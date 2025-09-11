English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Chhagan Bhujbal : 'एक गोष्ट काढाल तर सर्व बाहेर येईल', मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर छगन भुजबळ तीव्र नाराज, म्हणाले, 'GR मागे न घेतल्यास...'

Chhagan Bhujbal on Maratha Reservation GR : सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे ओबीसींचं नुकसान होणार आहे.. त्यामुळे सरकारनं काढलेला जीआर मागे घ्यावा अन्यथा अराजकता माजेल असा गंभीर इशारा छगन भुजबळ यांनी सरकारला दिला.

नेहा चौधरी | Updated: Sep 11, 2025, 05:10 PM IST
Chhagan Bhujbal : 'एक गोष्ट काढाल तर सर्व बाहेर येईल', मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर छगन भुजबळ तीव्र नाराज, म्हणाले, 'GR मागे न घेतल्यास...'

Chhagan Bhujbal on Maratha Reservation GR : सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे मराठा समाज विरुद्ध ओबीसी समाज असा संघर्ष सुरु झाल्याचा पाहिला मिळत आहे. सरकारने काढलेल्या जीआरनंतर ओबीसी नेते नाराज असल्याच दिसून येत आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मंत्रिमंडळातील नेताच नाराज आहेत. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे 
ओबीसींचं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सरकारनं काढलेला जीआर मागे घ्यावा अन्यथा अराजकता माजेल असा गंभीर इशारा छगन भुजबळ यांनी सरकारला दिला.

छगन भुजबळ नेमकं काय म्हणालेत?

छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेत त्यांनी शासन निर्णयावर आक्षेप सर्वांसमोर जाहीर केला. त्यासोबत त्यांनी यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण का देता येणार नाही याबाबत आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पण्या वाचून दाखवल्या. तर ते यावेळी म्हणालेत की, कुळ शब्दावरून संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे जीआरमधील संभ्रम दूर करावा अन्यथा जीआर रद्द करण्याची मागणी भुजबळांनी केलीय. सरकराच्या जीआरमुळे ओबीसींचं नुकसान होणार असल्याचं तज्ज्ञांचं मत असल्यांचही भुजबळ म्हणालते.

पुढे म्हणाले की, आम्ही सरकारला पत्र दिले आहे. 2 सप्टेंबरला जीआर काढला आहे तो निर्णय घेण्याआधी माध्यमात येणाऱ्या मागण्या आणि एका समाजाच्या दबावाखाली येऊन हा जीआर काढला आहे. मंत्रिमंडळात न दाखल करता हरकती, सूचना न मागवता निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने याआधीच 10 टक्के आरक्षण दिले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला पुन्हा ओबीसीमध्ये घेणे बेकायदेशीर आहे. शासन निर्णय हा संभ्रम निर्माण करणारा आहे. शिंदे समितीने 47 हजार 845 नोंदीचा अभ्यास करून 2 लाख 39 हजार जात प्रमाणपत्र दिले आहेत. नातेसंबंधाची व्याख्या सरकारने याआधी स्पष्ट केली आहे. पण त्याचा उल्लेख यात आढळत नाही. 

हैदराबाद गॅझेटचा संबंधाबद्दल आक्षेप 

पुढे ते म्हणालेत की, राजकीय दबावापोटी सामाजिक मागासलेपणा ठरवू शकत नाही. राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आहात म्हणून मागास प्रवर्गात समावेश करू शकत नाही. शिंदे कमिटी आली होती, त्यांनी काही लाख कागदपत्रे शोधले. त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र दिले. दोन वर्षे या कमिटीने हैदराबाद,  तेलंगणा जाऊन कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. आता त्यात ज्याचा सहभाग नाही, त्यासाठी रस्ता शोधला जात आहे. आता हैदराबाद गॅझेटचा संबंध येतोच कुठून? , असा प्रश्नही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून विचारला. 

FAQ

1. महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत कोणता जीआर काढला?
महाराष्ट्र सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आणि ओबीसी आरक्षणात समावेश करण्यासाठी जीआर काढला. यात हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या आधारावर पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. हा निर्णय मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांनुसार घेण्यात आला.

2. या जीआरमुळे ओबीसी समाजाची नाराजी का वाढली?
ओबीसी नेत्यांचा दावा आहे की, या जीआरमुळे मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट होईल, ज्यामुळे ओबीसी कोट्यातील जागा आणि लाभ कमी होऊ शकतात. छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नसल्याने त्यांना ओबीसीत समाविष्ट करणे बेकायदेशीर आहे. यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात तणाव वाढला आहे.

3. छगन भुजबळ यांनी जीआरविरोधात काय कारवाई केली?
छगन भुजबळ यांनी 3 सप्टेंबर 2025 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीचा बहिष्कार टाकला आणि नाशिक येथे पत्रकार परिषद घेऊन जीआर रद्द करण्याची किंवा सुधारणा करण्याची मागणी केली. त्यांनी सरकारला पत्र लिहून सांगितले की, हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेण्यात आला असून, ओबीसींचे नुकसान होईल. ते मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

