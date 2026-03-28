'तीन महिन्यानंतर कदाचित एलपीजी बंद होईल', छगन भुजबळ यांची महत्त्वाची माहिती

Chhagan Bhujbal on LPG PNG: सीएनजी (CNG) आणि पीएनजी (PNG) गॅस पुरवठा कसा सुरळीत करता येईल यावर आज दिल्लीत बैठक झाली. बैठकीला सगळ्या राज्यांचे पुरवठा मंत्री आणि सचिव यांना बोलावलं होत. मनोहरलाल खट्टर, हरदिप सिंह पुरी आणि प्रल्हाद जोशी हे केंद्रीय मंत्री बैठकीला उपस्थित होते. बाकी सगळ्या राज्यांचे प्रमुख मंत्री बैठकीला होते. पीएनजी जोडणी जास्तीत जास्त करून घेतली पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. पीएनजी जोडणी अनिवार्य केली तरच तुम्हाला ओसी मिळेल असं काही करता येईल का यावर चर्चा झाली अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
या बैठकीत स्वच्छ इंधनाच्या उपलब्धतेत वाढ करण्याबाबत, पाईपलाईनच्या माध्यमातून पीएनजी गॅसचे जाळे विस्तारण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. महाराष्ट्रात शहरी गॅस वितरण प्रकल्पांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाने परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ व गतिमान केली आहे. या माध्यमातून व्यवसाय सुलभतेलाही चालना मिळाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील दरांचे मानकीकरण करून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती दिली जात आहे. या सर्व प्रकल्पांना केंद्र सरकारचे आर्थिक पाठबळ व सहकार्य आवश्यक आहे अशी भूमिका या बैठकीत मांडली. तसेच, महाराष्ट्रातील LPG व PNG गॅसबाबत विविध सूचना या बैठकीत मांडल्या असं भुजबळांनी सांगितलं आहे.
PNG विस्तार जलद गतीने व्हावा यासाठी नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये PNG सुविधा अनिवार्य करावी, जुन्या वसाहतींमध्ये PNG जोडणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी, हॉटेल, रेस्टॉरंट, लघु उद्योगांना PNG परवाना व जोडणी प्रक्रिया सुलभ करावी अशा मागण्या या बैठकीत मांडल्या. तसेच, PNG पाईपलाईन विस्तारासाठी आवश्यक मंजुरी प्रक्रिया केंद्रीय संस्थांकडून अधिक समन्वयाने व वेळेत पूर्ण करण्यात यावी, वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक वापरासाठी LPG चे वाटप वाढवण्यात यावे अशाही सूचना मांडल्या अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
"PNG जोडण्या ताबडतोब करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हॉटेल आणि रेस्तराँ यांना तातडीने जोडणी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या पाइपलाइनसाठी अनेक परवानग्या मागितल्या जातात पण त्या मिळत नसल्यान होते उशीर होतो. त्या परवानग्या मागितल्या की मिळाल्या अशा गृहीत धरावं," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रातील निवासी व व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी व पीएनजी गॅसचा सुलभ पुरवठा सुनिश्चित करण्याबाबत, निश्चित कालावधीत पीएनजी सेवांचा विस्तार करण्याबाबत नवी दिल्ली येथे देशाचे शहरी विकास व गृहनिर्माण मंत्री श्री. मनोहरलाल खट्टर, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री श्री. हरदीपसिंग…
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "पीएनजी जोडणी ताबडतोब करण्यासाठी बाकी गोष्टी बाजूला ठेवा असं म्हणाले. जिथे जिथे पीएनजी सुरू आहे तिथे त्यांनी तातडीने पीएनजी घ्यावं. त्या ठिकाणी CNG तीन महिन्यात बंद होऊ शकतो. मागे त्यांनी एक पत्रक काढलं होतं. त्यानुसार तीन महिन्यांनी कदाचित एलपीजी बंद होईल. त्याआधी सर्वांनी किमान पीएनीचा अर्ज करुन, जास्तीत जास्त जोडण्या करुन घेतल्या पाहिजे". पीएनजी स्वस्तही करत आहोत आणि जास्तीत जास्त उपयोग, प्रसार, प्राचर झाला पाहिजे असं सांगितलं आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
"साडेतीन हजार किलो लिटर केरोसीन महाराष्ट्राकडे आहे. जिथे पीएनजी आणि सीएनजी कमी पोहोचत आहे तिथे केरोसीन (रॉकेल) पोहोचलं पाहिजे, त्याच्या वापराची परवानगी दिली आहे.
ही जागतिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यातून एलपीजीचे प्रश्न सुरू झाले आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
लॉकडाऊन आजिबात लागणार नाही असं छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं आहे. इतर देशांतून इंधन येत आहे, आपल्या रिफायनरी देखील जास्तीत जास्त काम करत आहेत असं ते म्हणाले आहेत.