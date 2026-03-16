'महाराष्ट्रात 1208 सिलेंडर जप्त, 2029 चौकशा आणि 18 जणांना अटक', छगन भुजबळांनी सांगितली राज्यातील नेमकी स्थिती

Chhagan Bhujbal on LPG CNG Shortage: घरगुती गॅसची पूर्तता केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना जो काही गॅस उरेल त्यात प्राधान्य दिलं आहे अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. तसंच यावेळी त्यांनी केरोसिनच्या वाटपासंदर्भात हायकोर्टाला कळवलं असल्याचंही सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 16, 2026, 02:52 PM IST
Chhagan Bhujbal on LPG CNG Shortage: इराण-इस्रायल अमेरिका युद्धामुळे तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला असून, राज्यात एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. दरम्यान महाराष्ट्रात नेमकी काय स्थिती आहे याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे. एलपीजी आणि पीएनजी यांचा मुबलक साठा आहे, त्यामुळे काळजी करण्याची गरज नाही असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. घरगुती गॅसची पूर्तता केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना जो काही गॅस उरेल त्यात प्राधान्य दिलं आहे अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी सांगितलं आहे. तसंच यावेळी त्यांनी केरोसिनच्या वाटपासंदर्भात हायकोर्टाला कळवलं असल्याचंही सांगितलं आहे. शेगदाणा तेल, सूर्यफूल, शेगदाणा तेलाच्या किंमतीत 6 रुपयांची वाढ कऱण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. 

"केंद्रशासित विषय असून केंद्राने त्यांच्याकडे मुबलक एलीपीजी असल्याचं सांगितलं आहे. एलपीजी आणि पीएनजी यांचा मुबलक साठा आहे, त्यामुळे काळजी करण्याची गरज नाही. घाबरुन रांगा लावणं, काळाबाजार होता कामा नये. यासाठी जिल्हाधिकारी, एसपी यांच्या समिती नेमल्या आहेत," असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं आहे. "आतापर्यंत 2029 चौकशा केल्या असून, 1208 गॅस सिलेंडर जप्त केले आहे. 33 लाख 66 हजार 411 चा मुद्देमाल जप्त केला आहे. 23 गुन्हे दाखल असून 18 जणांना अटक केली आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. 

पुढे ते म्हणाले की, "सिलेंडरची किंमत 852.50 रुपये होती, ती आता 912.50 पैसे झाली आहे. व्यावसायिक सिलेंडर 1720.50 होता, तो आता 1835 रुपये झाला आहे. बीपीसीएल, एचपीसीएल या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली असून, त्यांनी एलपीजीचं दैनंदिन उत्पादन 9 हजार मेट्रिक टनावरुन 11 हजार मेट्रिक टनापर्यंत वाढवलं असल्याचं सांगितलं आहे. काही अडचणी असतील तर त्या तात्काळ दूर केल्या जात आहेत".

"घरगुती गॅसची पूर्तता केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जो काही गॅस उरेल त्यात प्राधान्य दिलं आहे. रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम यांना 100 टक्के दिला जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलीस आणि तुरुंगातील उपहागृहांना 70 टक्के आणि औषध उद्योग, मत्स्यपालन यांना 50 टक्के दिलं जाईल. जर आपल्याकडे घरगुती देऊन उरला तर त्याप्रमाणे प्राधान्य लावलं आहे आणि त्यानुसार द्यावं," असं भुजबळ म्हणाले. 

"आपल्याकडे केरोसिनचा साठा आहे. नागपूरच्या हायकोर्टाने शेरा मारला होता की, ज्यांच्याकडे उज्ज्वला योजना आहे त्यांनी केरोसिन घेण्याची गरज नाही. केरोसिन असूनही आपण देत नाही. आता कोर्टाला कळवलं आहे की, लोकांना केरोसिन उपलब्ध करुन द्यावं लागेल. आरओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएपल यांच्या कंपन्यांचे जे पंप आहेत तिथेही केरोसिन उपलब्ध करुन देणार आहोत. मध्यंतरी केरोसिन बंद केल्याने साखळी तुटली आहे. आता मात्र गरज आहे त्यांना देणार आहोत," असं त्यांनी सांगितलं.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

