिलं होतं. भुजबळांच्या या आव्हानाचाही जरांगे पाटलांनी समाचार घेतलाय. सुशिक्षित अशिक्षित करणा-या भुजबळांना आपण रडकुंडीला आणल्याचा टोला जरांगेंनी लगावलाय.

ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणात मराठे वाटेकरी होत असल्याची चिंता भुजबळांच्या चेह-यावर दिसतेय. तर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळवून दिल्याचं समाधान जरांगेंच्या चेह-यावर आहे. मराठ्यांनी आंदोलनातून आरक्षणाची एक लढाई जिंकलीये. आता ओबीसीँच्या आरक्षण बचावच्या लढ्यालाही लवकरच तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

FAQ

प्रश्न: छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाबाबत कोणता सवाल उपस्थित केला आहे?

उत्तर: छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण नको का, असा थेट सवाल केला आहे. त्यांनी मराठा समाजातील सुशिक्षितांना आणि तरुणांना EWS (आर्थिकदृष्ट्या मागास) प्रवर्गातील १० टक्के आरक्षण रद्द करायचे की ठेवायचे, याचा निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. तसेच, हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरमुळे मराठ्यांना कुणबी नोंदीद्वारे OBC प्रवर्गात समाविष्ट होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

प्रश्न: मनोज जरांगे यांनी भुजबळांच्या आव्हानाला कसे उत्तर दिले?

उत्तर: मनोज जरांगे यांनी भुजबळांच्या सुशिक्षित-अशिक्षित असा भेद करणाऱ्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. त्यांनी भुजबळांना रडकुंडीला आणल्याचा टोला लगावला आणि मराठा समाजाला OBC प्रवर्गातून आरक्षण मिळवून देण्याचे समाधान व्यक्त केले. तसेच, ५० टक्क्यांवरील १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण नको असल्याचे ठणकावले.

प्रश्न: मराठा आणि OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून कोणता तणाव निर्माण होत आहे?

उत्तर: भुजबळांना OBC च्या हक्काच्या आरक्षणात मराठ्यांचा वाटा वाढल्याची चिंता आहे, कारण मराठ्यांना कुणबी नोंदीद्वारे OBC मध्ये समाविष्ट केले जात आहे. दुसरीकडे, जरांगे मराठ्यांना OBC मधून आरक्षण मिळाल्याने समाधानी आहेत. मराठ्यांनी आंदोलनातून एक लढाई जिंकली असली, तरी OBC आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी नवीन संघर्षाची शक्यता वाढत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

